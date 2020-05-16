البرازيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا الجديدة 

أكدت البرازيل توثيق أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، لتسجل البلاد حصيلة قياسية يومية جديدة.

وسجلت البلاد 15 ألفا و305 إصابات خلال 24 ساعة إضافة إلى 824 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 218 ألف و223 حالة، و14 ألف و817 وفاة منذ انتشار الفيروس بالبلاد.

وحذر خبراء من أن البرازيل قد تتحول إلى بؤرة جديدة لانتشار المرض.