عربي ودولي

دولة عربية تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
يتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم
يتزامن شهر رمضان هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم

تعلن الدول العربية والإسلامية عن موعد عيد الفطر وفقا لرؤية هلال الشهر حسب التقويم الهجري، ما يتلب الإعلان قبل يوم أو ليلة من العيد.

لكن تونس أعلنت عن أن الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال لسنة 1441. والذي سيكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام، وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأبناء الرسمية. 

وذكرت الوكالة أن "المعهد الوطني للرصد الجوي، يفيد أنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، ليكون بذلك يوم السبت تمام شهر رمضان والأحد هو أول أيام شوال حسب المعطيات الفلكية". 

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت منع التنقل بين المدن في عيد الفطر، رغم أنها كانت قد بدأت في تخفيض عدد ساعات حظر التجوال ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الخامسة صباحا منذ الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الأحد تسجيل حالتي إصابة جديدتين السبت ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1037 حالة مؤكدة، فضلا عن 45 حالة وفاة. 

ولاحتواء المرض والحد من انتشاره، دعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي بكل مناطق البلاد بما في ذلك ضرورة الحصول على رخصة تجول وتطبيق قواعد حفظ الصحة والتباعد الجسدي ووضع الكمامات وتجنب التجمعات.

الحرة - واشنطن

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علم المثليين في بغداد يشعل الجدل في العراق

الحرة / خاص - واشنطن
17 مايو 2020
A rainbow flag is seen at the 2019 Governors Ball Festival at Randall's Island on June 01, 2019 in New York City. (Photo by…
علم قوس قزح

أثار قرار بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق رفع علم المثليين في مقرها في بغداد جدلا في العراق على المستويي الرسمي والشعبي.

برلمانيا، دانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الأحد، رفع العلم معتبرة أنه "تجاوز على القيم والأعراف الاجتماعية للشعب العراقي"، ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى "القيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

ورفع "علم قوس قزح" من قبل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بالاشتراك مع السفارتين البريطانية والكندية فيه، وقالت البعثة إن  رفع العلم هو للاحتفال بـ"اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي" ولجذب الأنظار نحو "حقوق المثليين والمتحولين جنسيا".

وقالت البعثة الأوربية إنها انضمت إلى "البعثات الأوروبية الأخرى حول العالم" بهذا الإجراء.

عراقيون عبروا عن رفضهم للخطوة عبر تغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاع "#كلا_لعلم_المثليين_بالعراق".

لكن مغردين آخرين شاركوا الوسم قالوا إن على العراقيين مراقبة "ميول الحكومة للسرقات" بدلا من "مراقبة حرية وميول الآخرين الجنسية"، وتوعدوا بـ"انتصار كل المضطهدين" مقابل فقدان "أساليب القمع الديني والاجتماعي القدرة على تبرير الظلم وسلب الحقوق".

وقررت بعثات الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم رفع علم قوس قزح لإحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي، والذي يصادف 17 مايو حيث يسلط فيه الضوء على حقوق المثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس.

وفي 17 مايو من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك القرار فترة طويلة من تصنيف المثلية على أنها مرض.

وبمناسبة القرار اعتبر المجتمع الدولي ذلك اليوم من كل عام يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي.

وعادة ما تشهد مدن عالمية مسيرات دعما للمثليين لتسليط الضوء على معاناتهم في المجتمعات التي لا تتقبلهم، حيث لا تعترف قوانين كثير من الدول بحقوقهم.

الحرة / خاص - واشنطن