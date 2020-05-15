عربي ودولي

كورونا يدخل الكرملين.. وبوتين "عاجز"

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
بوتين فيعاني من تدهور شعبيته، وقد انخفضت نسبة تأييده إلى أدنى مستوى لها تاريخياً
يعاني من تدهور شعبيته، وقد انخفضت نسبة تأييده إلى أدنى مستوى لها تاريخياً

مع تحول روسيا إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، يجد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين نفسه عاجزا وغير قادر على فعل أي شيء، وفق تقرير لموقع "أكسيوس".

دخل الفيروس إلى الكرملين ووصل المرض إلى الدائرة الضيقة لبوتين حيث أدخل المتحدث باسمه ومستشاره المقرب ديمتري بيسكوف المستشفى هذا الأسبوع. وقد جاءت نتيجة اختبار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وعدد من المسؤولين إيجابية.

 ويعقد بوتين اجتماعاته عبر الفيديو، وغالبا ما يبدو عليه الملل. "الألعاب الجيوسياسية مثيرة للاهتمام، فيما الإغلاق ممل بالنسبة له" وفق ما قالت المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا لصحيفة "موسكو تايمز".

ويقول سيرجي باركوهومنكو، المعلق السياسي الروسي "فقط الأخبار الجيدة تأتي من بوتين. فيما القرارات المتعلقة بالإغلاق والقيود والغرامات تترك للمسؤولين المحليين".

ويقول باركهومنكو إن تفويض السلطة خلال هذه الأزمة كان غير عادي إلى حد كبير. ويضيف أن المسؤولين المحليين الذين لا صلة لهم بالسكان قد تم تسليمهم المسؤولية ولكن ليس الموارد.

وقد صدرت تعليمات للشركات الروسية بمواصلة دفع رواتب عمالها، بيد أنها تلقت مساعدات حكومية ضئيلة، وقد تكون موسكو مترددة بشكل خاص في الإنفاق في وقت تنهار أسعار النفط.

وسجل عدد كبير من الوفيات في صفوف مقدمي الرعاية الصحية في روسيا. وقد سمح النقص الحاد في معدات الحماية والسياسات المتأخرة أو غير المدروسة للمستشفيات بأن تصبح بؤراً ساخنة للفيروس.

أما بوتين فيعاني من تدهور شعبيته، وقد انخفضت نسبة تأييده إلى أدنى مستوى لها تاريخيا، 59 في المئة، وفقاً لمركز ليفادا.

ويضيف التقرير أن التوقيت مؤسف بالنسبة لبوتين، فقد اضطر إلى تأجيل الاستفتاء الدستوري الشهر الماضي الذي قد يسمح له بالانفراد بالسلطة حتى عام 2036.

ويشير التقرير إلى أن الكرملين يريد أن يجري الاستفتاء في أقرب وقت ممكن في 24 يونيو، ربما لاستباق ما يمكن أن يكون ركودا كبيرا.

يقول باركهومنكو: "قبل الوباء، كان الأمر مضمونا له تماما، أما الآن فذلك مخاطرة كبيرة".

وظل عدد الحالات في روسيا منخفضا بشكل مدهش حتى منتصف أبريل، عندما بدأ يرتفع بشكل حاد. وقد بلغ عدد الحالات اليومية الجديدة الآن حوالي 10000 حالة أو أكثر خلال الأيام الاثني عشر الماضية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رضيعة أفغانية تهزم رصاصات داعش في مذبحة قسم الولادة

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
هجوم مروع على مشفى أطفال في كابول أسقط العشرات بين مصابين وقتلى - 12 مايو ٢٠٢٠
هجوم مروع على مشفى أطفال في كابول أسقط العشرات بين مصابين وقتلى - 12 مايو ٢٠٢٠

نجت رضيعة أفغانية بعدما أصيبت برصاصتين في رجلها، أثناء هجوم إرهابي في مشفى للأطفال، في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وكان الهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين الثلاثاء، قد أسفر عن مقتل نحو 24 شخصا، بينهم أمهات، وممرضات، ورضع.

وقال مبعوث السلام زلماي خليل زاد إن الحكومة الأميركية تعتقد أن تنظيم داعش نفذ هجوم الثلاثاء على المستشفى، مضيفا أن "داعش" أظهر نمطا يفضل هذه الأنواع من الهجمات الشنيعة ضد المدنيين وهو "تهديد للشعب الأفغاني والعالم".

وقد دخل المسلحون إلى المشفى في هيئة أفراد شرطة، وذلك قبل إلقاء القنابل اليدوية وفتح النار على من في المشفى باستخدام بنادق آلية.

وكان من بين القتلى رضيعان على الأقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 15 رجلا، وامرأة، وطفلا، وقد قتل المسلحون لاحقا.

وكان من بين الموجودين في المشفى، رضيعة حديث الولادة لم يمض على ولادتها إلا ثلاث ساعات قبل وقوع الهجوم، وقد نجت الرضيعة بعدما اضطر الأطباء إلى بتر ساقها اليمنى المهشمة.

وقد توفت والدة الطفلة، نازيا، خلال الهجوم، فيما سمى الوالد الرضيعة باسم والدتها تخليدا لذكراها.

وكانت الرضيعة من بين رضع آخرين نجوا من الهجوم، وتم نقلهم إلى مشفى "إنديرا غاندي" للأطفال في كابل.

وقالت مديرة المشفى، الطبيبة نور الحق يوسفزاي، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "لقد عالجنا كسر نازية، حتى تكون قادرة على المشي في المستقبل، لكن رؤية رضيعة أصيبت في قدميها بطلق ناري مرتين، صدمنا جميعا، هذه إنسان".

من جانبها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، التي تدير المستشفى، الهجوم بأنه كان "جحيما محضا".

وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إن المسلحين انتقلوا مباشرة إلى عنابر الولادة متجاهلين الوحدات الطبية الأخرى الأقرب إلى مدخل المجمع الطبي.

وقالت الجماعة في بيان يوم الجمعة إنهم بحثوا عن حديثي الولادة والأمهات.

وقال فريدريك بونو، رئيس برامج منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان: "لقد مروا بغرف الولادة، وأطلقوا النار على النساء في أسرتهن. الجدران تم رشها بالرصاص، والدماء على الأرضيات في الغرف، والمركبات محترقة. جاءوا لقتل الأمهات".

الحرة / ترجمات - واشنطن