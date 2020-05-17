دولة عربية تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

تعلن الدول العربية والإسلامية عن موعد عيد الفطر وفقا لرؤية هلال الشهر حسب التقويم الهجري، ما يتلب الإعلان قبل يوم أو ليلة من العيد.

لكن تونس أعلنت عن أن الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال لسنة 1441. والذي سيكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام، وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأبناء الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "المعهد الوطني للرصد الجوي، يفيد أنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، ليكون بذلك يوم السبت تمام شهر رمضان والأحد هو أول أيام شوال حسب المعطيات الفلكية".

المعهد الوطني للرصد الجوي، يفيد انه يستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، ليكون بذلك يوم السبت تمام شهر رمضان والاحد 24 ماي 2020 اول ايام شوال حسب المعطيات الفلكية #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) May 17, 2020

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت منع التنقل بين المدن في عيد الفطر، رغم أنها كانت قد بدأت في تخفيض عدد ساعات حظر التجوال ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الخامسة صباحا منذ الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الأحد تسجيل حالتي إصابة جديدتين السبت ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1037 حالة مؤكدة، فضلا عن 45 حالة وفاة.

ولاحتواء المرض والحد من انتشاره، دعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي بكل مناطق البلاد بما في ذلك ضرورة الحصول على رخصة تجول وتطبيق قواعد حفظ الصحة والتباعد الجسدي ووضع الكمامات وتجنب التجمعات.