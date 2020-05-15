عربي ودولي

حكومة الوفاق الليبية تعلن قصف مواقع لقوات خليفة حفتر

عيسى موسى - طرابلس
15 مايو 2020
قوات مدعومة من الحكومة الليبية في اشتباكات جنوب طرابلس
قوات مدعومة من الحكومة الليبية في اشتباكات جنوب طرابلس

قال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الليبية في تصريح لقناة الحرة إن مدفعية قوات الحكومة نجحت فجر الجمعة، في استهداف تجمع لقوات حفتر بمحيط منطقة الوشكة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت غربي ليبيا.

وقال المدني إن الضربات أدت إلى اشتعال النيران في الآليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود حفتر.

يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر.

وبحسب مصادر محلية وعسكرية، لا يزال المواطنون يسمعون أصوات القذائف والمواجهات في مناطق متفرقة في المدينة.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن سلاح الجو التابع للحكومة استهدف مساء الخميس آليات لقوات حفتر محملة بالوقود بالقرب من منطقة نسمة مما أدى لانفجارات كبيرة.

من جانبها، أعلن حفتر أن مدفعية "الجيش الوطني الليبي" استهدفت مساء الخميس مخزن ذخيرة بعين زاره في محيط منطقة الكحيلي.

وأدان مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وأشار مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع لبعثة الأمم المتحدة في بيان رسمي مساء الخميس، إلى أن الإحصاءات تشير إلى وقوع نحو 17 اعتداء على مرافق صحية في ليبيا منذ بداية هذا العام.

وأوضح البيان أن الاعتداءات مستمرة حتى الآن، إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف في الصباح جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس.

وتشن قوات حفتر هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة.

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها. لكن وتيرتها ارتفعت طيلة الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عديدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية الشهر الماضي "الهدنة" التي دعا إليها المشير خليفة حفتر والتي قال إنها "لأسباب لإنسانية".

عيسى موسى - طرابلس

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نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا

قالت مدينة ووهان الصينية الجمعة إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

وقالت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض، إنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الخميس.

وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا.

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو، ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المدينة يومي الأحد والاثنين الماضيين رصد ست إصابات جديدة، وهي الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.

وإلى جانب ووهان، كانت قد ظهرت حالات أخرى في الأسابيع الماضية في مقاطعتي جيلين وهيلونغجيانغ الشماليتين الشرقيتين قرب روسيا.

وكانت الصين قد عزلت ووهان في 23 يناير الماضي، بعد أن ظهر الوباء بها في أواخر العام الماضي، ثم رفعت إجراءات العزل في 8 أبريل بعد الانخفاض الكبير في حالات العدوى.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.
 