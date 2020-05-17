عربي ودولي

فيديو لرامي مخلوف يكشف تفاصيل صادمة عن "أثرياء الحرب" بالنظام السوري

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
رامي مخلوف ظهر في فيديو يشتكي لابن عمته بشار الأسد كثرة الضرائب المفروضة
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف

ظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد في فيديو حديث نشره الأحد يعتذر فيه عن عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها من السلطات في دمشق، مشيرا بقوله إلى أن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات.

واستخدم مخلوف في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب" مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".

وذكر أنه أخفق في إطلاق سراح الموظفين المعتقلين في سجون النظام، مؤكدا أن كل الجهود التي بذلت باءت بالفشل، ولكن من الواضح أن المطلوب التنازل عن "أمور معينة" لصالح أشخاص معينين لم يكشف أسمائهم.

وشدد مخلوف أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا يوجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين في الشركة حاليا.

إِنَّ الـظَّـالِـمِـيــنَ بَـعْــضُـهُـمْ أَوْلِـيَـاءُ بَـعْـضٍ واللهُ وَلِـيُّ الْـمُـتَّـقِـيـنَ

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Sunday, May 17, 2020

ويرى أن هذا المسار المتبع لن يفضي إلى نتيجة إلا خراب الشركة التي تخدم البلد، وترفد البلد، وفيها أكثر من 6500 موظف وتقدم خدمات الاتصالات لـ 11 مليون مشترك، ودمارها يعني "كارثة في الاقتصاد السوري".

وكشف أن النظام عرض على شركته التعامل مع شركة محددة لتأمين جميع مستلزمات سيرتيل من دون عطاءات، وهو ما رفضه مخلوف بحيث تم المساومة مع للوصول إلى حلول وسط، ومشيرا أنه حتى المبالغ التي تطالب بها الجهات الرسمية ليست نظامية، واعترضنا عليها.

واعتبر أن وجوده في الشركة كرئيس مجلس إدارة يزعج بعض الأطراف، وطالبوا بعزلي، وهو ما رفضه أيضا، مشيرا لهم بقوله " لن أتخلي وأنتم لا تعرفونني".

ودعا مخلوف "أصحاب القرار" إلى ضرورة التنبه لم أسماهم "أثرياء الحرب"، مشيرا إلى أنهم "معروفون ولا يهمهم إلا جانب واحد".

ومنذ الربع الأخير من العام 2019 بدأ توتر العلاقات ما بين مخلوف الذي يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري، وابن خاله بشار الأسد تطفو على السطح بدأت بالحجز على شركاته.

مخلوف المخلوع عن عرش الاقتصاد السوري، ظهر في مقاطع مصورة منذ مطلع مايو وجه فيها رسائل لبشار الأسد والأجهزة الأمنية المختلفة، نافيا أن يكون متهربا من ضرائب متأخرة فيما يتعلق بشركة "سيريتل" التي يمتلكها.

وبدى في المقاطع المصورة بلهجة الاستجداء والورع، حيث قال إن شركته تدفع المليارات من الليرة السورية،  ويجب ألا يتم تدمير هذه الاستثمارات خوفا على العاملين فيها، وأعمال الخير التي تدعمها.

ولم تخل رسائل مخلوف من التهديد بأنه سيقاضي الدولة السورية ملمحا إلى وجود وثائق لديه تثبت أقواله.
 

الحرة - واشنطن

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تعلن الدول العربية والإسلامية عن موعد عيد الفطر وفقا لرؤية هلال الشهر حسب التقويم الهجري، ما يتلب الإعلان قبل يوم أو ليلة من العيد.

لكن تونس أعلنت عن أن الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال لسنة 1441. والذي سيكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام، وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأبناء الرسمية. 

وذكرت الوكالة أن "المعهد الوطني للرصد الجوي، يفيد أنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، ليكون بذلك يوم السبت تمام شهر رمضان والأحد هو أول أيام شوال حسب المعطيات الفلكية". 

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت منع التنقل بين المدن في عيد الفطر، رغم أنها كانت قد بدأت في تخفيض عدد ساعات حظر التجوال ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الخامسة صباحا منذ الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الأحد تسجيل حالتي إصابة جديدتين السبت ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1037 حالة مؤكدة، فضلا عن 45 حالة وفاة. 

ولاحتواء المرض والحد من انتشاره، دعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي بكل مناطق البلاد بما في ذلك ضرورة الحصول على رخصة تجول وتطبيق قواعد حفظ الصحة والتباعد الجسدي ووضع الكمامات وتجنب التجمعات.

الحرة - واشنطن