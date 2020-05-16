عربي ودولي

قتل الأب والأم وشرد الأطفال.. فيروس كورونا يقضي على عائلة عراقية لاجئة في أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
نمير وزوجته ندى عراقيان توفيا بفيروس كورونا وتركا أطفالهم بدون أي مصدر دخل

توفي زوجان عراقيان في ولاية ميشيغان الأميركية بفيروس كورونا المستجد، وتركا وراءهما ابنهما البالغ 20 عاما لرعاية شقيقتيه المراهقتين.

العائلة جاءت إلى الولايات المتحدة من العراق قبل ثماني سنوات سعيا وراء حياة أفضل، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

الأب، نمير أيرام (52 عاما) توفي الاثنين بسبب مضاعفات كوفيد- 19، بعد ثلاثة أسابيع فقط من وفاة زوجته ندى في 21 أبريل، وفقا لرسالة النعي التي تداولتها وسائل الإعلام.

وعمل نمير في شركة لتوريد السيارات، بينما كانت ندى ربة منزل.

الابن، نشوان، وعمره 20 عاما فقط، أصبح في غضون أيام، مسؤولا على دفع الفواتير، ورعاية شقيقتيه نادين ونانسي البالغتين على التوالي 18 و13 عاما، وثلاثتهم لا يعملون وليس لهم أي دخل بعد أن فقدوا والديهم، وفق موقع جمع المساعدات للمعوزين "غو فواند مي" (GoFundMe).

وذكرت شركة ديترويت فري برس أن نمير مرض لأول مرة في 22 مارس، وتم وضعه على جهاز تهوية في وحدة العناية المركزة أثناء تلقي غسيل الكلى أيضًا بعد الفشل الكلوي الذي اكتشف عنده في مستشفى جامعة ميشيغان في آن أربور.

في غضون ذلك، تم نقل ندى إلى مستشفى أسينسيون ماكومب-أوكلاند، وارن كامبس. ووفقا لـ GoFundMe ، عانت هي الأخرى من الفشل الكلوي إلى جانب معاناتها من التهاب رئوي ونزيف داخلي.

ولم يتمكن أطفالهم من زيارتهم في المستشفى، وفق صفحة GoFundMe التي قالت إن نشوان وإحدى شقيقتيه، ثبتت إصابتهما بالفيروس رغم أنهما تعافيا "بمفردهما في المنزل".

رئيسة مجلس إدارة الشركة حيث كان يعمل نمير، رينيه يالدو، قالت لصحيفة ديترويت نيوز، إن منظمة محلية تسمى Chaldean American Ladies of Charity تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة من خلال جلب مواد البقالة والضروريات الأساسية للأطفال الثلاثة.

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويصبر اولادهم تلقت الجالية الكلدانية في ميترو ديترويت خبرا حزينا بوفاة والدين ...

Posted by ‎American عرب أمريكا‎ on Tuesday, May 12, 2020


يالدو قالت إنها مستاءة من وضعهم "إنهم ليسوا على ما يرام". 

ومن غير الواضح ما إذا كان نمير زوجته يعانيان من أي مرض مزمن قبل إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالفيروس التاجي القاتل أكثر من غيرهم.

وحتى بعد ظهر الجمعة، كان هناك ما لا يقل عن 49489 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4787 حالة وفاة في ميشيغان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1.4 مليون حالة إصابة و86.062 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

Britain's Sebastian Coe addresses the media following his re-election unopposed as president of the IAAF for a second term in…
رياضة

كو يحذر من تمردٍ رياضي على قيود فيروس كورونا

غوغل تطالب موظفيها العمل من المنزل
تكنولوجيا

القضاء الأميركي يعد العدة لإطلاق ملاحقات ضد غوغل

مختبرات تصارع الزمن لابتكار أقنعة تساعد على مواجهة فيروس كورونا المستجد
تكنولوجيا

قناع يخبرك إذا كنت مصابا بكورونا.. آخر ابتكارات علماء هارفارد

Real Madrid's German midfielder Toni Kroos acknowledges fans during the Spanish League football match between Real Madrid and…
رياضة

كروس يريد البقاء مع ريال قبل بدء التفكير بالاعتزال

نمير وزوجته ندى عراقيان توفيا بفيروس كورونا وتركا أطفالهم بدون أي مصدر دخل
عربي ودولي

قتل الأب والأم وشرد الأطفال.. فيروس كورونا يقضي على عائلة عراقية لاجئة في أميركا

السلطات الأميركية تعتقل في أريزونا قياديا في تنظيم القاعدة بالعراق
آخر الأخبار

متهم بجريمة قتل.. مدعون أميركيون يطالبون بسجن لاجئ عراقي حتى تسليمه إلى بغداد

بارجة أميركية أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بعد اقتراب سفن إيرانية منها
عربي ودولي

"اعترفت ضمنيا بخرق العقوبات".. طهران تهدد من يعترض سفنها المتوجهة لفنزويلا

عربي ودولي

"اعترفت ضمنيا بخرق العقوبات".. طهران تهدد من يعترض سفنها المتوجهة لفنزويلا

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
بارجة أميركية أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بعد اقتراب سفن إيرانية منها
بارجة أميركية أطلقت أعيرة نارية تحذيرية بعد اقتراب سفن إيرانية منها

التزمت إيران الصمت منذ أكثر من أسبوعين، حيال اتهامها بخرق العقوبات المفروضة عليها وعلى فنزويلا بفتح قناة مقايضة مع نظام مادورو، تقتضي تزويده بالبنزين مقابل شحنات الذهب التي تورد مباشرة إلى طهران عبر جسر جوي، كشفت عنه صحيفة بلومبرغ مطلع مايو الجاري.

إيران لم تؤكد ولم تنكر الخبر، بينما أبلغ مسؤول "كبير" في الإدارة الأميركية وكالة رويترز أول أمس، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ردا على إرسال شحنة وقود من إيران إلى فنزويلا.

وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري حذرت الجمعة، من أن أي عملية "قرصنة" أميركية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات.

الرئيس الإيراني رفقة نيكولاس مادورو
الذهب مقابل البنزين.. بلومبرغ تكشف صفقات مشبوهة بين طهران وكاراكاس
وأسفرت هذه العملية، وفق بلومبرغ، عن انخفاض مفاجئ في أرقام الاحتياطي الأجنبي في فنزويلا، البلد الذي مزقته الأزمة ولا يملك سوى 6.3 مليار دولار من الأصول بالعملة الصعبة، وهو أدنى مبلغ تحصله الدولة في ثلاثة عقود.

ويأتي تحذير الوكالة الإيرانية الذي نقلته وكالة رويترز، كرد شبه رسمي على تصريح المسؤول الأميركي، بل يعد اعترافا ضمنيا بعمليات المقايضة التي عمدت إليها طهران بعيدا عن أعين الشرعية الدولية، واستخفافا بالعقوبات المسلطة على كاراكاس وطهران.

وذكرت وكالة نور للأنباء في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي "إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات".

وكانت رويترز قد قالت في وقت سابق الخميس إن بيانات تتبع السفن خاصة بشركة "رفينيتيف أيكون" تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين هناك.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس الأربعاء بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس بميناء بندر عباس الإيراني.

وثمة أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس. ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية، وفقا للبيانات.

لكن إحداها، السفينة "فورشين"، تظهر على قائمة ناقلات من المقرر دخولها أحد موانئ فنزويلا، حسبما أفاد مصدر مطلع. 

وقال ساسة معارضون إن لديهم معلومات بأن الناقلات الخمس متجهة إلى فنزويلا.
وتتحجج كاراكاس بأزمة كورونا لتمرير صفقات مشبوهة (بما أنها معاقبة من طرف المجتمع الدولي) كما تبرر ذلك بضرورة دعم شعبها في ظل الحصار الاقتصادي الذي تسبب به تعنت الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض التخلي عن السلطة رغم أن منافسه خوان غوايدو حظي بدعم أكثر من خمسين دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وقبل أسبوع، أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو، أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد. 

وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً في بيان "تستهدف العقوبات الأوروبية على فنزويلا أفرادا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي تأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالسكان". 

وأضافت الدول الأربع في الوثيقة "بالنتيجة، لا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو الطبية مهما كانت". 

وشدد الإعلان على "القلق العميق من نتائج وباء كوفيد-19"، موضحاً أن "الوباء يهدد بترك أثر إنساني مدمر في بلد يعاني أصلاً من وضع اقتصادي واجتماعي وإنساني خطير".

الحرة - واشنطن