عربي ودولي

وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حالة حول العالم 

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
لا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات
لا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات

أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بحياة 300 ألفا و315 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر، وفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و413 ألفا و597 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. 

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 85194 من بين مليون و405 آلاف و961 إصابة. 

ووفق إحصاءات فرانس برس فإن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بتسجيلها 33614 وفاة من بين 233501 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31368 وفاة (223 ألفا و96 إصابة). وتحلّ فرنسا رابعةً مع 27425 وفاة (178 ألفا و870 إصابة)، ومن ثمّ إسبانيا مع 27321 وفاة (229 ألفا و540 إصابة).

بين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (58) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42). 

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 4633 وفاة و82929 إصابة (ثلاث إصابات جديدة بين الأربعاء والخميس ولا وفيات جديدة)، بينما تعافى 78195 شخصا.

ومنذ الساعة 19,00 من مساء الأربعاء سجّل جنوب السودان أول إصابة بالفيروس.

وسجّلت أوروبا 162 ألفا و654 وفاة من بين مليون و825 ألفا و812 إصابة حتّى الآن. 

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 90539 من بين مليون و475 ألفا و279 إصابة. 

وسجّلت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 24405 وفيات من أصل 429 ألفا و138 إصابة)، وآسيا 11455 وفاة (327 ألفا و508 إصابات) والشرق الأوسط 7908 وفيات (254 ألفا و853 إصابة)، وإفريقيا 2551 وفاة (74877 إصابة)، وأوقيانيا 126 وفاة (8332 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

الحرة / وكالات - واشنطن

اقرأ أيضا

لا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات
عربي ودولي

وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حالة حول العالم 

بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية
عربي ودولي

تحذير أميركي في زمن الجائحة..الأقليات تتحول إلى "أكباش فداء"

تم تطوير اللقاح بسرعة بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا
أزمة كورونا

نتائج مبشرة للقاح جامعة أوكسفورد ضد كورونا

اثنان من أصل أربعة مختفين قسريا على يد السلطات الإيرانية بحسب منظمة العفو
إيران

مخاوف من "إعدامهم سرا".. العفو الدولية تطالب إيران بالكشف عن أماكن معتقلين

مدير منظمة التجارة العالمية يترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته
اقتصاد

"لأسباب شخصية".. رئيس منظمة التجارة العالمية يترك منصبه مبكرا

صورة تجمع عناصر من القوات العراقية مع عناصر من التحالف الدولي لمحاربة داعش
العراق

تقرير استخباراتي: توتر بين القوات الأميركية والعراقية بعد مقتل سليماني

الراحل هو أحد كتاب مقالات الرأي في موقع الحرة
من زاوية أخرى

في رثاء الدكتور رياض عصمت

عربي ودولي

تحذير أميركي في زمن الجائحة..الأقليات تتحول إلى "أكباش فداء"

ميشال غندور - واشنطن
14 مايو 2020
بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية
بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية

شكر السفير الأميركي المتجول لشؤون الحريات الدينية صموئيل براونباك بعض الدول التي لبت دعوة الولايات المتحدة لإطلاق سراح سجناء الرأي والدين من السجون بسبب وباء كوفيد 19، لكنه ندد بالصعوبات التي تواجه بعض الأقليات في العالم تزامنا مع الجائحة.

وخص براونباك بالذكر إيران وبورما وكوبا وروسيا التي أطلقت بعض السجناء.

وأشار السفير الأميركي إلى أن بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية وعددا من التحديات.

وأوضح أن مشاكل الأقليات تقع تحت خمس فئات هي: قمع مباشر من الحكومات، وتمييز في القطاع الصحي حيث تحرم حكومات بعض الأقليات الدينية من الخدمات الصحية، وخداع يمارس ضد بعض الأقليات الدينية واستهدافها وتحويلها إلى "أكباش فداء".

وأضاف براونباك أن بعض الدول تنشر أخبارا مزيفة تحمل هذه الأقليات مسؤولية انتشار وباء كورونا في أوطانها وخطابات تحريضية على الإنترنت، حيث يشن لاعبون حملة مضللة تستهدف أقليات دينية محددة، وتنامي سوء استخدام التكنولوجيا لتعقب ومراقبة الأقليات والتمييز ضدها.

وقال براونباك إن ما تدعو إليه الولايات المتحدة ليس معاملة الأقليات الدينية بشكل أفضل، لكن بشكل متساو وألا يحاكموا ويلاحقوا لأنهم مستهدفون كونهم يشكلون أقليات دينية. 

وتحدث في هذا المجال عما تتعرض له أقلية الروهينغا في بورما من حرمان للخدمات الصحية من قبل الحكومة البورمية ومن الجيش، ما يعرض البلاد لتعقيدات كبيرة من تفشي الوباء.

وأشار السفير الأميركي كذلك إلى تعرض مواطني التبت في الصين للاضطهاد حيث قامت الحكومة بإرسال الملايين من أفراد الشرطة إلى 10 ملايين منزل في التبت لفرض قيود على البوذيين.

وأوضح أن أفراد أقلية الإيغور المسلمة في الصين يجبرون على العمل رغم مخاطر وباء كورونا، وفي هذا السياق كتب السفير في تغريدة إنه "بالنسبة للعديدين، يعد شهر رمضان وقتا للتأمل والخدمة للآخرين، ولكن للأسف، ليس للإيغور وغيرهم من المسلمين في الصين".

ودعا براونباك الحزب الشيوعي الحاكم إلى "إطلاق سراح المحتجزين في إقليم شينجيانغ (حيث تعيش الأقلية المسلمة) والسماح بحرية التعبير عن المعتقد للجميع".

وكتب في تغريدة أخرى أن الحكومة الصينية "تواصل إجبار الإيغور والأقليات المسلمة على التخلي عن معتقداتها الدينية وممارساتها الثقافية" معتبرا أن هذا الأمر لا يعد في إطار "مكافحة الإرهاب" بحسب ما تروج له الصين:

 

وأشار السفير في تصريحات إلى ما يواجهه المسلمون في الهند من مضايقات وخطابات كراهية وأخبار مزيفة ومعلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مسؤولية المسلمين عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن براونباك أكد أن الولايات المتحدة رغم ذلك "تفاءلت بخطابات بعض كبار المسؤولين في الهند الذين دعوا إلى الوحدة حيث أكد رئيس الوزراء (الهندي) أن الوباء ليس له دين أو حدود وهذا أمر صحيح".

ميشال غندور - واشنطن