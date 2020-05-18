عربي ودولي

"رخصة للقتل".. الشرطة البرازيلية تتعسف بتصفية المجرمين

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
الشرطة البرازيلية تطلق النار على المجرمين من دون أي ضبط للنفس
الشرطة البرازيلية تطلق النار على المجرمين من دون أي ضبط للنفس

يرصد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز تنامي عمليات القتل غير المبررة من قبل الشرطة في البرازيل، حتى ضد المجرمين غير المسلحين.

رسميا، يسمح للشرطة هناك باستخدام القوة المميتة فقط بحالات محددة، لكن الضباط أصبحوا يطلقون النار ويقتلون عشوائيا من دون تفرقة. 

رودريغو دوس سانتوس، مراهق لم يتجاوز عمره الـ16 عاما، كان يقود دراجة نارية على منحدر ويحمل على ظهره مخدرات، ولم يكن يحمل أي أسلحة، ولكن بدلا من إلقاء القبض عليه وتحويله للقضاء، أطلق عليه عناصر من الشرطة النار وأمطروه بأكثر من 38 رصاصة، ما أدى لمقتله.

وتوفي سانتوس أثناء نقله للمستشفى، حيث وجد في ذراعه طلقة نارية واحدة، وفي ظهره ثلاث.

سانتوس واحد من بين 1814 شخصا قتلتهم الشرطة البرازيلية في ريودي جنيرو بالطريقة ذاتها، حيث أصبحت تتبع سياسة القتل من دون محاكمة لوقف الجريمة.

ضباط الشرطة في العاصمة البرازيلية يطلقون النار بشكل روتيني على الأشخاص من دون أي ضبط للنفس أو تسلميهم للقضاء، فيما يتستر رؤساؤهم وقادتهم على هذه الأفعال.

ووفق تحليل أجرته نيويورك تايمز لعمليات قتل مجرمين قامت بها الشرطة البرازيلية، وجدت أن غالبية القتلى كانوا قد أصيبوا برصاصة في الظهر مرة واحدة على الأقل بحسب بيانات تشريح الجثث.

رئيس البلاد كان قد دعا إلى قتل المجرمين مثل الصراصير
رئيس البلاد كان قد دعا إلى قتل المجرمين مثل الصراصير

وفي نحو 20 حالة قتل، وجدت الصحيفة أن الشرطة أطلقت ما لا يقل عن 3 رصاصات على الشخص.

وفي جميع عمليات القتل التي قامت بها الشرطة، أصيب ضابطان بجروح، ولكن هذه الجروح لم تكن ناتجة عن مناوشات مسلحة مع المجرمين، إنما كانت بنيران صديقة، حيث أطلق ضابط النار على نفسه بالخطأ، وتعثر ضابط أخر وسقط فجرح بطلقة.

وربع عمليات القتل التي حصلت كان قد نفذها ضباط لهم أسبقيات في القتل، ونصف العمليات التي حصلت كانت من قبل ضباط اتهموا بجريمة واحدة على الأقل. أحد الضباط كان قد أرسل لإجراء تقييم نفسي له بعدما وجد المشرفون عليه أنه أطلق أكثر من 600 طلقة خلال عام واحد.

ورغم انخفاض معدلات الجريمة في ريو، إلا أن عمليات القتل من قبل الشرطة ترتفع، في نهج مشابه لما وقع في الفلبين منذسنوات.

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، كان قد صرح بأن المجرمين يجب أن يموتوا في الشوارع مثل "الصراصير".

إيلونا زابو، المديرة التنفيذية لمعهد إيغاربي للسلامة العامة، قالت إن بلدا يسود فيه الإفلات من العقاب، يتيح للإدارة منح الشرطة رخصة للقتل.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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سوريا

المرصد: داعش يعدم 11 شخصا شرقي سوريا           

فرانس برس
18 مايو 2020
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 11 شخصا في يومين في شرق سوريا (المرصد)
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 11 شخصا في يومين في شرق سوريا (المرصد)

 أعدم تنظيم داعش الإرهابي، خلال يومين، 11 شخصا بالرصاص في شرق سوريا، غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين.

وأوضح المرصد أن داعش أعدم سبعة عناصر من المليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، وأن "الجثث تم العثور عليها فجر اليوم على طريق مدينة دير الزور والعاصمة دمشق، في جنوب غربي محافظة دير الزور".

ويأتي ذلك غداة قطع التنظيم "طريق دمشق-دير الزور، عند منطقة كباجب، حيث استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف قوات النظام إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعا"، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

ولم يعلن التنظيم على الفور مسؤوليته عن العملية على تطبيق تلغرام حيث ينشر عادة بياناته.

ومنذ هزيمته في سوريا في مارس 2019، يشن داعش هجمات دموية، بخاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وفي هذا القطاع قتل التنظيم 11 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له في 7 مايو، وفق المرصد.

ويستهدف الجهاديون في هجماتهم، على السواء، قوات النظام والمليشيات الموالية له والقوات الكردية التي دعمتها واشنطن في مواجهة التنظيم.

وبعدما سيطر التنظيم في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته الكاملة العام الماضي.

وتسبب النزاع في سوريا منذ مارس 2011 بأكثر من 380 ألف قتيل وشرد الملايين.

 

فرانس برس