"اعترفت ضمنيا بخرق العقوبات".. طهران تهدد من يعترض سفنها المتوجهة لفنزويلا

التزمت إيران الصمت منذ أكثر من أسبوعين، حيال اتهامها بخرق العقوبات المفروضة عليها وعلى فنزويلا بفتح قناة مقايضة مع نظام مادورو، تقتضي تزويده بالبنزين مقابل شحنات الذهب التي تورد مباشرة إلى طهران عبر جسر جوي، كشفت عنه صحيفة بلومبرغ مطلع مايو الجاري.

إيران لم تؤكد ولم تنكر الخبر، بينما أبلغ مسؤول "كبير" في الإدارة الأميركية وكالة رويترز أول أمس، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ردا على إرسال شحنة وقود من إيران إلى فنزويلا.

وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري حذرت الجمعة، من أن أي عملية "قرصنة" أميركية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات.

ويأتي تحذير الوكالة الإيرانية الذي نقلته وكالة رويترز، كرد شبه رسمي على تصريح المسؤول الأميركي، بل يعد اعترافا ضمنيا بعمليات المقايضة التي عمدت إليها طهران بعيدا عن أعين الشرعية الدولية، واستخفافا بالعقوبات المسلطة على كاراكاس وطهران.

وذكرت وكالة نور للأنباء في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي "إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات".

وكانت رويترز قد قالت في وقت سابق الخميس إن بيانات تتبع السفن خاصة بشركة "رفينيتيف أيكون" تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين هناك.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس الأربعاء بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس بميناء بندر عباس الإيراني.

وثمة أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات.

لكن إحداها، السفينة "فورشين"، تظهر على قائمة ناقلات من المقرر دخولها أحد موانئ فنزويلا، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وقال ساسة معارضون إن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا.

وتتحجج كاراكاس بأزمة كورونا لتمرير صفقات مشبوهة (بما أنها معاقبة من طرف المجتمع الدولي) كما تبرر ذلك بضرورة دعم شعبها في ظل الحصار الاقتصادي الذي تسبب به تعنت الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض التخلي عن السلطة رغم أن منافسه خوان غوايدو حظي بدعم أكثر من خمسين دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وقبل أسبوع، أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو، أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد.

وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً في بيان "تستهدف العقوبات الأوروبية على فنزويلا أفرادا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي تأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالسكان".

وأضافت الدول الأربع في الوثيقة "بالنتيجة، لا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو الطبية مهما كانت".

وشدد الإعلان على "القلق العميق من نتائج وباء كوفيد-19"، موضحاً أن "الوباء يهدد بترك أثر إنساني مدمر في بلد يعاني أصلاً من وضع اقتصادي واجتماعي وإنساني خطير".