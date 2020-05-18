عربي ودولي

"النتيجة ستكون كارثية على بكين".. 100 دولة تضغط على الصين لإجراء تحقيق في أصل كورونا

الحرة / ترجمات - دبي
18 مايو 2020
100 دولة تضغط للتحقيق في أصل فيروس كورونا
100 دولة تضغط للتحقيق في أصل فيروس كورونا

عندما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذات مرة شي جين بينغ، الزعيم الصيني، بأنه "محارب وحيد"، لم يكن يمزح فهذا ما يحدث الآن بعد انضمام روسيا إلى حوالي 100 دولة تدعم قرار جمعية الصحة العالمية، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في أصل فيروس كورونا، وفقاً لقناة سي إن إن.

ويأتي القرار الذي صاغه الاتحاد الأوروبي على خلفية مساعي أستراليا لإجراء تحقيق في معالجة الصين الأولية للأزمة.

وقد قوبل ذلك برد فعل غاضب من بكين، التي اتهمت كانبيرا بأنها أخذت خطوة "غير مسؤولة للغاية" يمكن أن "تعطل التعاون الدولي في مكافحة الوباء وتتعارض مع تطلعات الناس المشتركة".

في حين أن القرار الذي سيتم تقديمه في الاجتماع السنوي لأعضاء منظمة الصحة العالمية، والذي يبدأ يوم الاثنين في جنيف، لا يعزل الصين أو أي دولة أخرى، فإنه يدعو إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل للاستجابة الصحية الدولية المنسقة لمنظمة الصحة العالمية ".

وأكدت القناة الأميركية أن صياغة القرار ضعيفة مقارنة بدعوات أستراليا السابقة للتحقيق في دور الصين ومسؤوليتها في أصل الوباء، مشيرة إلى أن هذا قد يكون ضروريًا لحمل غالبية الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على التوقيع، لا سيما تلك التي تربطها علاقات قوية مع بكين مثل روسيا.

وقالت مصادر في الحكومة الأسترالية لقناة ABC، وهي محطة إذاعة عامة في البلاد، إن لغة القرار كانت قوية بما يكفي "لضمان إجراء تحقيق سليم وشامل".

وكانت بكين قد قالت في السابق إنها ستدعم فقط تحقيقًا أجرته منظمة الصحة العالمية، التي اتهمت بأنها تأثرت بشكل مفرط بالصين، وهو الاتهام الذي يرفضه كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية.

وفي حديثه الأسبوع الماضي، قال ليو شياو مينغ سفير الصين لدى المملكة المتحدة: "نحن منفتحون، نحن شفافون، ليس لدينا ما نخفيه، ليس لدينا ما نخشاه، نحن نرحب بمراجعة دولية مستقلة، ولكن يجب تنظيمها من قبل منظمة الصحة العالمية ".

وأفادت القناة أن أي قرار سيصدر عن المنظمة سيكون له تأثير كارثي على مكانة الصين في المجتمع الدولي، وخاصة أنها تعرضت لانتقادات بسبب مسؤوليتها عن تفشي الوباء، أخرها الاتهامات الأميركية بأنه توجد معلومات أن بكين وراء هذه الكارثة.

يذكر أن بكين رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات بأن الفيروس تسرب من أحد مختبرات ووهان، أو أن طريقة تعاملها مع الفيروس والتستر على المعلومات وراء انتشر الفيروس على نطاق واسع.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه
ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه

الفساد والمناكفات السياسية وعدم العودة إلى رأي الاختصاصيين، والمحسوبيات والسمسرات، كلها عناوين أصبحت تشكل كلمات مرتبطة بالوضع السياسي الذي يعيشه لبنان، وبالإضافة إلى جميع الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، تتكشف يوميا ملفات جديدة تغطي على ما سبقها.

آخر فصول هذه الفضائح هي الصور التي انتشرت لسد المسيلحة الذي كلف الدولة اللبنانية حوالي 50 مليون دولار (تقع بلدة المسيلحة في محافظة الشمال)، الذي وبحسب تعريفه على موقع وزارة الطاقة فهو يهدف إلى تأمين مياه إضافية للشفة والصناعة، وتُقدّر الكميات التي سيؤمنها مستقبلياً بحوالى 30 ألف متر مكعب يومياً، وهي تشكل الحاجات الإضافية في الأعوام ما بين 2035 و2040. 

كما يساهم في دعم ري مساحة 1500 هكتار من المساحات الصالحة للزراعة والمروية حالياً جزئياً في ساحل البترون من مصادر مياه غير كافية في ساحل البترون وساحل الكورة، وذلك بحسب الوزارة.

ولكن بعيدا عن تعريف وزارة الطاقة، كانت الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أصدق تعبير.

كما أصدرت "الحركة البيئية اللبنانية" بيانا أشارت فيه إلى "ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه من سد المسيلحة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر".

ودعت النيابة العامة البيئية والنيابة العامة المالية، إلى "التحرك الفوري والتحقيق في هذا الملف، الذي يشكل هدرا للمال العام، وتشويها لوادي نهر الجوز الأثري والطبيعي، حيث تمت المباشرة بالأعمال في العام 2014، من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى الاقتصادية".

 

مخالفة منذ البداية

 

وكانت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني (تتبع سياسيا للتيار الوطني الحر)  قد زارت موقع المسيلحة مطلع السنة الجارية وتفقدت السد وأعلنت إنتهاء الأعمال الإنشائية وبدء عملية ملء البحيرة بالمياه.

وقال إن "ثلث السد امتلأ بالمياه، وكل هذا بفضل الشتاء، لافتة الى ان لبنان بحاجة لسدود أكثر لتصبّ مياه الامطار بمكان واحد ويُعاد توزيع المياه على المنازل".

وحينها ردت الحركة البيئية اللبنانية على كلام بستاني مشيرة إلى أن "الأعمال في سد المسيلحة قد بدأت في آب 2014 من دون دراسة تقييم للأثر البيئي مسبقة لتنفيذ المشروع وموافق عليها من قبل وزارة البيئة. وبالتالي تكون وزارة الطاقة قد خالفت المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والمرسوم التطبيقي له أصول تطبيق تقييم الأثر البيئي "رقم 8633/2012".

 

الوطني الحر والسدود

 

ويستحوذ التيار الوطني الحر على وزارة الطاقة منذ حوالي 10 سنوات بوزراء متعاقبين يتبعون كلهم إلى مركزيته السياسية، ويتمسك الوزراء ومعهم رئيس التيار جبران باسيل بفكرة إنشاء السدود رغم عدم جدواها والتحذيرات البيئية التي تصدر من الجمعيات بشأن خطرها في المناطق المزمع إنشاؤها.

وتقضي تقضي على التنوع البيولوجي، وتؤدي إلى التصحّر جراء قطع الأشجار في المناطق التي اختارتها وزارة الطاقة للإنشاء، وهي إضافة الى المسيلحة هناك بسري وجنّة، وبالوع بلعة، وهي مناطق تعتبر الأغنى بتنوعها الطبيعي في لبنان.

الحرة - دبي