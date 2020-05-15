عربي ودولي

القضاء التركي يتخذ إجراءت في قضية هروب كارلوس غصن

أسوشيتد برس
15 مايو 2020
هرب غصن بعد اتهامه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018
هرب غصن بعد اتهامه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018

قبلت محكمة في إسطنبول الجمعة لائحة اتهام بحق أربعة طيارين ومسؤول في شركة طيران ومضيفين اثنين متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهروب من اليابان إلى لبنان عبر تركيا، وحددت موعد المحاكمة في 3 يوليو المقبل. 

يسعى الادعاء إلى السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل من الطيارين الأربعة ومسؤول شركة الطيران، بتهمة تهريب مهاجر بشكل غير قانوني، وفقا للائحة الاتهام التي نقلت عنها وكالة "الأناضول" للأنباء التي تديرها الدولة. ويواجه المضيفان السجن لمدة عام واحد لكل منهما إذا أدينا بعدم الإبلاغ عن جريمة.

هرب غصن، الذي اعتقل بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في طوكيو عام 2018، من الكفالة بينما كان على ذمة القضية في اليابان أواخر العام الماضي. وتوجه إلى إسطنبول ثم نقل إلى طائرة أخرى متجهة إلى بيروت، حيث وصل في 30 ديسمبر. 

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية "إم إن جي جيت" في يناير، إن طائرتين من طائراتها استخدمتا بشكل غير قانوني في تهريب غصن، حيث نقلتاه أولا من أوساكا باليابان إلى إسطنبول ثم إلى بيروت. وقالت الشركة إن موظفها اعترف بتزوير سجلات الطيران حتى لا يظهر اسم غصن عليها.

وورد في لائحة الاتهام أنه يعتقد تهريب غصن داخل "صندوق موسيقى مبطن بالاسفنج" من الحجم الكبير بما يكفي لحمل شخص يبلغ طوله 1.70 متر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "دوغان". 

وأشارت كذلك إلى زيادة قدرها 216 ألف يورو و66 ألف دولار في حسابات مصرفية لمسؤول شركة الطيران بين 16 أكتوبر و26 ديسمبر 2019.

ونفى الطيارون الأربعة والمضيفان المشاركة في خطط تهريب غصن. كما نفوا أن يكونوا على علم بأن رئيس نيسان السابق كان على متن الرحلات الجوية، حسبما ذكرت "دوغان".

ولا يزال موظف الشركة والطيارون الأربعة رهن الاحتجاز بينما تم إطلاق سراح المضيفين بعد الاستجواب.

أسوشيتد برس

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القضاء التركي يتخذ إجراءت في قضية هروب كارلوس غصن

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داعش والقاعدة في منطقة الساحل.. حلفاء الأمس أعداء اليوم

فرانس برس
15 مايو 2020
بعد سنوات من التعاون، يتقاتل تنظيما داعش والقاعدة في منطقة الساحل
بعد سنوات من التعاون، يتقاتل تنظيما داعش والقاعدة في منطقة الساحل

بعد أعوام من التعاون بينهما، تتصاعد العداوة بين تنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل الإفريقي، وفق خبراء.

وسبق أن تواجه التنظيمان في مسارح نزاع أخرى، على غرار سوريا، لكنهما كثيرا ما عملا جنبا إلى جنب في الساحل عبر تنسيق الهجمات وحتى تبادل المقاتلين.

وتعيش المنطقة نصف الصحراوية منذ أعوام نزاعا ضد المقاتلين الإسلاميين الذين ظهروا أول مرة في شمال مالي عام 2012، قبل أن يمتدوا إلى وسط البلاد ويبلغوا بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

أدى ذلك إلى مقتل آلاف العسكريين والمدنيين حتى الآن ونزوح مئات الآلاف عن منازلهم.

لكن منذ بداية العام، يبدو أن مواجهات متفرقة بين تنظيمي القاعدة وداعش تصاعدت لتصير معارك كبيرة في وسط مالي وبوركينا فاسو.

ولم تتسرب إلا تفاصيل قليلة عن هذا الصراع بين التنظيمين، ووقع جزء كبير منه في مناطق مضطربة تنشط فيها تنظيمات إجرامية وميليشيات إثنية وتشهد مواجهات منتظمة مع الجيوش النظامية.

يشير خبراء ومسؤولون محليون إلى وجود خلافات حول مجال النفوذ والحصول على المحاصيل الزراعية، وهي من أسباب التقاتل بينهما.

من جهته، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف إن الحرب الأهليّة بين المتشددين "لم تعد سرّا".

وأضاف في إشارة إلى تقاتلهما حول الأراضي "لا نعرف كيف سينتهي، كل طرف يريد أن يكون صاحب اليد العليا على الآخر".

ظهر المتشددون المرتبطون بالقاعدة في شمال مالي عام 2012 ثم انتقلوا إلى وسط البلاد عام 2015، وهم ينشطون الآن ضمن تحالف "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

لكن تنظيم داعش أحدث عهدا. وأسس المتشدد عدنان أبو وليد الصحراوي التنظيم في المنطقة عام 2015، وهو ينشط حاليا في المناطق الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

أسباب غير إيديولوجية أيضا

ولم يتشكّل قطّ تحالف معلن بين القاعدة وتنظيم داعش في منطقة الساحل، وفق ما يرى دبلوماسي غربي في العاصمة المالية باماكو.

لكنه اعتبر أن ذلك لم يمنعهما من العمل بشكل وثيق، في إشارة إلى الهجمات المشتركة وانتقال المقاتلين من تنظيم إلى آخر.

وأضاف الدبلوماسي أن ما يدفع الأفراد للالتحاق بأحد التنظيمين مرتبط في الأغلب بظروف محلية، على غرار الانتماء إلى مجموعة إثنية مهمّشة أو البطالة.

من جهته، اعتبر الباحث في معهد الدراسات الأمنية بباماكو إبراهيم مايغا أن أسباب الصراع أيضا محليّة في الأغلب.

ويقول مايغا إنه "لا يجب النظر إلى هذه النزاعات من المنظور الإيديولوجي فقط".

من الأمثلة على ذلك، كثيرا ما يندلع قتال في وسط مالي خلال موسم الجفاف على محصول العلف (يسمى بورغو) الذي يُزرع في دلتا نهر النيجر.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال خبير أمني يعمل في مدينة موبتي وسط مالي طلب عدم ذكر اسمه إن المتشددين يتقاتلون للسيطرة على مواقع إنتاج أعلاف بورغو "على غرار الجميع".

حرب دعاية 

بدأت المواجهات بين الجماعتين بعد عبور مقاتلي تنظيم داعش إلى منطقة ديالوب وسط مالي قادمين من بوركينا فاسو بداية العام، وفقا لمسؤول محلي رفض ذكر اسمه.

وأضاف أن المقاتلين تنقلوا "من قرية إلى قرية ناشرين رسالتهم".

وتعدّ ديالوب عادة منطقة نفوذ لكتيبة ماسينا، وهي تنظيم متشدد ضمن تحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وقال مستشار أمني يعمل في موبتي، رفض ذكر اسمه، إن "أكثر من 60 متشددا قتلوا" في نزاع بالمنطقة منتصف مارس.

أما في بوركينا فاسو المجاورة، زعم تنظيم داعش أن عناصره قتلوا "أكثر من 35" من عناصر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قرب الحدود المالية.

وزعم أيضا أنه أرسل انتحاريا في سيارة مفخّخة ليستهدف قاعدة للجماعة في نفس المنطقة.

رغم الصورة المروعة التي تم نشرها عبر الدعاية، يقول إبراهيم مايغا إن المعلومات الآتية من مناطق النزاع في الساحل مبالغ فيها في أغلب الأحيان.

بدورها، أشارت الأمم المتحدة في تقرير داخلي حديث إلى "نقص المعلومات الاستخبارية" حول عدة مناطق في مالي.

ولم ينشر القاعدة أو تنظيم داعش أي شريط حول المواجهات بينهما، وهو أمر غير معتاد في نشاط التنظيمين المتشددين الناشطين إعلاميا.

فرانس برس