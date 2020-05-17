عربي ودولي

"الغاز المسيل للدموع" يتحول إلى نكهة بوظة ضد الاضطهاد الصيني في هونغ كونغ

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
البوظة تحوي الفلفل الأسود وتحاكي تجربة استنشاق الغاز المسيل للدموع
البوظة تحوي الفلفل الأسود وتحاكي تجربة استنشاق الغاز المسيل للدموع

في شوارع هونغ كونغ التي طالها إجحاف السلطات الصينية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية على مدى أشهر العام الماضي، يقدم محل نكهة بوظة تذكر من شاركوا في الاحتجاجات بتعرضهم للغاز المسيل للدموع. 

البوظة تحوي الفلفل الأسود، وتقول أنيتا وونغ، التي شاركت في المظاهرات، إن مذاقها مشابه للغاز الذي استنشقته العام الماضي، "من الصعب التنفس في البداية، مذاقها حاد للغاية وتدفعك إلى شرب المياه فورا"، وتضيف "البوظة تذكرني بمدى الألم الذي شعرت به في المظاهرات وأنه يجب ألا أنسى ذلك الشعور أبدا". 

ويقول صاحب المحل، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأسوشيتد برس، إنه أراد دعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، التي يبدو وأنها تحاول الانتعاش مجددا في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. 

"نود أن نقدم نكهة لتذكير الناس بضرورة مواصلة حركتنا الاحتجاجية وأنه لا يجب عليهم أن يفقدوا شغفهم". 
وقد حاول صاحب المحل استخدام الكثير من المواد من بينها "وازابي" (توابل حارة مشهورة في المأكولات الآسيوية) والخردل، لمحاكاة نكهة الغاز المسيل للدموع، لكنه اكتشف بأن الفلفل الأسود كان أقرب النكهات إليها، بالأخص تهيج الحلق عند تناوله. 

"نقوم بتحميص الفلفل الأسود الكامل ونطحنه لنصنع منه الجيلاتو (نوع من البوظة المشهورة في إيطاليا)" وفقا لصاحب المحل الذي يبلغ من العمر 31 عاما. 

وقد أطلقت السلطات في المدينة التي تحظى بحكم شبه مستقل عن الصين، أكثر من 16 ألف عبوة من الغاز المسيل للدموع، وفقا للتصريحات، وأكثرها أطلقت في مناطق تشهد كثافة سكانية مرتفعة وتشتهر بالشوارع الضيقة المليئة بالمباني السكني والمطاعم الصغيرة. 

وحظيت النكهة بشعبية واسعة في هونغ كونغ، إذ بلغ سعرها خمسة دولارات، وكان يباع منها ما بين 20 إلى 30 حصة يوميا. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"الغاز المسيل للدموع" يتحول إلى نكهة بوظة ضد الاضطهاد الصيني في هونغ كونغ

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البرازيل تتجاوز عتبة الـ 15 ألف وفاة نتيجة كورونا.. وبولسونارو يروج "حلم المناعة" 

فرانس برس
17 مايو 2020
أعاد بولسونارو نشر فيديو على تويتر بعنوان "كيفية تحقيق حلم المناعة"
أعاد بولسونارو نشر فيديو على تويتر بعنوان "كيفية تحقيق حلم المناعة"

تجاوزت البرازيل السبت عتبة الـ15 ألف وفاة نتيجة جائحة كوفيد-19، كما أنّها سجّلت نحو 230 ألف إصابة، وفقاً للإحصاءات الرسميّة، ما يجعلها في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بينما يواصل رئيس البلاد إصراره على فتح البلاد. 

وسجلت البرازيل 816 وفاة و14919 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وعلى الرغم من ذلك، جدّد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو السبت انتقاده لتدابير الحجر المفروضة في البلاد.  

ويدعم الرئيس بولسونارو "العودة إلى الوضع العادي" لتجنب تضرر الاقتصاد، وأعاد السبت نشر فيديو على تويتر لأربع دقائق يحمل عنوان "كيفية تحقيق حلم المناعة". 

ويظهر فيه شخص مجهول يقدم نفسه كطبيب ويؤكد أن "ما يحدد إن كان الشخص سيعيش أو سيموت عند الإصابة بالفيروس هي مناعته"، ما يعني أن العنصر الأهم "ليس قوّة الفيروس بل ضعف الناس". 

وقال الرئيس اليميني المتشدد على تويتر "البطالة والجوع والفقر تمثل مستقبل المساندين لطغيان العزل الكامل". 

ومع تسجيلها 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكّدة، تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تضرّرًا في أميركا اللاتينيّة من جرّاء هذا الفيروس الذي أودى بحياة 310 آلاف شخص في كلّ أنحاء العالم.

غير أن عدد الإصابات الفعلي بالبرازيل قد يكون في الواقع أكبر بـ15 مرة بحسب خبراء وذلك لعدم اجراء عدد كاف من الفحوص. 

فرانس برس