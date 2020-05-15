عربي ودولي

رغم تحذيرات بوقوع "مجزرة كورونا".. تسجيل أول إصابة بين الروهينغا

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
مخيم للاجئين من الروهينغا في بنغلاديش التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل واجباته الإنسانية في أزمة اللاجئين- الصورة بتاريخ 11 ديسمبر 2019
مخيم للاجئين من الروهينغا في بنغلاديش التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل واجباته الإنسانية في أزمة اللاجئين- الصورة بتاريخ 11 ديسمبر 2019

أعلن مسؤولون بنغاليون الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في مخيم اللاجئين الخاص بأقلية الروهينغا، والذي يضم أكثر من مليون شخص.

وتأتي الأصابة بعد تحذيرات متكررة من خبراء الصحة من أن الفيروس قد يصل إلى المخيمات التي تعج بالأقلية المسلمة المضطهدة، من خلال الأزقة الضيقة والمغمورة بالمياه في المخيمات. 

ويعيش اللاجئون الروهينغا في مخيمات مصنوعة من القماش والخيزران، بعد ما هربوا من هجوم عسكري أطلقته السلطات في دولة ميانمار.

وقال منسق الصحة المحلي أبو طه بوهيان، لفرانس برس، إنه تم عزل اثنين من اللاجئين في بداية الأمر بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق إصابة شخص من الروهينغا، فيما تمت معالجة رجل آخر يقطن بالقرب من المخيم في عيادة طبية بالمنطقة.

وقال متحدث باسم المنظمة الصحة إنه تم نشر فرق تحقيق سريعة لمتابعة الحالتين، وقد تم بالفعل فرض حجر وعزل للمخالطين للحالتين. 

ومنذ فبراير انتشرت تحذيرات من وقوع "مجزرة" في حال انتشار الفيروس المستجد في مخيمات الروهينغا. 

ويحاول الروهينغا الذين يعيشون في الخارج في بلدان متضررة من الكورونا تحذير أقاربهم في المخيمات من خلال الاتصال بهم، لكن العديد من الروهينغا عادوا إلى بلادهم دون أن يتم فحصهم.

وحذر مجيب الله، وهو ناشط من الروهينغا مقيم في أستراليا، من أنهم "إذا كانوا يحملون الفيروس واختلطوا مع الحشود ستحصل مجزرة جديدة، وربما أكبر بكثير مما حدث في العام 2017"، في إشارة إلى القمع الذي تعرض له الروهينغا في بورما، ووصفه المحققون التابعون للأمم المتحدة بأنه "إبادة جماعية".

الحرة / وكالات - واشنطن

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تحذير أميركي في زمن الجائحة.. الأقليات تتحول إلى "أكباش فداء"

ميشال غندور - واشنطن
14 مايو 2020
بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية
بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية

شكر السفير الأميركي المتجول لشؤون الحريات الدينية صموئيل براونباك بعض الدول التي لبت دعوة الولايات المتحدة لإطلاق سراح سجناء الرأي والدين من السجون بسبب وباء كوفيد 19، لكنه ندد بالصعوبات التي تواجه بعض الأقليات في العالم تزامنا مع الجائحة.

وخص براونباك بالذكر إيران وبورما وكوبا وروسيا التي أطلقت بعض السجناء.

وأشار السفير الأميركي إلى أن بعض المجموعات الدينية في العالم تواجه أوضاعا قاسية وعددا من التحديات.

وأوضح أن مشاكل الأقليات تقع تحت خمس فئات هي: قمع مباشر من الحكومات، وتمييز في القطاع الصحي حيث تحرم حكومات بعض الأقليات الدينية من الخدمات الصحية، وخداع يمارس ضد بعض الأقليات الدينية واستهدافها وتحويلها إلى "أكباش فداء".

وأضاف براونباك أن بعض الدول تنشر أخبارا مزيفة تحمل هذه الأقليات مسؤولية انتشار وباء كورونا في أوطانها وخطابات تحريضية على الإنترنت، حيث يشن لاعبون حملة مضللة تستهدف أقليات دينية محددة، وتنامي سوء استخدام التكنولوجيا لتعقب ومراقبة الأقليات والتمييز ضدها.

وقال براونباك إن ما تدعو إليه الولايات المتحدة ليس معاملة الأقليات الدينية بشكل أفضل، لكن بشكل متساو وألا يحاكموا ويلاحقوا لأنهم مستهدفون كونهم يشكلون أقليات دينية. 

وتحدث في هذا المجال عما تتعرض له أقلية الروهينغا في بورما من حرمان للخدمات الصحية من قبل الحكومة البورمية ومن الجيش، ما يعرض البلاد لتعقيدات كبيرة من تفشي الوباء.

وأشار السفير الأميركي كذلك إلى تعرض مواطني التبت في الصين للاضطهاد حيث قامت الحكومة بإرسال الملايين من أفراد الشرطة إلى 10 ملايين منزل في التبت لفرض قيود على البوذيين.

وأوضح أن أفراد أقلية الإيغور المسلمة في الصين يجبرون على العمل رغم مخاطر وباء كورونا، وفي هذا السياق كتب السفير في تغريدة إنه "بالنسبة للعديدين، يعد شهر رمضان وقتا للتأمل والخدمة للآخرين، ولكن للأسف، ليس للإيغور وغيرهم من المسلمين في الصين".

ودعا براونباك الحزب الشيوعي الحاكم إلى "إطلاق سراح المحتجزين في إقليم شينجيانغ (حيث تعيش الأقلية المسلمة) والسماح بحرية التعبير عن المعتقد للجميع".

وكتب في تغريدة أخرى أن الحكومة الصينية "تواصل إجبار الإيغور والأقليات المسلمة على التخلي عن معتقداتها الدينية وممارساتها الثقافية" معتبرا أن هذا الأمر لا يعد في إطار "مكافحة الإرهاب" بحسب ما تروج له الصين:

 

وأشار السفير في تصريحات إلى ما يواجهه المسلمون في الهند من مضايقات وخطابات كراهية وأخبار مزيفة ومعلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مسؤولية المسلمين عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن براونباك أكد أن الولايات المتحدة رغم ذلك "تفاءلت بخطابات بعض كبار المسؤولين في الهند الذين دعوا إلى الوحدة حيث أكد رئيس الوزراء (الهندي) أن الوباء ليس له دين أو حدود وهذا أمر صحيح".

ميشال غندور - واشنطن