أوروبا تعود للحياة جزئيا.. الفاتيكان يعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس واليونان تفتتح أكروبوليس

أعادت كاتدرائية القديس بطرس في روما الاثنين، فتح أبوابها أمام الزوار في دليل على عودة نسبية إلى الحياة الطبيعية في إيطاليا التي تدخل "المرحلة الثانية" من اجراءات رفع العزل مع استئناف القداديس وإعادة فتح المتاجر والمقاهي.

ولا تزال إيطاليا، أول دولة تعزل سكانها قبل أكثر من شهرين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت وطأة شهرين من الإغلاق ألحقا ضررا كبيرا بالاقتصاد وصدمة وفاة حوالي 32 ألف شخص.

واستعادت البلاد بعضا من الحرية منذ 4 مايو بفضل رفع تدريجي للقيود التي يشرف رجال الدرك الوطني على الالتزام بها عن كثب.

إيطاليا تضيء أنوارها مجددا



وقد عاد سكان روما الأحد إلى قلب المدينة الخالية من السياح الأجانب والتي لا تزال خالية إلى حد ما من حركة السيارات لكن شوارعها ممتلئة بعدد متزايد من المشاة وممارسي رياضة الركض أو ركوب الدراجات الهوائية.

وتجول المتنزهون الذين وضعوا الكمامات في معظم الأحيان قرب الكولوسيوم أو في الشوارع الضيقة قرب منتدى تراجان أمام أنظار رجال الشرطة الذين اكتفوا بإشارات يدوية لكي يطلبوا من المجموعات التفرق.

والإثنين أعادت مبدئيا غالبية المتاجر الكبيرة والصغيرة فتح أبوابها وكذلك صالونات التجميل والحانات والمطاعم. وكتبت صحيفة "لاريبورليكا" الاثنين "إيطاليا تضيء أنوارها مجددا بعد 69 يوما من الإغلاق".

كما تستأنف القداديس والاحتفالات الدينية أيضا في كنائس روما كما في بقية أنحاء البلاد مع اجراءات تباعد اجتماعي مناسبة، واعتبر البابا فرنسيس ما يحدث "إشارة الأمل" لكنه ناشد الناس "الالتزام بالقواعد التي أعطيت لنا للحفاظ على صحة الجميع".

إقامة قداس في كاتدرائية القديس بطرس

وكاتدرائية القديس بطرس الشهيرة في قلب الفاتيكان المغلقة منذ 10 مارس، تم تعقيمها في نهاية الأسبوع وأعادت فتح أبوابها أمام الزوار مع دخول بأرقام محددة ومع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبحضور العديد من الشرطيين الذين كانوا يضعون الكمامات، كان عدد من الزوار يصطفون ويبعدون مسافة مترين عن بعضهم البعض ويجري قياس حرارتهم ويقومون بتعقيم أياديهم أمام مدخل الكاتدرائية التي كانت أغلقت في 10 مارس الماضي، كما أفاد مراسل فرانس برس.

ومن المقرر أن لا يتم احياء أي قداس عام فيها رسميا لكن من المرتقب تنظيم قداس ظهرا في كاتدرائية ميلانو (شمال) الكبرى في إشارة قوية أيضا على عودة الحياة إلى منطقة لومبارديا التي كانت الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.

اصطفاف المصلين أمام كاتدرائية القديس بطرس

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي مساء السبت: "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بانتظار لقاح من أجل إعادة فتح البلاد".

وتابع: "مبادئنا تبقى هي نفسها: حماية أرواح وصحة المواطنين وذلك فيما يبدو الوباء تحت السيطرة نسبيا في البلاد. وقد تراجعت حصيلة الوفيات اليومية في نهاية الأسبوع الى 145 وفاة وهو أدنى مستوى منذ بدء العزل".



ما يبقى محظورا

ويشمل قرار إعادة الفتح حوالي 800 ألف متجر نظرياً بحسب كونفدرالية الأعمال، وسبع حانات من أصل عشرة و80% من محلات بيع المثلجات.

وفي روما استعدت مطاعم البيتزا ومتاجر أخرى في الأيام الماضية لإعادة فتح أبوابها مع أعمال تنظيف أو تجديد مخزونها.

وهذه المرحلة الجديدة من تخفيف العزل في إطار الخطة التي أعلنتها الحكومة تترك لكل من المناطق الإيطالية العشرين هامش مناورة خاصا في تطبيقها.

وسيكون من الممكن من الآن وصاعدا للإيطاليين أن يرون من يشاؤوا في المنزل أو في الخارج من عائلة وأصدقاء وزملاء، لكن التجمعات الكبرى تبقى ممنوعة كما الحفلات الخاصة، ووضع الكمامات إلزامي في الأماكن المغلقة التي تستقبل مواطنين. والتنقلات بين المناطق لا يزال يجب تبريرها.



أكروبوليس

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليونانية فتح موقع أكروبوليس الأثري في أثينا الاثنين أبوابه أمام الزوار، كما كافة المواقع الأثرية في اليونان، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد شهرين من إغلاقه بسبب وباء كوفيد-19.

وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع الذي يضم معبداً إغريقياً قديماً والواقع على قمة تل، بحضور الصحافيين والموظفين الذين ارتدوا الأقنعة، ووسط تدابير صحية مشددة.

