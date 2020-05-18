حكومة الوفاق تسيطر على قاعدة جوية مهمة غرب ليبيا وقوات حفتر تعلق

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية غربي ليبيا.

وأعلن فايز السراج في بيان رسمي سيطرة قواته على قاعدة الوطية لتنضم إلى باقي مدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها قوات الحكومة في الفترة الماضية.

وقال ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة التابعة لقوات خليفة حفتر من جهته إن قوات حفتر خسرت الوطية ولكنها لم تخسر الحرب.

وأضاف أن هذه القوات خسرت أكثر من 100 جندي في قاعدة الوطية خلال الهجمات المكثفة في الأيام الماضية ولم تتزحزح أو تتراجع منها.

وأوضح الزوي أنه وعلى الرغم من انسحاب قوات حفتر من القاعدة إلا أنها قامت بإعادة الهجوم عليها مرة أخرى اليوم الاثنين وأن الجنود مصرون على استرداد القاعدة.

