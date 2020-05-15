اليمين الألماني يطرد زعيما إقليميا بسبب صلاته بجماعات متطرفة

طرد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف أحد قادته الإقليميين لعدم كشفه عن صلاته بجماعات متطرفة.

صوت كبار مسؤولي الحزب يوم الجمعة على شطب عضوية اندرياس كالبيتس، زعيم الحزب في ولاية براندنبورغ شرقي البلاد.

يخضع الحزب لضغوط للنأي بنفسه عن المتطرفين في أوساطه، بعدما خضع لمراقبة متصاعدة من وكالة الاستخبارات الداخلية.

الشهر الماضي طرد الحزب الناطق الرئيسي باسمه بعد مزاعم بأنه أعلن أنه "فاشي".

وكالبيتس ( 47 عاما) له تاريخ طويل من الانخراط في جماعات تروج لتفسير رجعي لتاريخ ألمانيا في زمن الحرب، والتقطت له صور في 2007 في فعالية استضافتها شبيبة الحركة النازية الجديدة المحظورة حاليا.

ويعد كالبيتس وبيورن هوكه، زعيم الحزب في ولاية تورينغيا، شخصيتين نافذتين في الحزب.

كان كالبيتس أيضا زعيما في برلمان ولاية براندنبورغ، وقال لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه" إنه يعتزم الطعن على قرار طرده.

جاء الحزب في المرتبة الثالثة في انتخابات البلاد الوطنية عام 2017، إلا أن شعبيته تتراجع في استطلاعات الرأي.