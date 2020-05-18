عربي ودولي

دولتان عربيتان تضعان عقوبات خيالية لـ"عدم ارتداء كمامة".. سجن 3 سنوات وغرامة 55 ألف دولار

رويترز
18 مايو 2020
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات عقوبة عدم ارتداء الكمامة في قطر
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات عقوبة عدم ارتداء الكمامة في قطر

ستبدأ الكويت وقطر في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن أي مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في حين قال التلفزيون الرسمي القطري إن العقوبة القصوى هناك ستكون السجن ثلاث سنوات.

وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار (16200 دولار) وفي قطر 200 ألف ريال (55 ألف دولار).

كما أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت إطلاق رابط الكتروني خاص بتصاريح خروج متعددي الجواز أثناء الحظر الشامل، ليتمكنوا من التنقل بزوجاتهم.

ويتيح التصريح لمتعددي الزواج الخروج يومين بالأسبوع لمدة ساعة واحدة، على أن يتم يتم تسجيل عناوين الزوجات في التصريح.

وحتى يوم السبت، أعلنت دول الخليج الست تسجيل أكثر من 137 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 693 حالة وفاة.

وفي البداية تم ربط حالات الإصابة في المنطقة بالسفر لكنها شهدت فيما بعد تفشيا بين العمال الوافدين ذوي الدخول المنخفضة الذين يعيشون في مساكن مكدسة.

والسعودية بها أكبر عدد من الإصابات والتي تزيد عن 54700 ألف حالة إضافة إلى 312 حالة وفاة، أما قطر بها ثاني أكبر عدد من الإصابات والتي تتجاوز 32600 حالة و15 حالة وفاة ويبلغ عدد سكانها نحو 2.8 مليون نسمة.

بينما تعد الإمارات ثاني دول الخليج من حيث حالات الوفاة جراء كوفيد-19، فقد سجلت نحو 220 حالة مسجلة وأكثر من 23350 حالة إصابة.

يذكر أن الكويت سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1048 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات 14850 مصابا و112 حالة وفاة.

رويترز

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الحرة - دبي
18 مايو 2020
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رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب دعا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه"

يواجه لبنان ابتداءً من اليوم، أسبوعا صعبا من الناحية الصحية يضاف إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي يعاني منها، وذلك مع قرار رفع حال التعبئة العامة، ما يعني زيادة الاختلاط في الأماكن العامة وأماكن العمل.

هذا الإعلان جاء على لسان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب حيث دعا بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه".

وقال في كلمته: "فيروس كورونا جمد علاقاتنا الاجتماعية ولا يمكن الاقتناع بأن مجرد فيروس يتحكم بالعالم اليوم لكن هذه هي الحقيقة، والقضية تبدو أقرب إلى قصص وأفلام الخيال العلمي لكنها الحقيقة، ومنذ 21 شباط والقلق يسيطر علينا، كيف يمكننا الحفاظ على حياة اللبنانيين من دون خسائر في مختلف جوانب الحياة، ولأن الأولية كانت الحفاظ على حياة الناس كان القرار بالقفز على كل الأمور الأخرى، فإنسانيتنا تنتصر على الماديات".

 
إنهاء العام الدراسي


وفي سياق متصل، قرّرت وزارة التربية إنهاء العام الدراسي وأعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في تصريح من السراي الحكومية، أنه اقترح "إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة واستكمال العام الدراسي".

وقرر "ترفيع الطلاب إلى الصف الأعلى وفق ضوابط، وأضاف: "يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي".

 

الحرة - دبي