عربي ودولي

"بتهمتين سخيفتين".. إيران تحكم بسجن باحثة في المذهب الشيعي

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
الأكاديمية الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه
الأكاديمية الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه

أصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان.

وقال دهقان إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة. ويمكن استئناف هذا الحكم.

وأوقف الحرس الثوري الإيراني عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في 5 يونيو 2019 في مطار طهران ووجهت إليها تهمتا "التواطؤ للمساس بالأمن القومي" و"الدعاية ضد نظام"، وهما تهمتان اعتبرتهما لجنة الدعم سخيفتين.

وبعد مثولها أمام القضاء الإيراني في طهران في 19 أبريل، أعلن محاميها أن المحكمة ستصدر حكمها خلال ثمانية أيام، مبديا أمله في تبرئتها.

وقالت لجنة دعم فاريبا عادلخاه في وقت سابق إن الباحثة في حال أفضل بعدما أنهكها إضراب عن الطعام لزمته مدى 49 يوما بين نهاية ديسمبر وفبراير، مؤكدة أنها "لا تزال قوية".

وتابعت اللجنة "أنها تواصل العمل في المكتبة" داخل سجن "إيوين" في طهران وتقوم بترجمات بين اللغتين الفرنسية والفارسية، وتشكر داعميها.

وكانت إيران أفرجت في أواخر مارس عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي أوقف معها عندما حضر إلى إيران للانضمام إليها.

وتحدثت طهران يومها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

الحرة / وكالات - واشنطن

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نمير وزوجته ندى عراقيان توفيا بفيروس كورونا وتركا أطفالهم بدون أي مصدر دخل
عربي ودولي

قتل الأب والأم وشرد الأطفال.. فيروس كورونا يقضي على عائلة عراقية لاجئة في أميركا

عربي ودولي

قتل الأب والأم وشرد الأطفال.. فيروس كورونا يقضي على عائلة عراقية لاجئة في أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
نمير وزوجته ندى عراقيان توفيا بفيروس كورونا وتركا أطفالهم بدون أي مصدر دخل

توفي زوجان عراقيان في ولاية ميشيغان الأميركية بفيروس كورونا المستجد، وتركا وراءهما ابنهما البالغ 20 عاما لرعاية شقيقتيه المراهقتين.

العائلة جاءت إلى الولايات المتحدة من العراق قبل ثماني سنوات سعيا وراء حياة أفضل، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

الأب، نمير أيرام (52 عاما) توفي الاثنين بسبب مضاعفات كوفيد- 19، بعد ثلاثة أسابيع فقط من وفاة زوجته ندى في 21 أبريل، وفقا لرسالة النعي التي تداولتها وسائل الإعلام.

وعمل نمير في شركة لتوريد السيارات، بينما كانت ندى ربة منزل.

الابن، نشوان، وعمره 20 عاما فقط، أصبح في غضون أيام، مسؤولا على دفع الفواتير، ورعاية شقيقتيه نادين ونانسي البالغتين على التوالي 18 و13 عاما، وثلاثتهم لا يعملون وليس لهم أي دخل بعد أن فقدوا والديهم، وفق موقع جمع المساعدات للمعوزين "غو فواند مي" (GoFundMe).

وذكرت شركة ديترويت فري برس أن نمير مرض لأول مرة في 22 مارس، وتم وضعه على جهاز تهوية في وحدة العناية المركزة أثناء تلقي غسيل الكلى أيضًا بعد الفشل الكلوي الذي اكتشف عنده في مستشفى جامعة ميشيغان في آن أربور.

في غضون ذلك، تم نقل ندى إلى مستشفى أسينسيون ماكومب-أوكلاند، وارن كامبس. ووفقا لـ GoFundMe ، عانت هي الأخرى من الفشل الكلوي إلى جانب معاناتها من التهاب رئوي ونزيف داخلي.

ولم يتمكن أطفالهم من زيارتهم في المستشفى، وفق صفحة GoFundMe التي قالت إن نشوان وإحدى شقيقتيه، ثبتت إصابتهما بالفيروس رغم أنهما تعافيا "بمفردهما في المنزل".

رئيسة مجلس إدارة الشركة حيث كان يعمل نمير، رينيه يالدو، قالت لصحيفة ديترويت نيوز، إن منظمة محلية تسمى Chaldean American Ladies of Charity تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة من خلال جلب مواد البقالة والضروريات الأساسية للأطفال الثلاثة.

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويصبر اولادهم تلقت الجالية الكلدانية في ميترو ديترويت خبرا حزينا بوفاة والدين ...

Posted by ‎American عرب أمريكا‎ on Tuesday, May 12, 2020


يالدو قالت إنها مستاءة من وضعهم "إنهم ليسوا على ما يرام". 

ومن غير الواضح ما إذا كان نمير زوجته يعانيان من أي مرض مزمن قبل إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالفيروس التاجي القاتل أكثر من غيرهم.

وحتى بعد ظهر الجمعة، كان هناك ما لا يقل عن 49489 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4787 حالة وفاة في ميشيغان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1.4 مليون حالة إصابة و86.062 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن