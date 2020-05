وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حالة حول العالم 

شكر السفير الأميركي المتجول لشؤون الحريات الدينية صموئيل براونباك بعض الدول التي لبت دعوة الولايات المتحدة لإطلاق سراح سجناء الرأي والدين من السجون بسبب وباء كوفيد 19، لكنه ندد بالصعوبات التي تواجه بعض الأقليات في العالم تزامنا مع الجائحة.

وخص براونباك بالذكر إيران وبورما وكوبا وروسيا التي أطلقت بعض السجناء.

وأشار السفير الأميركي إلى أن بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية وعددا من التحديات.

وأوضح أن مشاكل الأقليات تقع تحت خمس فئات هي: قمع مباشر من الحكومات، وتمييز في القطاع الصحي حيث تحرم حكومات بعض الأقليات الدينية من الخدمات الصحية، وخداع يمارس ضد بعض الأقليات الدينية واستهدافها وتحويلها إلى "أكباش فداء".

وأضاف براونباك أن بعض الدول تنشر أخبارا مزيفة تحمل هذه الأقليات مسؤولية انتشار وباء كورونا في أوطانها وخطابات تحريضية على الإنترنت، حيث يشن لاعبون حملة مضللة تستهدف أقليات دينية محددة، وتنامي سوء استخدام التكنولوجيا لتعقب ومراقبة الأقليات والتمييز ضدها.

وقال براونباك إن ما تدعو إليه الولايات المتحدة ليس معاملة الأقليات الدينية بشكل أفضل، لكن بشكل متساو وألا يحاكموا ويلاحقوا لأنهم مستهدفون كونهم يشكلون أقليات دينية.

وتحدث في هذا المجال عما تتعرض له أقلية الروهينغا في بورما من حرمان للخدمات الصحية من قبل الحكومة البورمية ومن الجيش، ما يعرض البلاد لتعقيدات كبيرة من تفشي الوباء.

وأشار السفير الأميركي كذلك إلى تعرض مواطني التبت في الصين للاضطهاد حيث قامت الحكومة بإرسال الملايين من أفراد الشرطة إلى 10 ملايين منزل في التبت لفرض قيود على البوذيين.

وأوضح أن أفراد أقلية الإيغور المسلمة في الصين يجبرون على العمل رغم مخاطر وباء كورونا، وفي هذا السياق كتب السفير في تغريدة إنه "بالنسبة للعديدين، يعد شهر رمضان وقتا للتأمل والخدمة للآخرين، ولكن للأسف، ليس للإيغور وغيرهم من المسلمين في الصين".

ودعا براونباك الحزب الشيوعي الحاكم إلى "إطلاق سراح المحتجزين في إقليم شينجيانغ (حيث تعيش الأقلية المسلمة) والسماح بحرية التعبير عن المعتقد للجميع".

For many, #Ramadan is a time of reflection and service unto others. Yet sadly, for Uighurs and other Muslims in #China it is not. We call on the CCP to release those detained in #Xinjiang and allow for the free and peaceful expression of faith for all.