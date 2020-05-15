تأكيد أميركي.. "داعش" شن هجمات أفغانستان "الشريرة"

أعلن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الخميس، أن تنظيم داعش (فرع خرسان) شن هجومين في أفغانستان هذا الأسبوع.

وأفاد بأن أحد الهجومين استهدف مستشفى في كابول ما أدى إلى وفاة طفلين حديثي الولادة.

وقال خليل زاد "بدلا من الوقوع في فخ داعش وتعطيل السلام وخلق عقبات، يجب على الأفغان أن يتحدوا لسحق هذا الخطر ويغتنموا فرصة سلام تاريخية".

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية بـ"أشد العبارات"، الثلاثاء، هجومين مسلحين في أفغانستان، تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن أحدهما. واصفة هجوما استهدف مستشفى، بأنه "شر مطلق".

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، "في هجوم جائر، استولى مسلحون على أحد أكثر المستشفيات ازدحاما في كابول"، مضيفة أن "المستشفى يضم جناحا للولادة تديره منظمة أطباء بلا حدود".

وطالبت الخارجية في بيانها حركة طالبان، التي أدانت الهجومين، والحكومة الأفغانية، بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن أفغانستان ستظل عرضة للإرهاب "ما دام لا يوجد انخفاض مستمر في العنف ولا تقدم كاف نحو التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض".

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير الماضي، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

ويأتي الهجومان فيما تفرض السلطات تدابير عزل على العاصمة الأفغانية كابول بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن واشنطن وحركة طالبان وقعتا اتفاق سلام تاريخي في الدوحة لبدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد 18 عاما من الحرب، في 29 فبراير الماضي.

ووقع خليل زاد ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر الاتفاق في الدوحة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء أربعة عقود من النزاعات وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.