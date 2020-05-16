عربي ودولي

أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إيطاليا منذ مارس

رويترز
16 مايو 2020
تراجع عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا
تراجع عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى 153 حالة السبت مقابل 242 وفاة الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة السبت مقابل 789 يوم الجمعة.

وذكرت أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 224760، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتزامن الإعلان عن الحصيلة مع قرار حكومي بفتح حدود البلاد أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من يونيو بجانب إلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.

واعتبارا من 3 يونيو سيتمكن الإيطاليون من التنقل بحرية في مناطق البلاد كافة من دون قيود إلا في حال تفشى الفيروس مجددا بعد أن أودى بحياة 32 ألف شخص في البلاد.

وسيسمح للإيطاليين المعزولين منذ العاشر من مارس ويتنقلون فقط ضمن بلداتهم لأسباب صحية ومهنية، بالتنقل مجددا بحرية اعتبارا من 18 من الجاري ضمن منطقتهم بحسب البيان الحكومي.

وبشأن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تكتفي الحكومة بتحديد مبادئ أمنية عامة يجب احترامها، اعتبارا من 18 من الجاري دون ذكر قطاع أو إجراء محدد.

رويترز

اقرأ أيضا

عرضت واشنطن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات عنه
عربي ودولي

عرضت واشنطن مكافأة لمعلومات عنه.. توقيف متهم بارز في مذابح رواندا

تراجع عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا
عربي ودولي

أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إيطاليا منذ مارس

يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول
أزمة كورونا

الولايات المتحدة تجيز استعمال أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

تأتي زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض
العراق

تحدث عن "أصوات نشاز".. بيان للكاظمي بعد لقاء قيادات الحشد

مظاهرة في شتوتغارت الألمانية ضد إجراءات كورونا - 16 مايو 2020
أزمة كورونا

آلاف الألمان يحتجون ضد قيود كورونا.. وميركل مصرّة

هذه الطريقة تنتج اللقاح بشكل أسرع من الطرق التقليدية
أزمة كورونا

لقاح "الشركة الأميركية البريطانية للتبغ" يدخل مرحلة الاختبار البشري

أول مباراة لدورتموند بعد استئناف الموسم إثر التوقف لمدة شهرين بسبب كورونا
رياضة

دورتموند يسحق شالكه في أول مواجهة بعد توقف كورونا

عربي ودولي

عرضت واشنطن مكافأة لمعلومات عنه.. توقيف متهم بارز في مذابح رواندا

فرانس برس
16 مايو 2020
عرضت واشنطن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات عنه
عرضت واشنطن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات عنه

اعتقلت الشرطة الفرنسية السبت أحد آخر المشتبه فيهم الرئيسيين المطلوبين على خلفية الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994، ما يعني أنه سيمثل أمام محكمة دولية على الأرجح بعدما بقي فارا على مدى ربع قرن.

وكان فيليسين كابوغا (84 عاما)، الذي كان بين أثرى الشخصيات في رواندا، يعيش بهوية مزيّفة في ضواحي باريس، وفق بيان مشترك للمدعي العام والشرطة.

وأفاد البيان أن العملية التي تمّت فجرا أثمرت بتوقيف الهارب "الذي تبحث عنه السلطات القضائية منذ 25 عاما"، ووصفه بأنه "واحد من أبرز الهاربين المطلوب القبض عليهم في العالم".

وكان كابوغا بين أبرز ثلاثة مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الإبادة، بحسب بيان الشرطة الفرنسية التي قالت إن المطلوبَين الآخرين هما وزير الدفاع الأسبق أوغستين بيزيمانا والقائد العسكري البارز بروتايس مبيرانيا.

وجاء في البيان أن كابوغا كان يعيش في ضاحية أنيار سور سين شمال باريس حيث كان مختبئا بمساعدة أبنائه.

وكابوغا متهم بتأسيس ميليشيا "إنترهاموي" التي ارتكبت مجازر خلال الإبادة في 1994، حين قتل متطرفون من عرقية "هوتو" نحو 800 ألف شخص من عرقية "توتسي" على مدى مئة يوم.

وساهم المتهم كذلك في تأسيس محطة "راديو-تلفزيون ليبر دي ميل كولين" التي حرّضت الناس على القتل، واستخدم أمواله ونفوذه خلال الإبادة لتمويل ميليشيات مسلحة مثل رئيس "صندوق الدفاع الوطني".

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية التي حددت مكافأة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات عنه، يشتبه في أنه قدّم عبر "صندوق الدفاع الوطني" "أموالا للحكومة الموقتة الرواندية بهدف تنفيذ هذه المذابح".

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة سبع تهم لكابوغا سنة 1997 بينها الإبادة.

وفي رد فعل على عملية التوقيف، قال المدعي العام في "آلية المحاكم الجنائية الدولية" سيرج براميرتز من لاهاي إن "توقيف فيليسين كابوغاهو تذكير بأنه يمكن محاسبة المسؤولين عن أعمال الإبادة حتى بعد 26 عاما على ارتكاب جرائمهم".

ومن المقرر أن يمثل أمام الادعاء في فرنسا والذي سيطلب حبسه احتياطيا. وستقرر السلطات القضائية لاحقا ما إذا كان سيتم إرساله إلى المحكمة في لاهاي.

وأفاد بيان آلية المحاكم الجنائية الدولية أنه "بعد استكمال الإجراءات المناسبة بموجب القانون الفرنسي، يتوقع أن يتم نقل كابوغا لاحتجازه تمهيدا لمحاكمته".

فرانس برس