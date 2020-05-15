عربي ودولي

كيف نجحت الدنمارك في إعادة فتح مدارسها؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
عادوا إلى الفصول الدراسية بعد ما يقرب من شهرين من الإغلاق
عادوا إلى الفصول الدراسية بعد ما يقرب من شهرين من الإغلاق

تعد الدنمارك من أوائل الدول في أوروبا التي استأنفت حياة شبه طبيعية على الرغم من استمرار جائحة الفيروس التاجي.

بدأت عملية تخفيف القيود في الدنمارك في 15 أبريل الماضي، مع إعادة فتح العديد من المدارس الابتدائية.

 

كيف؟

 

في كوبنهاغن، تستوعب مدرسة "نوريبرو بارك" 450 طفلًا، تمت إعادتهم إلى المدرسة بطريقة غير اعتيادية، وفي إطار احترام صارم لمبادئ التباعد الاجتماعي، يقول مدير المدرسة.

نظمت المدرسة نفسها بحيث لا تتقاطع مسارات الطلاب، لذلك يستغرق وصولهم إلى الأقسام نحو 45 دقيقة، وفق المدير الذي تحدث لبرنامج “أونفوايي سبيسيال" (Envoyé spécial) للقناة الفرنسية الثانية. 

وتم ترتيب أربعة مداخل منفصلة، حتى يستطيع الجميع الولوج إلى المدرسة في إطار احترام مسافات الأمان. 

ولتوفير مساحة أوسع، تم تركيب مكاتب في الصالات والممرات، لتتم من خلالها عمليات إحصاء وتوجيه التلاميذ.

وبعد شهر من إعادة الفتح، لم تسجل هذه المدرسة الابتدائية أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، لا عند التلاميذ ولا لدى عائلاتهم.

وتشمل التدابير الأخرى إغلاق المكتبة، إذ إن الكتب يمكن أن تكون ناقلة للفيروس بحسب نصائح قدمها مختصو الصحة العمومية لمدراء المدراس.

كما تم إجبار التلاميذ على غسل أيديهم عند وصولهم، ثم في كل مرة يقومون بتغيير الغرف، وأحيانا يغسل الطالب الواحد يديه خمس عشرة مرة في اليوم، يؤكد مدير المدرسة قبل أن يضيف "لذلك اشترينا مرطب لعلاج الأيدي الصغيرة التالفة".

وفي جميع المدارس، تم ترتيب المقاعد الدراسية لتكون بعيدة عن بعضها بمسافة تتراوح بين 1,5 متر ومترين.

وتم تعقيم المؤسسات التعليمية وتحديد عدد التلاميذ داخل كل صفّبين بـ 10 و15، لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا

قالت مدينة ووهان الصينية الجمعة إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

وقالت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض، إنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الخميس.

وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا.

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو، ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المدينة يومي الأحد والاثنين الماضيين رصد ست إصابات جديدة، وهي الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.

وإلى جانب ووهان، كانت قد ظهرت حالات أخرى في الأسابيع الماضية في مقاطعتي جيلين وهيلونغجيانغ الشماليتين الشرقيتين قرب روسيا.

وكانت الصين قد عزلت ووهان في 23 يناير الماضي، بعد أن ظهر الوباء بها في أواخر العام الماضي، ثم رفعت إجراءات العزل في 8 أبريل بعد الانخفاض الكبير في حالات العدوى.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.
 