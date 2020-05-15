عربي ودولي

مخاوف من موجة كورونا ثانية في ووهان.. هل يعود "الكابوس" إلى الصين؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
يخضع سكان مدينة ووهان لفحص جماعي
يخضع سكان مدينة ووهان لفحص جماعي

يخشى سكان مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، من حدوث موجة ثانية للفيروس بعد رصد حالات جديدة مؤخرا رغم عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أسابيع.

ويخضع سكان المدينة البالغ عددهم نحو 11 مليونا حاليا لفحص جماعي للفيروس، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.

ووقف سكان المدينة في طوابير حرصوا فيها على التباعد الاجتماعي لإجراء الفحوصات بعد أن دشنت سلطات المدينة حملة لإجراء اختبارات تعتمد على الحمض النووي على جميع السكان، ونصبت مواقع فحص متنقلة في مواقف السيارات والحدائق والمجمعات السكنية.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المدينة يومي الأحد والاثنين الماضيين رصد ست إصابات جديدة، وهي الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.

وإلى جانب ووهان، كانت قد ظهرت حالات أخرى في الأسابيع الماضية في مقاطعتي جيلين وهيلونغجيانغ الشماليتين الشرقيتين قرب روسيا.

وكانت الصين قد عزلت ووهان في 23 يناير الماضي، بعد أن ظهر الوباء بها في أواخر العام الماضي، ثم رفعت إجراءات العزل في 8 أبريل بعد الانخفاض الكبير في حالات العدوى.

وبعد رصد المرض من جديد، أفاد سكان لرويترز بأن السلطات سلمت إشعارات بحملة فحص للمنازل وأرسلت استبيانات عبر العاملين في الخدمة الاجتماعية سعيا لمعلومات عن الفحوص التي خضع لها المواطنون وما إذا كانوا ينتمون لمجموعات تعتبر أكثر عرضة للخطر.

وتتألف المجموعات الرئيسية من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا والحالات غير المصحوبة بأعراض والمخالطين لها عن قرب والمصابين بالحمى والعاملين في المدارس والقطاع الطبي ووسائل النقل والبنوك والمتاجر الكبيرة والحكومة والعائدين من خارج البلاد أو من يعتزمون مغادرة ووهان للعمل.

وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس حول الحملة أن الرجال والنساء والأطفال وكبار السن يخضعون للفحص من قبل عاملين صحيين يرتدون ملابس واقية بيضاء من الرأس إلى القدمين.

وقال أحد سكان المدينة للوكالة إنه تم فحصه قبل 10 أيام بالفعل ويرحب بفحصه مرة أخرى نظرا لتاريخ ووهان ولأنها أكثر المناطق تضررا في الصين.

لكن امرأة أخرى عبرت عن قلقلها إزاء إجراءات الوقاية خلال الفحص، وقالت لفرانس برس إن الناس قريبة من بعضها البعض، وإنها شاهدت عاملا صحيا أخذ العديد من العينات لكنه لم يغسل يديه.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين نحو 83 ألفا، بينها 50339 في ووهان. فيما قضى نحو 3800 شخص في هذه المدينة، وهي نسبة تبلغ حوالي 80 المئة من إجمالي الوفيات في الصين.

وأودى الفيروس بحياة ما يزيد عن 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الخميس استنادا إلى مصادر رسمية.

وبعد انتقال الفيروس من الصين إلى العالم، اتهمت واشنطن بكين بمحاولة التغطية على المرض وقت ظهوره وطمس أدلة على أصل المرض.

وأكدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لفرانس برس الخميس أن من شأن تحديد منشأ الفيروس أن يساعد في التوصل إلى الكيفية التي "غزا" الوباء من خلالها البشرية بهذه السرعة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رويترز
15 مايو 2020
أحد الهجومين استهدف مستشفى في كابول ما أدى إلى وفاة طفلين
أحد الهجومين استهدف مستشفى في كابول ما أدى إلى وفاة طفلين

أعلن المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الخميس، أن تنظيم داعش (فرع خرسان) شن هجومين في أفغانستان هذا الأسبوع.

وأفاد بأن أحد الهجومين استهدف مستشفى في كابول ما أدى إلى وفاة طفلين حديثي الولادة.

وقال خليل زاد "بدلا من الوقوع في فخ داعش وتعطيل السلام وخلق عقبات، يجب على الأفغان أن يتحدوا لسحق هذا الخطر ويغتنموا فرصة سلام تاريخية".

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية بـ"أشد العبارات"، الثلاثاء، هجومين مسلحين في أفغانستان، تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن أحدهما. واصفة هجوما استهدف مستشفى، بأنه "شر مطلق".

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، "في هجوم جائر، استولى مسلحون على أحد أكثر المستشفيات ازدحاما في كابول"، مضيفة أن "المستشفى يضم جناحا للولادة تديره منظمة أطباء بلا حدود".

وطالبت الخارجية في بيانها حركة طالبان، التي أدانت الهجومين، والحكومة الأفغانية، بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أن أفغانستان ستظل عرضة للإرهاب "ما دام لا يوجد انخفاض مستمر في العنف ولا تقدم كاف نحو التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض".

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير الماضي، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

ويأتي الهجومان فيما تفرض السلطات تدابير عزل على العاصمة الأفغانية كابول بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن واشنطن وحركة طالبان وقعتا اتفاق سلام تاريخي في الدوحة لبدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد 18 عاما من الحرب، في 29 فبراير الماضي.

ووقع خليل زاد ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر الاتفاق في الدوحة بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ويأمل الأفغان أن يؤدي الاتفاق إلى إنهاء أربعة عقود من النزاعات وكذلك فتح باب الحوار بين حكومة كابول والحركة المتطرفة بهدف وضع حد للمعاناة في البلد الفقير.

رويترز