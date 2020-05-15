عربي ودولي

بيانات مسربة من الصين تشكك في حقيقة الأرقام المعلنة عن حالات كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟
هل تكون الأرقام المعلنة لكورونا في الصين أقل من الواقع؟

الحصيلة المعلنة لإجمالي حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين هي حوالي 84 ألفا لكن هذا الرقم قوبل بتشكيك من قبل خبراء الصحة في العديد من دول العالم.

ما عزز هذه الشكوك أن الصين حاولت منذ بداية تفشي الفيروس التغطية والتقليل من حجم الأزمة.

ومؤخرا ظهرت معلومات جديدة حول حقيقة هذه الأرقام من الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في مدينة تشانغشا، بمقاطعة هونان الصينية، التي تقع فيها أيضا مدينة ووهان، مركز تفشي المرض.

تشير بيانات الجامعة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تصل إلى نحو 640 ألف حالة، بحسب مصدر سرب هذه البيانات لموقع"فورين بوليسي".

وقد تم تسجيل 640 ألف تحديث للحالات مأخوذة من 230 مدينة على الأقل منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ويحتوي كل تحديث على خطوط الطول والعرض وعدد الحالات "المؤكدة" في الموقع وتاريخها، ويتراوح تاريخ الحالات المدخلة بين أوائل فبراير إلى أواخر أبريل.

وهذا الرقم الإجمالي يأخذ في عين الاعتبار أنه يتم إدخال حالة واحدة مع كل تحديث، لكن أحيانا كان يتم إدخال أكثر من حالة في التحديث الواحد، مثلما حدث عندما تم تسجيل حالتين بكنيسة في عاصمة مقاطعة هاربين الشمالية الشرقية يوم 17 مارس، وهو ما يعني أن إجمالي الحالات قد يكون أكبر من 640 ألف.

لكن البيانات الواردة تكون أحيانا غير متسقة، لذلك من غير المستبعد إدخال الحالات عدة مرات، فضلا عن أنها لا تتضمن أسماء الأشخاص. 

ومع ذلك، قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات، إن لدى الجامعة بيانات ضخمة يمكن أن تفيد أخصائيي الأوبئة وخبراء الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وتوضح الجامعة إنها جمعت هذه البيانات عبر وزارة الصحة الصينية ولجنة الصحة الوطنية وتقارير وسائل الإعلام ومصادر عامة أخرى. 

وتقول عن نفسها إنها تعمل "تحت القيادة المباشرة للجنة العسكرية المركزية" وهي الهيئة التي تشرف على الجيش الصيني.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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إيران

إيران تلوح باستخدام مواردها العسكرية لإنقاذ محاصيلها الزراعية

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران
أسراب الجراد الصحراوي تغزو إيران

لوحت وزارة الزراعة الإيرانية الجمعة، بإمكانية تدخل المؤسسة العسكرية من أجل مكافحة الجراد الذي غزا جنوب البلاد للعام الثاني على التوالي.

وتواجه إيران خطر تدمير محاصيل زراعية بقيمة سبعة مليارات دولار بسبب غزو جراد يعتبر الأسوأ خلال عقود، في وقت تتضاعف فيه المشاكل على إيران بسبب تفشي فيروس كورونا ومواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن العقوبات.

وقال متحدث باسم قطاع وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة الإيرانية، محمد رضا مير، إن الجراد الصحراوي قد هاجم أكثر من 494 ألف فدان من البساتين والمزارع، في سبع محافظات إيرانية من أصل 31.

وتمتد المناطق المتأثرة من حدوج إيران الشرقية مع باكستان، إلى الحدود الجنوبية الغربية مع العراق، فيما تشير التوقعات إلى ازدياد الأراضي المتأثرة لتصل إلى مليون فدان، بحسب وكالة رويترز.

وقال مير لوكالة إلنا شبه الرسمية إن "المؤسسة العسكرية تعهدت بالمساعدة في محاربة الجراد الصحراوي، وذلك يتضمن منح المركبات المخصصة للتضاريس الصعبة، لاستخدامها في الأماكن التي يصعب الوصول إليها".

وأضاف مير "العام الماضي، ساعدتنا المؤسسة العسكرية بالموظفين والمركبات، وكانت هذه خطوة كبيرة".

الحرة / وكالات - واشنطن