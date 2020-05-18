عربي ودولي

أوروبا تعود للحياة جزئيا.. الفاتيكان يعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس واليونان تفتتح أكروبوليس

فرانس برس
18 مايو 2020
الفاتيكان يعيد فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس
الفاتيكان يعيد فتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس

أعادت كاتدرائية القديس بطرس في روما الاثنين، فتح أبوابها أمام الزوار في دليل على عودة نسبية إلى الحياة الطبيعية في إيطاليا التي تدخل "المرحلة الثانية" من اجراءات رفع العزل مع استئناف القداديس وإعادة فتح المتاجر والمقاهي.

ولا تزال إيطاليا، أول دولة تعزل سكانها قبل أكثر من شهرين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت وطأة شهرين من الإغلاق ألحقا ضررا كبيرا بالاقتصاد وصدمة وفاة حوالي 32 ألف شخص.

واستعادت البلاد بعضا من الحرية منذ 4 مايو بفضل رفع تدريجي للقيود التي يشرف رجال الدرك الوطني على الالتزام بها عن كثب.

 

إيطاليا تضيء أنوارها مجددا


وقد عاد سكان روما الأحد إلى قلب المدينة الخالية من السياح الأجانب والتي لا تزال خالية إلى حد ما من حركة السيارات لكن شوارعها ممتلئة بعدد متزايد من المشاة وممارسي رياضة الركض أو ركوب الدراجات الهوائية.

وتجول المتنزهون الذين وضعوا الكمامات في معظم الأحيان قرب الكولوسيوم أو في الشوارع الضيقة قرب منتدى تراجان أمام أنظار رجال الشرطة الذين اكتفوا بإشارات يدوية لكي يطلبوا من المجموعات التفرق.

والإثنين أعادت مبدئيا غالبية المتاجر الكبيرة والصغيرة فتح أبوابها وكذلك صالونات التجميل والحانات والمطاعم. وكتبت صحيفة "لاريبورليكا" الاثنين "إيطاليا تضيء أنوارها مجددا بعد 69 يوما من الإغلاق". 

كما تستأنف القداديس والاحتفالات الدينية أيضا في كنائس روما كما في بقية أنحاء البلاد مع اجراءات تباعد اجتماعي مناسبة، واعتبر البابا فرنسيس ما يحدث "إشارة الأمل" لكنه ناشد الناس "الالتزام بالقواعد التي أعطيت لنا للحفاظ على صحة الجميع".

إقامة قداس في كاتدرائية القديس بطرس
إقامة قداس في كاتدرائية القديس بطرس

وكاتدرائية القديس بطرس الشهيرة في قلب الفاتيكان المغلقة منذ 10 مارس، تم تعقيمها في نهاية الأسبوع وأعادت فتح أبوابها أمام الزوار مع دخول بأرقام محددة ومع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبحضور العديد من الشرطيين الذين كانوا يضعون الكمامات، كان عدد من الزوار يصطفون ويبعدون مسافة مترين عن بعضهم البعض ويجري قياس حرارتهم ويقومون بتعقيم أياديهم أمام مدخل الكاتدرائية التي كانت أغلقت في 10 مارس الماضي، كما أفاد مراسل فرانس برس.

ومن المقرر أن لا يتم احياء أي قداس عام فيها رسميا لكن من المرتقب تنظيم قداس ظهرا في كاتدرائية ميلانو (شمال) الكبرى في إشارة قوية أيضا على عودة الحياة إلى منطقة لومبارديا التي كانت الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.

اصطفاف المصلين أمام كاتدرائية القديس بطرس
اصطفاف المصلين أمام كاتدرائية القديس بطرس

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي مساء السبت: "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بانتظار لقاح من أجل إعادة فتح البلاد".

وتابع: "مبادئنا تبقى هي نفسها: حماية أرواح وصحة المواطنين وذلك فيما يبدو الوباء تحت السيطرة نسبيا في البلاد. وقد تراجعت حصيلة الوفيات اليومية في نهاية الأسبوع الى 145 وفاة وهو أدنى مستوى منذ بدء العزل".


ما يبقى محظورا

 

ويشمل قرار إعادة الفتح حوالي 800 ألف متجر نظرياً بحسب كونفدرالية الأعمال، وسبع حانات من أصل عشرة و80% من محلات بيع المثلجات.

وفي روما استعدت مطاعم البيتزا ومتاجر أخرى في الأيام الماضية لإعادة فتح أبوابها مع أعمال تنظيف أو تجديد مخزونها.

وهذه المرحلة الجديدة من تخفيف العزل في إطار الخطة التي أعلنتها الحكومة تترك لكل من المناطق الإيطالية العشرين هامش مناورة خاصا في تطبيقها.

وسيكون من الممكن من الآن وصاعدا للإيطاليين أن يرون من يشاؤوا في المنزل أو في الخارج من عائلة وأصدقاء وزملاء، لكن التجمعات الكبرى تبقى ممنوعة كما الحفلات الخاصة، ووضع الكمامات إلزامي في الأماكن المغلقة التي تستقبل مواطنين. والتنقلات بين المناطق لا يزال يجب تبريرها.


أكروبوليس

 

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليونانية فتح موقع أكروبوليس الأثري في أثينا الاثنين أبوابه أمام الزوار، كما كافة المواقع الأثرية في اليونان، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد شهرين من إغلاقه بسبب وباء كوفيد-19. 

وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع الذي يضم معبداً إغريقياً قديماً والواقع على قمة تل، بحضور الصحافيين والموظفين الذين ارتدوا الأقنعة، ووسط تدابير صحية مشددة.
 

فرانس برس

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حرب سيرتيل تستعر في دمشق.. رامي مخلوف ينشر وثيقة ردا على حكومة الأسد

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18 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.

في أحدث تصعيد في أزمة سيرتيل بسوريا، نشر رامي مخلوف ابن خال الأسد وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك يؤكد فيه عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات بأن الشركة ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.

وقال مخلوف بأن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من مايو بينت فيه شركة سيرتيل استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها.

جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول رفض شركة...

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Sunday, May 17, 2020

واستهجن مخلوف الذي تستعر الأزمة بينه وبين النظام منذ الربع الأخير من العام الماضي، بأن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نشرت عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي عكس مضمون الكتاب الذي أرسل لهم، وبأن سيرتيل ترفض دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها.

بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع...

Posted by ‎الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد‎ on Sunday, May 17, 2020

وعادت الهيئة لترد على ما نشره مخلوف وقالت إن ما استعرضه رئيس مجلس الإدارة مخلوف يأتي ضمن "حملة الخداع والمواربة للتهرب من سداد حقوق الخزينة العامة". 

وأضافت أنه يرفض منح فريق الإدارة التنفيذية صلاحية التوقيع على الاتفاق لسداد المبالغ المترتبة على الخزينة، معززة هذا الأمر بوثيقة توضح ذلك.

ردا على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل على مواقع التواصل الاجتماعي. فان الهيئة كجهة عامة اولا ليست في موقع من...

Posted by ‎الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد‎ on Monday, May 18, 2020

وكان مخلوف قد ظهر الأحد في فيديو جديد وهو يعتذر فيه عن عمليات الاعتقال التي تعرض لها موظفون لدى الشركة، مشيرا إلى أن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات.

واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".

إِنَّ الـظَّـالِـمِـيــنَ بَـعْــضُـهُـمْ أَوْلِـيَـاءُ بَـعْـضٍ واللهُ وَلِـيُّ الْـمُـتَّـقِـيـنَ

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Sunday, May 17, 2020

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إنه بعد الظهور الأخير ارتفع عدد الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف إلى نحو 60 شخصا.

وأضاف أن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى تنفيذ مداهمات جديدة برفقة "الشرطة الروسية" خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، اعتقلت على إثرها 19 من موظفي "جمعية البستان"، وتوزعت الاعتقالات الجديدة على النحو التالي: 8 في اللاذقية، 7 في دمشق و4 في حمص، كما تمت جميعها بذات التهمة وهي "الفساد".

الحرة - واشنطن