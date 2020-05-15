عربي ودولي

مسودتان وتعبير لغوي.. جمود بين واشنطن وبكين حول تحرك دولي بشأن كورونا

15 مايو 2020
مجلس الأمن الدولي حتى الآن فشل في وقف إطلاق نار عالمي بالتزامن مع جائحة كورونا
مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لـ"هدنة إنسانية" في كل النزاعات لمدة 90 يوماً بالتزامن مع جائحة كورونا

أدت محاولة من جانب إستونيا وألمانيا للتغلب على مأزق بين الولايات المتحدة والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تزايد الجمود على ما يبدو بخصوص تحرك يتعلق بجائحة كورونا.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر منذ أكثر من سبعة أسابيع الاتفاق على نص يهدف في نهاية الأمر إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 مارس لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على الجائحة.

لكن المحادثات بشأن مسودة قرار أعدتها فرنسا وتونس تعثرت بسبب مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن الدعوة إلى دعم منظمة الصحة العالمية. ولا تريد الولايات المتحدة الإشارة إلى المنظمة العالمية بينما تصر الصين على ضرورة أن يتضمن القرار ذلك.

ولذلك وزعت إستونيا وألمانيا الثلاثاء مسودة قرار جديدة على مجلس الأمن تركز ببساطة على تأييد غوتيريش والدعوة إلى هدنة إنسانية في الصراعات حول العالم لمدة 90 يوما. ولا تتضمن أي إشارة إلى منظمة الصحة العالمية.

وقالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة عبر الإنترنت الخميس، مع معهد السياسة التابع لجامعة نورث كارولاينا "كل ما نريد أن نراه هو قرار ينص على وقف إطلاق النار".

وأضافت "لا يهم أي دولة تطرح هذا القرار. المهم أنه مبسط، يتحدث عن وقف عالمي لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أشد الحاجة إليها"، مشيرة إلى دعم المسودة التي أعدتها إستونيا وألمانيا.

غير أن دبلوماسيا صينيا، تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه، قال إن المسودة الفرنسية التونسية، التي شملت إشارة ضمنية إلى منظمة الصحة العالمية "لا تزال تتمتع بالدعم الساحق من الأعضاء وتمثل أفضل سبيل للمضي قدما".

وأضاف "لا توجد إمكانية لتبني المسودة الألمانية الإستونية".

وأوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة، إحدى وكالات الأمم المتحدة، بعد أن اتهمها الرئيس دونالد ترامب بالتركيز أكثر من اللازم على الصين وبتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وهو أمر نفته المنظمة.

وبدا الأسبوع الماضي أن مجلس الأمن توصل إلى حل وسط بشأن مسودة القرار الفرنسية التونسية. فبدلا من ذكر منظمة الصحة بالاسم، أشارت المسودة إلى "الوكالات الصحية المتخصصة". ولا ينطبق هذا الوصف إلا على منظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن رفضت تلك اللغة. وقال الدبلوماسي الصيني إن بكين وافقت على الحل الوسط.

ورغم أن مجلس الأمن، المنوط به الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا يمكنه فعل الكثير للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، يقول دبلوماسيون ومحللون إنه يمكن أن يظهر وحدة عالمية بدعمه دعوة غوتيريش إلى وقف إطلاق النار.

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حكومة الوفاق الليبية تعلن قصف مواقع لقوات خليفة حفتر

عيسى موسى - طرابلس
15 مايو 2020
قوات مدعومة من الحكومة الليبية في اشتباكات جنوب طرابلس
قوات مدعومة من الحكومة الليبية في اشتباكات جنوب طرابلس

قال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق الليبية في تصريح لقناة الحرة إن مدفعية قوات الحكومة نجحت فجر الجمعة، في استهداف تجمع لقوات حفتر بمحيط منطقة الوشكة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت غربي ليبيا.

وقال المدني إن الضربات أدت إلى اشتعال النيران في الآليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود حفتر.

يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات خليفة حفتر.

وبحسب مصادر محلية وعسكرية، لا يزال المواطنون يسمعون أصوات القذائف والمواجهات في مناطق متفرقة في المدينة.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن سلاح الجو التابع للحكومة استهدف مساء الخميس آليات لقوات حفتر محملة بالوقود بالقرب من منطقة نسمة مما أدى لانفجارات كبيرة.

من جانبها، أعلن حفتر أن مدفعية "الجيش الوطني الليبي" استهدفت مساء الخميس مخزن ذخيرة بعين زاره في محيط منطقة الكحيلي.

وأدان مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

وأشار مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع لبعثة الأمم المتحدة في بيان رسمي مساء الخميس، إلى أن الإحصاءات تشير إلى وقوع نحو 17 اعتداء على مرافق صحية في ليبيا منذ بداية هذا العام.

وأوضح البيان أن الاعتداءات مستمرة حتى الآن، إذ تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف في الصباح جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس.

وتشن قوات حفتر هجوما على طرابلس منذ أكثر من سنة.

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها. لكن وتيرتها ارتفعت طيلة الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عديدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية الشهر الماضي "الهدنة" التي دعا إليها المشير خليفة حفتر والتي قال إنها "لأسباب لإنسانية".

عيسى موسى - طرابلس