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البرازيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا الجديدة 

رويترز
16 مايو 2020
سجلت البلاد 15 ألفا و305 إصابات خلال 24 ساعة
سجلت البلاد 15 ألفا و305 إصابات خلال 24 ساعة

أكدت البرازيل توثيق أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، لتسجل البلاد حصيلة قياسية يومية جديدة. 

وسجلت البلاد 15 ألفا و305 إصابات خلال 24 ساعة إضافة إلى 824 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 218 ألف و223 حالة، و14 ألف و817 وفاة منذ انتشار الفيروس بالبلاد. 

وحذر خبراء من أن البرازيل قد تتحول إلى بؤرة جديدة لانتشار المرض. 

رويترز

أميركا

أميركي يواجه السجن 20 عاما بعد تهديده حاكمة ولاية بالقتل

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
أطلق المتهم تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية غريتشين ويتمان والمدعية العامة المدّعي العام دانا نيسل
أطلق المتهم تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية غريتشين ويتمان والمدعية العامة المدّعي العام دانا نيسل

وجهت السلطات الأميركية اتهامات تتعلق بـ "الإرهاب" لرجل في ولاية ميشيغان بعد أن أطلق تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشين ويتمان والمدعية العامة دانا نيسل على خلفية القيود المفروضة في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويواجه روبرت سينكلير تيش (32 عاما) وهو من مدينة ديترويت، عاصمة الولاية، عقوبة السجن 20 عاما بعد أن أرسل رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 14 أبريل الماضي لأحد أصدقائه اعتبرت أنها تحمل تهديدا بالقتل، ثم ألقي القبض عليه في اليوم ذاته.

وقال كيم ورثي، المدعي في مقاطعة واين "نحن نتفهم أن هذه الأوقات يمكن أن تكون مرهقة ومزعجة لكثير من الناس، لكننا لن نتسامح مع التهديدات ضد أي موظف عمومي".

وتواجه حاكمة الولاية تظاهرات غاضبة دعاوى قضائية إزاء قرارات اتخذتها لإبقاء السكان في المنازل.

وخرجت تظاهرة أمام مبنى الكابيتول في ديترويت الخميس، من قبل مجموعة تطلق على نفسها "ميشيغان متحدة من أجل الحرية".

وقال موقع ميترو تايمز إن مجموعات خاصة على موقع فيسبوك امتلأت مشاركاتها بالهجوم على الحاكمة، وقد انطوى بعضها على الدعوة للاعتداء عليها.

وكانت ميشيغان ضمن ولايات انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكامها نظرا للقيود على الحركة المفروضة فيها مع اتجاه البلاد لإعادة فتح اقتصادها.

الحرة / ترجمات - واشنطن