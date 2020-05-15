عربي ودولي

تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد الوفيات بفيروس كورونا

فرانس برس
15 مايو 2020
تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد الوفيات جراء كوفيد-19
تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد الوفيات جراء كوفيد-19

ذكرت السلطات في تشيلي الخميس أن آلاف القبور الجديدة يتم حفرها في المقبرة الرئيسية بالعاصمة سانتياغو وسط تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وارتفع معدل الإصابات في تشيلي هذا الأسبوع، ما دفع الحكومة إلى إعلان حجر إلزامي لسكان سانتياغو البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة اعتبارا من الجمعة.

وكانت تسجل في تشيلي ما بين 350 و500 إصابة في اليوم، إلى أن أخذت الإصابات بالازدياد في نهاية الأسبوع.

والأربعاء تم تسجيل 2,600 إصابة في 24 ساعة، مع العدد نفسه تقريبا الخميس.

وقال مدير المقبرة رشيد سعود لوكالة فرانس برس "ندرك ان هذه لحظة تاريخية وإننا قد نحتاج مزيدا من القبور لأننا رأينا ما حدث في دول أخرى".

وكان حفارو القبور يعدون نحو ألفي قبر جديد للتعامل مع حصيلة الوفيات المحتملة للوباء الذي أودى حتى الآن بحياة 368 شخصا في تشيلي منذ 3 مارس.

وأضاف "علينا أن نقارن ذلك مع الدول الأخرى التي لجأت إلى مقابر جماعية، ومع البلدان التي شهدت حدوث وفيات في الشوارع وتراكم جثث متعفنة في الشاحنات. هذا ما نريد تجنبه، ونأمل ألا نضطر لاستخدام القبور" الجديدة.

وقال رئيس نقابة عمال المقبرة، لويس إيفينيس، إنه قلق من الوضع في مدن تشيلية أخرى، مشيراً إلى "نقص القدرات" في فالبارايسو وفينا ديل مار في الوسط، ومدينتي كونسيبسيون وتالكاهوانو في أقصى الجنوب.

وتعاني تشيلي من ضائقة مالية كبيرة جراء تراجع مؤشراتها الاقتصادية حتى قبل انتشار وباء كوفيد-19.

واندلعت انتفاضة شعبية ضد رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا شهر أكتوبر الماضي، لكنها خمدت مع انتشار فيروس كورونا.

وطلبت تشيلي أول أمس من صندوق النقد الدولي فتح خط ائتماني مرن للبلاد بنحو 23,8 مليار دولار لمدة عامين، وفق ما أفاد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وتنوي مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا التوصية بالموافقة على هذا الطلب استنادا الى سجل تشيلي و"الأسس الاقتصادية القوية جدا" في هذا البلد، وفق ما قالت.

فرانس برس

اقرأ أيضا

يعتبر ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"
اقتصاد

بقيمة 3 تريليونات دولار.. تصويت أميركي على حزمة إنعاش اقتصادية ثانية

التوقعات الأخيرة بلغت ضعف التقديرات السابقة للخسائر الناجمة عن أزمة كورونا
اقتصاد

أرقام صادمة.. خسائر الاقتصاد العالمي تتضاعف في توقعات جديدة

تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد الوفيات جراء كوفيد-19
عربي ودولي

تشيلي تجهز آلاف القبور مع تصاعد الوفيات بفيروس كورونا

أحد الهجومين استهدف مستشفى في كابول ما أدى إلى وفاة طفلين
عربي ودولي

تأكيد أميركي.. "داعش" شن هجمات أفغانستان "الشريرة"

صحة

الآثار العقلية المدمرة لفيروس كورونا.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

استهدف القرار أصول عشرين مصرفا لبنانيا
اقتصاد

 توقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار

إيرانيون ورجال دين يمرون أمام فرع للبنك الوطني الإيراني (بانک ملی إیران)، وهو أكبر مصرف تجاري إيراني، في مدينة شهريار، وقد تعرض الفرع للحرق خلال التظاهرات الأخيرة
عربي ودولي

إيران تخدع مواطنيها بـ"أسهم العدالة".. ومسؤول في البنك المركزي يحذر من "انفجار الفقاعة"

عربي ودولي

إيران تخدع مواطنيها بـ"أسهم العدالة".. ومسؤول في البنك المركزي يحذر من "انفجار الفقاعة"

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
إيرانيون ورجال دين يمرون أمام فرع للبنك الوطني الإيراني (بانک ملی إیران)، وهو أكبر مصرف تجاري إيراني، في مدينة شهريار، وقد تعرض الفرع للحرق خلال التظاهرات الأخيرة
إيرانيون ورجال دين يمرون أمام فرع للبنك الوطني الإيراني (بانک ملی إیران)، وهو أكبر مصرف تجاري إيراني، في مدينة شهريار، وقد تعرض الفرع للحرق خلال التظاهرات الأخيرة

يشهد الاقتصاد الإيراني تدهورا، ترجع معظم أسبابه إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية ردا على سياسات طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.

وأدى استشراء الغلاء وصعوبة المعيشية لغالبية الإيرانيين،  إلى اندلاع احتجاجات واسعة منذ أواخر 2017.

وخرج آلاف الإيرانيين، معظمهم من الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، إلى الشوارع في نوفمبر الماضي للاحتجاج على الزيادة في سعر الوقود، ما أثار  أكبر أزمة تشهدها إيران منذ 1979.

وفي مواجهة ذلك، أعلنت السلطات الشهر الماضي أنها تعتزم السماح لنحو 49 مليون إيراني بتداول ما يطلق عليها "أسهم العدالة"، وهو برنامج دُشن في 2006 لتوزيع أسهم في شركات مملوكة للدولة بأسعار زهيدة على ذوي الدخل المنخفض.

وفي حين تعصف أزمة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط باقتصاد إيران الضعيف، فإن سوق الأسهم هناك قد ارتفعت لمثليها بالعملة المحلية منذ مارس الماضي، مما شجع العديد من الإيرانيين على البحث عن عوائد أعلى من تلك التي تدرها الأموال السائلة.

 

شراء الذمم

 

وكالة رويترز نقلت عن  موظف في أحد البنوك في طهران قوله "الناس يسحبون مدخراتهم من البنوك لشراء الأسهم، أسعار الفائدة اليومية نزلت من 15 بالمئة إلى ثمانية بالمئة في الأسابيع الأخيرة".

وقال مسؤول حكومي رفيع، طلب عدم نشر اسمه، ”المؤسسة الرسمية على وعي تام بجميع تلك المصاعب الاقتصادية ... وأحد بواعث القلق لدينا هو تجدد المظاهرات مثل العام الماضي. الهدف هو أن يرى الناس أن الجمهورية الإسلامية مهتمة بهم".

ومنحت أسهم "العدالة" التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19 مليار دولار بسعر السوق، حامليها توزيعات نقدية متقطعة على مدار السنين.

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني، متحدثا لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه، "قد تستطيع الحكومة جمع السيولة، لكن الناس سيزدادون فقرا عندما تنفجر الفقاعة عاجلا أم آجلا".

وأغلق إيران المتضرر بشدة من العقوبات الدولية جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية في منتصف مارس، بعد أسابيع من تفشي الفيروس القاتل على أراضيه.

لكن كبار المسؤولين قالوا إن الاقتصاد الإيراني المنهك أساسا لا يمكن أن يظل مغلقا، وقد سمح الرئيس حسن روحاني بإعادة فتح الشركات المنخفضة المخاطر منذ 11 أبريل.

وكالة فرانس برس قالت إن جميع تجار التجزئة تقريبا فتحوا متاجرهم في سوق تجريش شمالي طهران.

لكن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور دعا المواطنين لتوخي الحذر مع إعلانه أحدث حصيلة للوفيات جراء الوباء.

الحرة / وكالات - واشنطن