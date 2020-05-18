عربي ودولي

حكومة الوفاق تسيطر على قاعدة جوية مهمة غرب ليبيا وقوات حفتر تعلق

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في غرب ليبيا- 19 أبريل 2020
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في غرب ليبيا- 19 أبريل 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية غربي ليبيا.

وأعلن فايز السراج في بيان رسمي سيطرة قواته على قاعدة الوطية لتنضم إلى باقي مدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها قوات الحكومة في الفترة الماضية.

وقال ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة التابعة لقوات خليفة حفتر من جهته إن قوات حفتر خسرت الوطية ولكنها لم تخسر الحرب.
وأضاف أن هذه القوات خسرت أكثر من 100 جندي في قاعدة الوطية خلال الهجمات المكثفة في الأيام الماضية ولم تتزحزح أو تتراجع منها.

وأوضح الزوي أنه وعلى الرغم من انسحاب قوات حفتر من القاعدة إلا أنها قامت بإعادة الهجوم عليها مرة أخرى اليوم الاثنين وأن الجنود مصرون على استرداد القاعدة.
 

الحرة / وكالات - واشنطن

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عربي ودولي

حكومة الوفاق تسيطر على قاعدة جوية مهمة غرب ليبيا وقوات حفتر تعلق

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سوريا

اغتصبها ثم تزوجها بالإكراه.. جريمة جديدة لفصائل السلطان مراد بسوريا

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
تسيطر فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا على مناطق شمال البلاد
تسيطر فصائل سورية مسلحة مدعومة من تركيا على مناطق شمال البلاد

أقدم عنصر من فصائل السلطان مراد الموالية لتركيا والتي تقاتل في سوريا على خطف فتاة واغتصابها في منطقة عفرين أقصى شمال غربي البلاد.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أحد عناصر السلطان مراد "سيئة السمعة" والمسلحة قام بإجبار فتاة على الزواج منه بعدما خطفها واغتصبها تحت تهديد السلاح.

والفتاة تسكن في مدينة عفرين، وكانت قد رفضت الزواج من هذا الشخص فما كان منه إلا أن تزوجها بالإجبار بعد اغتصابها.

وتستخدم تركيا فصائل السلطان مراد في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية من أجل تعزيز نفوذها شمال سوريا.

وتضم هذه الفصال جماعات مسلحة ينتمي غالبيتهم إلى تركمان سوريا، حيث تقدم لهم أنقرة التمويل والتدريب العسكري.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها على منطقة عفرين منذ مارس 2018، وكانت تعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية.

ويقيم في عفرين الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم اجلاؤهم إثر سيطرة قوات النظام على منطقتهم في ضوء هجوم واسع أعقب سنوات من القصف والحصار.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.

الحرة - واشنطن