عربي ودولي

اليمين الألماني يطرد زعيما إقليميا بسبب صلاته بجماعات متطرفة

أسوشيتد برس
15 مايو 2020
يخضع الحزب لضغوط للنأي بنفسه عن المتطرفين في أوساطه
يخضع الحزب لضغوط للنأي بنفسه عن المتطرفين في أوساطه

طرد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف أحد قادته الإقليميين لعدم كشفه عن صلاته بجماعات متطرفة.

صوت كبار مسؤولي الحزب يوم الجمعة على شطب عضوية اندرياس كالبيتس، زعيم الحزب في ولاية براندنبورغ شرقي البلاد.

يخضع الحزب لضغوط للنأي بنفسه عن المتطرفين في أوساطه، بعدما خضع لمراقبة متصاعدة من وكالة الاستخبارات الداخلية.

الشهر الماضي طرد الحزب الناطق الرئيسي باسمه بعد مزاعم بأنه أعلن أنه "فاشي".

وكالبيتس ( 47 عاما) له تاريخ طويل من الانخراط في جماعات تروج لتفسير رجعي لتاريخ ألمانيا في زمن الحرب، والتقطت له صور في 2007 في فعالية استضافتها شبيبة الحركة النازية الجديدة المحظورة حاليا.

ويعد كالبيتس وبيورن هوكه، زعيم الحزب في ولاية تورينغيا، شخصيتين نافذتين في الحزب.

كان كالبيتس أيضا زعيما في برلمان ولاية براندنبورغ، وقال لوكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه" إنه يعتزم الطعن على قرار طرده.

جاء الحزب في المرتبة الثالثة في انتخابات البلاد الوطنية عام 2017، إلا أن شعبيته تتراجع في استطلاعات الرأي.

أسوشيتد برس

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بيانات مسربة من الصين تشكك في حقيقة الأرقام المعلنة عن حالات كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟
هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟

الحصيلة المعلنة لإجمالي حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين هي حوالي 84 ألفا لكن هذا الرقم قوبل بتشكيك من قبل خبراء الصحة في العديد من دول العالم.

ما عزز هذه الشكوك أن الصين حاولت منذ بداية تفشي الفيروس التغطية والتقليل من حجم الأزمة.

ومؤخرا ظهرت معلومات جديدة حول حقيقة هذه الأرقام من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في مدينة تشانغشا، بمقاطعة هونان الصينية، التي تقع فيها أيضا مدينة ووهان، مركز تفشي المرض.

تشير بيانات الجامعة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تصل إلى نحو 640 ألف حالة، بحسب مصدر سرب هذه البيانات لموقع"فورين بوليسي".

وقد تم تسجيل 640 ألف تحديث للحالات مأخوذة من 230 مدينة على الأقل منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ويحتوي كل تحديث على خطوط الطول والعرض وعدد الحالات "المؤكدة" في الموقع وتاريخها، ويتراوح تاريخ الحالات المدخلة بين أوائل فبراير إلى أواخر أبريل.

وهذا الرقم الإجمالي يأخذ في عين الاعتبار أنه يتم إدخال حالة واحدة مع كل تحديث، لكن أحيانا كان يتم إدخال أكثر من حالة في التحديث الواحد، مثلما حدث عندما تم تسجيل حالتين بكنيسة في عاصمة مقاطعة هاربين الشمالية الشرقية يوم 17 مارس، وهو ما يعني أن إجمالي الحالات قد يكون أكبر من 640 ألف.

لكن البيانات الواردة تكون أحيانا غير متسقة، لذلك من غير المستبعد إدخال الحالات عدة مرات، فضلا عن أنها لا تتضمن أسماء الأشخاص. 

ومع ذلك، قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات، إن لدى الجامعة بيانات ضخمة يمكن أن تفيد أخصائيي الأوبئة وخبراء الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وتوضح الجامعة إنها جمعت هذه البيانات عبر وزارة الصحة الصينية ولجنة الصحة الوطنية وتقارير وسائل الإعلام ومصادر عامة أخرى. 

وتقول عن نفسها إنها تعمل "تحت القيادة المباشرة للجنة العسكرية المركزية" وهي الهيئة التي تشرف على الجيش الصيني.

الحرة / ترجمات - واشنطن