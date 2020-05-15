عربي ودولي

رضيعة أفغانية تهزم رصاصات داعش في مذبحة "قتل الأمهات"

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
هجوم مروع على مشفى أطفال في كابول أسقط العشرات بين مصابين وقتلى - 12 مايو ٢٠٢٠
هجوم مروع على مشفى أطفال في كابول أسقط العشرات بين مصابين وقتلى - 12 مايو ٢٠٢٠

نجت رضيعة أفغانية بعدما أصيبت برصاصتين في رجلها، أثناء هجوم إرهابي في مشفى للأطفال، في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وكان الهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين الثلاثاء، قد أسفر عن مقتل نحو 24 شخصا، بينهم أمهات، وممرضات، ورضع.

وقال مبعوث السلام زلماي خليل زاد إن الحكومة الأميركية تعتقد أن تنظيم داعش نفذ هجوم الثلاثاء على المستشفى، مضيفا أن "داعش" أظهر نمطا يفضل هذه الأنواع من الهجمات الشنيعة ضد المدنيين وهو "تهديد للشعب الأفغاني والعالم".

وقد دخل المسلحون إلى المشفى في هيئة أفراد شرطة، وذلك قبل إلقاء القنابل اليدوية وفتح النار على من في المشفى باستخدام بنادق آلية.

وكان من بين القتلى رضيعان على الأقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 15 رجلا، وامرأة، وطفلا، وقد قتل المسلحون لاحقا.

وكان من بين الموجودين في المشفى، رضيعة حديث الولادة لم يمض على ولادتها إلا ثلاث ساعات قبل وقوع الهجوم، وقد نجت الرضيعة بعدما اضطر الأطباء إلى بتر ساقها اليمنى المهشمة.

وقد توفت والدة الطفلة، نازيا، خلال الهجوم، فيما سمى الوالد الرضيعة باسم والدتها تخليدا لذكراها.

وكانت الرضيعة من بين رضع آخرين نجوا من الهجوم، وتم نقلهم إلى مشفى "إنديرا غاندي" للأطفال في كابل.

وقالت مديرة المشفى، الطبيبة نور الحق يوسفزاي، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "لقد عالجنا كسر نازية، حتى تكون قادرة على المشي في المستقبل، لكن رؤية رضيعة أصيبت في قدميها بطلق ناري مرتين، صدمنا جميعا، هذه إنسان".

جاءوا لقتل الأمهات

من جانبها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، التي تدير المستشفى، الهجوم بأنه كان "جحيما محضا".

وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إن المسلحين انتقلوا مباشرة إلى عنابر الولادة متجاهلين الوحدات الطبية الأخرى الأقرب إلى مدخل المجمع الطبي.

وقالت الجماعة في بيان يوم الجمعة إنهم بحثوا عن حديثي الولادة والأمهات.

وقال فريدريك بونو، رئيس برامج منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان: "لقد مروا بغرف الولادة، وأطلقوا النار على النساء في أسرتهن. الجدران تم رشها بالرصاص، والدماء على الأرضيات في الغرف، والمركبات محترقة. جاءوا لقتل الأمهات".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات
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رضيعة أفغانية تهزم رصاصات داعش في مذبحة "قتل الأمهات"

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منظمة العفو تناشد العاهل السعودي لإطلاق سراح ناشطات "شجاعات"

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات
المناشدة جاءت في الذكرى السنوية الثانية لاعتقال الناشطات السعوديات

جددت منظمة العفو الدولية  دعوتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد عامين من احتجازهن.

 واعتقلت السلطات السعودية في 15 مايو 2018، عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان، لدفاعهن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي.

وقالت المنظمة إن الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، شهدت اعتقال المزيد من زميلاتهن الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة: "من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولاتزال هؤلاء النسوة الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة."

وأضافت المنظمة أن العديد منهن يعانين من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي.

فيما لاتزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي.

وقالت المنظمة إنه حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار "حملة الإصلاح" في المملكة ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن".

 ودعت المنظمة الرياض إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.

 وأكدت المنظمة إنه في الوقت الحالي، لا تزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة تحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين الـثلاث عشرة ناشطة، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

ورغم أن السلطات أفرجت مؤقتا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع مكافحة جرائم الإنترنت بسبب عملهن الحقوقي.

ويتعلق الأمر بكل من إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، والدكتورة رقية المحارب، وشدن العنزي، والدكتورة عبير النمنكاني، والدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة، وفق ما نشرت المنظمة.

 وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 10 ناشطات تعرضن لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وأوضحت إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

الحرة - واشنطن