عرضت واشنطن مكافأة لمعلومات عنه.. توقيف متهم بارز في مذابح رواندا

اعتقلت الشرطة الفرنسية السبت أحد آخر المشتبه فيهم الرئيسيين المطلوبين على خلفية الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994، ما يعني أنه سيمثل أمام محكمة دولية على الأرجح بعدما بقي فارا على مدى ربع قرن.

وكان فيليسين كابوغا (84 عاما)، الذي كان بين أثرى الشخصيات في رواندا، يعيش بهوية مزيّفة في ضواحي باريس، وفق بيان مشترك للمدعي العام والشرطة.

وأفاد البيان أن العملية التي تمّت فجرا أثمرت بتوقيف الهارب "الذي تبحث عنه السلطات القضائية منذ 25 عاما"، ووصفه بأنه "واحد من أبرز الهاربين المطلوب القبض عليهم في العالم".

وكان كابوغا بين أبرز ثلاثة مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الإبادة، بحسب بيان الشرطة الفرنسية التي قالت إن المطلوبَين الآخرين هما وزير الدفاع الأسبق أوغستين بيزيمانا والقائد العسكري البارز بروتايس مبيرانيا.

وجاء في البيان أن كابوغا كان يعيش في ضاحية أنيار سور سين شمال باريس حيث كان مختبئا بمساعدة أبنائه.

وكابوغا متهم بتأسيس ميليشيا "إنترهاموي" التي ارتكبت مجازر خلال الإبادة في 1994، حين قتل متطرفون من عرقية "هوتو" نحو 800 ألف شخص من عرقية "توتسي" على مدى مئة يوم.

وساهم المتهم كذلك في تأسيس محطة "راديو-تلفزيون ليبر دي ميل كولين" التي حرّضت الناس على القتل، واستخدم أمواله ونفوذه خلال الإبادة لتمويل ميليشيات مسلحة مثل رئيس "صندوق الدفاع الوطني".

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية التي حددت مكافأة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات عنه، يشتبه في أنه قدّم عبر "صندوق الدفاع الوطني" "أموالا للحكومة الموقتة الرواندية بهدف تنفيذ هذه المذابح".

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة سبع تهم لكابوغا سنة 1997 بينها الإبادة.

وفي رد فعل على عملية التوقيف، قال المدعي العام في "آلية المحاكم الجنائية الدولية" سيرج براميرتز من لاهاي إن "توقيف فيليسين كابوغاهو تذكير بأنه يمكن محاسبة المسؤولين عن أعمال الإبادة حتى بعد 26 عاما على ارتكاب جرائمهم".

ومن المقرر أن يمثل أمام الادعاء في فرنسا والذي سيطلب حبسه احتياطيا. وستقرر السلطات القضائية لاحقا ما إذا كان سيتم إرساله إلى المحكمة في لاهاي.

وأفاد بيان آلية المحاكم الجنائية الدولية أنه "بعد استكمال الإجراءات المناسبة بموجب القانون الفرنسي، يتوقع أن يتم نقل كابوغا لاحتجازه تمهيدا لمحاكمته".