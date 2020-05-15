عربي ودولي

"رسالة واضحة إلى الصين"بشأن الإيغور.. مجلس الشيوخ يقر معاقبة مسؤولين عن الانتهاكات

وفاء جباعي - واشنطن
15 مايو 2020
قال مينيديز إن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور
قال مينيديز إن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور

 تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بادارة معسكرات يحتجز فيها أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور.

القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يطالب أيضا الخارجية الاميركية بتقديم تقرير يوثق الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في الصين.

وأضاف روبيو أن "الجهود المنظمة والمستمرة التي تتبعها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم تهدف إلى مسح الهويات العرقية والثقافية لدى الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في تشينجيانغ، إنه أمر مروع وسيعتبر أي قرار لرفض أي جهود ضدها وصمة عار على الإنسانية". 

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز إن خطوة مجلس الشيوخ تبعث برسالة واضحة إلى الصين بأن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي" بينما ملايين المسلمين الإيغور "لا يزالون يسجنون ظلما". 

وأضاف مينيديز أن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور وغيرهم ممن يتعرضون لانتهاكات الصين الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

وكان مجلس النواب قد أقر بأغلبية ساحقة مشروعا مماثلا أواخر العام الماضي و لكن يحتاج المجلس لأن يصوت مجددا على القانون بصيغته المعدلة والنهائية قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.

وفي يناير الماضي، أكد كريس سميث عضو الكونغرس الأميركي، أن الاعتقال الجماعي لملايين الأشخاص لم يسبق له مثيل منذ المحارق اليهودية "الهولوكوست"، إذ "انتزع الأطفال من أحضان أسرهم الدافئة، لتلقين أيديولوجياتهم الشيوعية وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم الدينية ولغتهم وتعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والإجهاض القسري".

وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات حيث يخضعون للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.

وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جين بينغ "ضد الإرهاب"، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل.

وفاء جباعي - واشنطن

اقرأ أيضا

تستعد المطاعم الأميركية لإعادة فتح أبوابها بعد توقف استمر أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد
أميركا

متى تفتح الشركات والمدارس الأميركية أبوابها؟.. إرشادات حكومية جديدة

قال مينيديز إن الهدف من هذا التشريع هو تحقيق العدالة لشعب الإيغور
عربي ودولي

"رسالة واضحة إلى الصين"بشأن الإيغور.. مجلس الشيوخ يقر معاقبة مسؤولين عن الانتهاكات

الضحية أحمد أربيري (25 عاما) قتل على يد غريغوري ماك مايكل وابنه
أميركا

حادثة أثارت استنكار الأميركيين.. تفاصيل جديدة في قضية مقتل أحمد

مخيم للاجئين من الروهينغا في بنغلاديش التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل واجباته الإنسانية في أزمة اللاجئين- الصورة بتاريخ 11 ديسمبر 2019
عربي ودولي

رغم تحذيرات بوقوع "مجزرة كورونا".. تسجيل أول إصابة بين الروهينغا

اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس
مصر

بعد حنين حسام.. القبض على "فتاة التيك توك" المصرية لـ"تحريضها على الفجور"

لا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات
عربي ودولي

وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حالة حول العالم 

بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية
عربي ودولي

تحذير أميركي في زمن الجائحة.. الأقليات تتحول إلى "أكباش فداء"

عربي ودولي

رغم تحذيرات بوقوع "مجزرة كورونا".. تسجيل أول إصابة بين الروهينغا

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
مخيم للاجئين من الروهينغا في بنغلاديش التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل واجباته الإنسانية في أزمة اللاجئين- الصورة بتاريخ 11 ديسمبر 2019
مخيم للاجئين من الروهينغا في بنغلاديش التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل واجباته الإنسانية في أزمة اللاجئين- الصورة بتاريخ 11 ديسمبر 2019

أعلن مسؤولون بنغاليون الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في مخيم اللاجئين الخاص بأقلية الروهينغا، والذي يضم أكثر من مليون شخص.

وتأتي الأصابة بعد تحذيرات متكررة من خبراء الصحة من أن الفيروس قد يصل إلى المخيمات التي تعج بالأقلية المسلمة المضطهدة، من خلال الأزقة الضيقة والمغمورة بالمياه في المخيمات. 

ويعيش اللاجئون الروهينغا في مخيمات مصنوعة من القماش والخيزران، بعد ما هربوا من هجوم عسكري أطلقته السلطات في دولة ميانمار.

وقال منسق الصحة المحلي أبو طه بوهيان، لفرانس برس، إنه تم عزل اثنين من اللاجئين في بداية الأمر بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق إصابة شخص من الروهينغا، فيما تمت معالجة رجل آخر يقطن بالقرب من المخيم في عيادة طبية بالمنطقة.

وقال متحدث باسم المنظمة الصحة إنه تم نشر فرق تحقيق سريعة لمتابعة الحالتين، وقد تم بالفعل فرض حجر وعزل للمخالطين للحالتين. 

ومنذ فبراير انتشرت تحذيرات من وقوع "مجزرة" في حال انتشار الفيروس المستجد في مخيمات الروهينغا. 

ويحاول الروهينغا الذين يعيشون في الخارج في بلدان متضررة من الكورونا تحذير أقاربهم في المخيمات من خلال الاتصال بهم، لكن العديد من الروهينغا عادوا إلى بلادهم دون أن يتم فحصهم.

وحذر مجيب الله، وهو ناشط من الروهينغا مقيم في أستراليا، من أنهم "إذا كانوا يحملون الفيروس واختلطوا مع الحشود ستحصل مجزرة جديدة، وربما أكبر بكثير مما حدث في العام 2017"، في إشارة إلى القمع الذي تعرض له الروهينغا في بورما، ووصفه المحققون التابعون للأمم المتحدة بأنه "إبادة جماعية".

الحرة / وكالات - واشنطن