أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إيطاليا منذ مارس

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى 153 حالة السبت مقابل 242 وفاة الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة السبت مقابل 789 يوم الجمعة.

وذكرت أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 224760، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتزامن الإعلان عن الحصيلة مع قرار حكومي بفتح حدود البلاد أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من يونيو بجانب إلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.

واعتبارا من 3 يونيو سيتمكن الإيطاليون من التنقل بحرية في مناطق البلاد كافة من دون قيود إلا في حال تفشى الفيروس مجددا بعد أن أودى بحياة 32 ألف شخص في البلاد.

وسيسمح للإيطاليين المعزولين منذ العاشر من مارس ويتنقلون فقط ضمن بلداتهم لأسباب صحية ومهنية، بالتنقل مجددا بحرية اعتبارا من 18 من الجاري ضمن منطقتهم بحسب البيان الحكومي.

وبشأن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تكتفي الحكومة بتحديد مبادئ أمنية عامة يجب احترامها، اعتبارا من 18 من الجاري دون ذكر قطاع أو إجراء محدد.