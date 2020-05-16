عربي ودولي

ضغوط أوروبية على إسرائيل للتخلي عن خططها لضمّ الأراضي الفلسطينية

فرانس برس
16 مايو 2020
ينوي الاتحاد استخدام "جميع قدراته الدبلوماسية" لثني الحكومة الإسرائيليةعن المضي في المشروع
ينوي الاتحاد استخدام "جميع قدراته الدبلوماسية" لثني الحكومة الإسرائيليةعن المضي في المشروع

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، بذل جهود دبلوماسية لمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ خطتها لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. 

وأكد بوريل أن الاتحاد سيستخدم "جميع قدراته الدبلوماسية" في محاولته ثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي ورد أيضا في خطة سلام الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي التداعيات في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيشكل برأيها انتهاكا للقانون الدولي وسيضرّ بفرص السلام، لكنها منقسمة حول التدابير التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل. 

وقال بوريل إن "المواقف داخل الاتحاد الأوروبي مختلفة"، في حين يحتاج فرض أي عقوبات إجماعا، لكنه أضاف "لسنا في مرحلة الحديث عن عقوبات". 

وتابع متحدثا في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول التكتّل "الجميع متفق على ضرورة تعزيز جهودنا وضغوطنا على جميع الفاعلين المعنيين في الشرق الأوسط". 

وأضاف "نحن مستعدون لذلك وسنقوم خلال الأيام المقبلة باستعمال كلّ إمكاناتنا الدبلوماسية لمنع أي تحرك أحادي الجانب". 

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التباحث مع واشنطن والدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين. 

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الأحد، وهي نتاج اتفاق لتقاسم السلطة بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وغريمة بيني غانتس. 

وتضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي لتبني موقف متشدد حيال إسرائيل. ويدعو وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسيلبورن للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن دول أخرى متحفظة وتدعو للحوار مع إسرائيل التي تعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط. 

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "نحن في حوار مع الأطراف المعنية، ومن بينها إسرائيل". 

وأضاف "قلنا دائما بوضوح أننا متمسكون بهدف هو التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض، ونظن أن عمليات الضمّ غير متوافقة مع القانون الدولي". 

فرانس برس

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16 مايو 2020
لم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار"
لم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار"

سمع دوي انفجار في مدينة حلب السورية في الساعات الباكرة من صباح السبت، وفقا لما أكدته وسائل الإعلام المحلية، وقد أكد ناشطون أن الصوت نجم عن استهداف "إسرائيلي" لمواقع إيرانية في المدينة. 

ولم تعلن تفاصيل فورا عن حجم الأضرار الناجمة عن "الانفجار" أو مصدره. 

ونقلت وسائل إعلام أنباء نقلا عن ناشطين بأن صوت الانفجار نجم عن "قصف جوّي اسرائيلي" استهدف "مواقع لميليشيات إيرانية" في منطقة الراموسة على أطراف المدينة. 

 

الحرة / وكالات - واشنطن