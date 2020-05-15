عربي ودولي

إجبار مسلمين في الصين على تناول الخنزير في نهار رمضان

15 مايو 2020
تحتجز السلطات نحو مليون شخص من الأويغور في معسكرات اعتقال. أرشيفية
تحتجز السلطات نحو مليون شخص من الأويغور في معسكرات اعتقال. أرشيفية

إجراءات جديدة مشددة بمناسبة شهر رمضان، طبقتها السلطات الصينية على أقلية الأويغور المسلمة شرقي الصين، تضمنت الإجبار على تناول لحم الخنزير، بحسب وثائق ومطلعين لموقع "بيتر وينر".

وقال مصدر مطلع بمحافظة شينجيانغ الشرقية، إن الحكومة المحلية أصدرت أوامر في أبريل الماضي بتطبيق إجراءات جديدة لـ"مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار" خلال شهر رمضان.

وقد صدرت تعليمات إلى الشرطة بتكثيف مراقبة المسلمين خاصة خلال صلوات الجمعة، والإفطار اليومي، وأنشطة رمضان الأخرى، بحسب "بيتر وينر".

وتتعرض أقلية الأويغور بشكل عام إلى الاضطهاد على يد السلطات الصينية، حيث يوجد الملايين منهم في معسكرات تعليمية، يدرسون فيها مواد بشكل إجباري.

ويحكي أحد مسلمي الأويغور في محافظة تشينغهاي، "خلال رمضان، نصوم خلال اليوم، نمتنع عن الأكل والشرب، لكن الحكومة تجبرنا على كسر هذه القاعدة من خلال توجيه الموظفين بوضع زجاجات مياه بلاستيكية في طريقنا إلى المسجد، وإجبار الجميع على الشرب قبل الدخول إلى مكان العبادة".

أما بالنسبة للطلبة الأويغور الذين يدرسون داخل المحافظات الصينية الأخرى، فإنهم ممنوعون أيضا من الاحتفال بشهر رمضان، حيث قالت مدرس في مدرسة ثانوية من محافظة شاندونغ الشرقية، إن المدرس طلب من الطلبة المسلمين الإفطار خلال رمضان.

وأجبرت إدارة المدرسة الطلبة المسلمين على الإفطار رفقة الطلبة المنتمين لعرقية الهان التي تمثل أغلبية التركيبة السكانية في الصين، بل على تناول وجبات من لحم الخنزير.

كما منع الطلبة من إقامة أي شعائر دينية، وهددوا بالرجوع إلى منطقة شينجيانغ إذا وجدوا يصلون.

ونقل موقع "بيتر وينر" عن مصدر مطلع في مدينة كورلا بمحافظة شينجيانغ، أن مدير مؤسسة حكومية قد أمر الكافيتريا باستبدال قائمة الطعام من خلال جعل لحم الخنزير خيارا رئيسيا للوجبات، وذلك في نوفمبر 2018.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت وجبة لحم رأس الخنزير وكعك البسكويت طبقا يوميا، وقد عبرت حينها رئيسة الطهاة بالكافيتريا عن تخوفها من طهي لحم الخنزير، إلا أنها امتثلت للأمر خوفا من فقدان وظيفتها.

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عربي ودولي

إجبار مسلمين في الصين على تناول الخنزير في نهار رمضان

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المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات
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منظمة العفو تناشد العاهل السعودي لإطلاق سراح ناشطات "شجاعات"

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات
المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات

جددت منظمة العفو الدولية  دعوتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد عامين من احتجازهن.

 واعتقلت السلطات السعودية في 15 مايو 2018، عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان، لدفاعهن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي.

وقالت المنظمة إن الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، شهدت اعتقال المزيد من زميلاتهن الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة: "من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولاتزال هؤلاء النسوة الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة."

وأضافت المنظمة أن العديد منهن يعانين من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي.

فيما لاتزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي.

وقالت المنظمة إنه حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار "حملة الإصلاح" في المملكة ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن".

 ودعت المنظمة الرياض إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.

 وأكدت المنظمة إنه في الوقت الحالي، لا تزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة تحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين الـثلاث عشرة ناشطة، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

ورغم أن السلطات أفرجت مؤقتا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع مكافحة جرائم الإنترنت بسبب عملهن الحقوقي.

ويتعلق الأمر بكل من إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، والدكتورة رقية المحارب، وشدن العنزي، والدكتورة عبير النمنكاني، والدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة، وفق ما نشرت المنظمة.

 وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 10 ناشطات تعرضن لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وأوضحت إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

الحرة - واشنطن