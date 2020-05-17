عربي ودولي

"ميزانية ضئيلة".. ترامب ينتقد التمويل الصيني للمنظمات العالمية

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
تسبب التوتر في تعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية
تسبب التوتر في تعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الميزانية الضئيلة التي تخصصها الصين للمنظمات العالمية بالنسبة لعدد سكانها.

وقال ترامب مغردا، السبت: "لماذا تقوم الصين، وعلى مدى عقود وبكثافة سكانية أكبر منا، بدفع ميزانية ضئيلة من الدولارات لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، والأسوأ من ذلك كله، منظمة التجارة العالمية حيث يتم تصنيفها بأنها من 'الدول النامية' وبالتالي تحظى بامتيازات هائلة مقارنة بالولايات المتحدة وغيرها من الدول؟".

وألقى الرئيس الأميركي باللوم على السلطات الصينية وتعاملها المتأخر مع فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب بأضرار جسيمة في الاقتصاد الأميركي.  

وأضاف ترامب "قبل الجائحة التي أتت من الصين، كان اقتصادنا يذهل عقول الجميع، الأفضل من أي بلد آخر، على الإطلاق، سنعود لذلك مجددا وقريبا!". 

وكان ترامب قد انتقد منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا، متهما إياها بالتركيز على الصين وفتحت السلطات الأميركية تحقيقا بشأن تعامل الصين والمنظمة مع الجائحة.

وتسبب هذا التوتر في تعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية. 

وقال الرئيس الأميركي في أبريل الماضي إن بلاده قدمت 452 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي، وأن هذا "أكبر بعشرة أضعاف" من التمويل الذي قدمته الصين للمنظمة والبالغ 40 مليونا، وفقا لترامب. 


أتى هذا بعد أقل من يوم من تقرير لشبكة "فوكس نيوز" ذكرت فيه أن ترامب  على وشك إعادة تقديم بعض التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد شهر من إعلان الرئيس تعليق الدعم.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان
لبنان.. معركة البقاء

أسراب من الحشرات تجتاح لبنان... وحالة من الذعر تسود البلاد

جاستن أماش اتخذ القرار بعد "تفكير"
الانتخابات الأميركية 2020

بسبب كورونا.. نائب أميركي يعدل عن المشاركة في انتخابات الرئاسة

تسبب التوتر في تعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي

"ميزانية ضئيلة".. ترامب ينتقد التمويل الصيني للمنظمات العالمية

سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه
تركيا

لاعب تركي يعترف بقتل ابنه

تتعرض المنطقة لقصف من قبل قوات القائد العسكري خليفة حفتر
ليبيا

قتلى في قصف لمركز إيواء نازحين بالعاصمة الليبية

سعر برميل النفط يرتفع للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
الكويت

استجابة للاتفاق مع أوبك.. تعليق الإنتاج في حقل مشترك بين الكويت والسعودية

دراسة جديدة تشير إلى احتمال ظهور الفيروس في فرنسا قبل الصين
أزمة كورونا

أدلة جديدة.. هل ظهر كورونا في بلد أوروبي قبل الصين؟

لبنان.. معركة البقاء

أسراب من الحشرات تجتاح لبنان... وحالة من الذعر تسود البلاد

حسين طليس - بيروت
17 مايو 2020
أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان
أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان

استيقظ اللبنانيون على اجتياح حشرات غريبة لمنازلهم ومحيطها بأعداد هائلة أثارت موجة من الذعر لا سيما في منطقة البقاع الشمالي وعرسال إضافة إلى مناطق عدة في عكار شمال لبنان. 

مواقع التواصل الإجتماعي ضجت بالحديث عن الظاهرة وتناقلت صوراً ومقاطع فيديو لتلك الحشرات التي ظهرت تغزو البيوت والشوارع، إضافة إلى مخيمات اللاجئين السوريين، الأمر الذي دعا بلديات المنطقة ووزارة الزراعة اللبنانية إلى الاستنفار. 

وبحسب تصريح وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، الذي تفقد بلدة عرسال بعد انتشار مقاطع مصورة توثق اجتياح أسراب الحشرات للبلدة، فإن هذه الحشرة التي تنتمي لفصيلة من الخنافس، وصلت على شكل أسراب قادمة من سوريا وتحديداً من منطقة حمص التي انتشرت فيها قبل نحو 3 أسابيع. 

View this post on Instagram

ATCL right now. ATCL الأن

A post shared by 961 LebNews (@961lebnews) on

"هذه الخنفساء غير ضارة بالإنسان ولا تشكل أي خطر عليه وبالتالي لا داعي للقلق"، بحسب ما أكد وزير الزراعة اللبناني، وأضاف شارحاً أنها مفيدة للبيئة، إلا أن أعدادها الهائلة تسببت بإرباك مفهوم لدى أهالي القرى والبلدات التي وصلت إليها.

وتابع مرتضى أن الرياح الشمالية الشرقية أوصلتها إلى لبنان من بوابة البقاع الشمالي أولا، هذه الحشرة تعيش في التربة وخرجت موجة الحر التي تضرب المنطقة، وهي تتكاثر في اليوم الواحد بحوالي 24 ألف حشرة.

وأعاد مرتضى تأكيده بأن الحشرات غير مؤذية، لكنه أوصى بالابتعاد عنها وإطفاء الأضواء وإنارة البلدية الخارجية مساءً،  لأن الضوء يجذب هذه الحشرة بأعداد كبيرة مما يتسبب بحالات ذعر لدى الأهالي، مرجحا اختفاءها في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مشيرا إلى أن الظاهرة ستمتد خلال خلال الأيام القليلة القادمة إلى القرى وأنه لا داع للخوف او القلق.

رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق شرح في اتصال مع "الحرة" أورد  الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمواجهة انتشار هذه الحشرة، مشيراً إلى أن السلطات سارعت في إطلاق عمليات الرش التي كان موعدها نهاية الشهر الحالي، وذلك لطمأنة المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة. وتابع أن البلدية عمدت إلى إطفاء الأنوار على الطرقات ليلاً وطلبت من المواطنين التخفيف قدر الإمكان من الأنوار، لا سيما خارج المنزل.
ب

لوق طمأن أهالي بعلبك وجوارها إلى أن عمليات الرش ستتم ليلاً ونهاراً بوتيرة مستمرة داعياً المواطنين إلى عدم القلق والالتزام بالإرشادات التي تقدمها البلديات. وتابع موضحاً أن عمليات الرش لا تستهدف هذه الحشرة المفيدة للبيئة، فهي تجمدها بدلا من قتلها في حين ستتولى حرارة الطقس القضاء عليها دون ارتكاب مجزرة بيئية لا داع لها، فيما يتركز الرش على الأماكن المكتظة التي تحوي كثافة  سكانية مرتفعة، من أجل تخفيف القلق عن الناس والحد من انتشار هذه الحشرة في الأماكن السكنية.

حسين طليس - بيروت