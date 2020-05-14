عربي ودولي

واشنطن تهدد بتفعيل عودة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يُمدد حظر الأسلحة

رويترز
14 مايو 2020
برايان هوك
برايان هوك

هدّت الولايات المتحدة الأربعاء بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر المقبل، بموجب اتفاق إيران النووي.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).  وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.

لذلك، قال هوك "غير أنه إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأميركية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة "بوسائل أخرى"، مشيرا إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

وحصلت إيران على إعفاء من العقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. 

لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف فيه.

رويترز

اقرأ أيضا

برايان هوك
عربي ودولي

واشنطن تهدد بتفعيل عودة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يُمدد حظر الأسلحة

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا أصبح متوطن مثل الإيدز
أزمة كورونا

علماء الصحة العالمية: السيطرة على كورونا قد تستغرق 5 سنوات والفيروس قد لا يختفي أبداً

زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من الأمراض النفسية بسبب كورونا
أزمة كورونا

الصحة النفسية لملايين الناس في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة أمراض عقلية بسبب كورونا

تقدم قوات "مغاوير الثورة والنخبة" ستكون في بداية الأمر تحت عنوان محاربة نشاط تنظيم داعش
سوريا

بمشاركة روسيا.. تحالف ثلاثي في سوريا للحد من نفوذ إيران وإغلاق طريق طهران – بيروت

الكونغرس يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية رابعة
آخر الأخبار

مسؤول أميركي سابق يحذر من "الشتاء الأشد قتامة" في تاريخ البلاد بسبب كورونا 

الأميرة بسمة ناشدت العاهل السعودي إطلاق سراحها.
عربي ودولي

تغريدات جديدة من صفحة الأميرة المعتقلة بسمة بنت سعود

A US-made Harpoon ship-to-ship missile is displayed at the Taipei World Trade Centre, one day before the opening of the four…
آخر الأخبار

 بوينغ توقع عقدين يتضمنان تسليم السعودية أكثر من ألف صاروخ

أزمة كورونا

علماء الصحة العالمية: السيطرة على كورونا قد تستغرق 5 سنوات والفيروس قد لا يختفي أبداً

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا أصبح متوطن مثل الإيدز
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا أصبح متوطن مثل الإيدز

بالرغم من العمل على تطوير عشرات الأدوية واللقاحات لعلاج فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا يمكن أن يصبح متوطنا مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، محذرة من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه، كما دعت إلى بذل جهد كبير لمكافحته، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وقال خبير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي على الإنترنت "من المهم طرح هذا على الطاولة: قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يتوقع متى سيختفي هذا المرض، أعتقد أنه لا توجد وعود ولا توجد تواريخ، قد يستقر هذا المرض ليصبح مشكلة طويلة الأمد، أو قد لا يكون كذلك".

وأشار إلى أنه بالرغم من أن العالم حقق نجاحاً في كيفية التعامل مع المرض والسيطرة عليه، إلا أن القضاء عليه سيحتاج إلى جهد كبير حتى بعد العثور على لقاح، وأوضح أنه هناك أمراض أخرى لم يتخلص منها بالرغم من وجود لقاح لها مثل الحصبة.

ويتم تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل، بما في ذلك العديد في التجارب السريرية، لكن الخبراء أكدوا صعوبة العثور على لقاحات فعالة ضد الفيروسات التاجية.

 

 5 سنوات

 

بدورها، قالت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية أن السيطرة على فيروس كورونا قد تستغرق من 4 إلى 5 سنوات.

وألمحت إلى أن التوصل إلى اللقاح يبدو الآن أفضل سبيل للخروج، لكن هناك الكثير من الأسئلة حول مدى فعاليته وسلامته، وكذلك إنتاجه وتوزيعه العادل.

كما أفاد مايك رايان أن الأمر يتطلب مراقبة كبيرة للغاية للفيروس من أجل خفض تقييم المخاطر، مؤكداً أن نسبة الإصابة بالفيروس لاتزال مرتفعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "المسار في أيدينا وهو شأن الجميع وعلينا جميعاً أن نساهم في وقف هذا الوباء".

 


 

الحرة / ترجمات - دبي