عربي ودولي

"شبكة منظمة.. وثلاث ركائز".. إيران توسع نفوذها في أميركا اللاتينية 

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
أحد متمردي حركة فارك الكولومبية يمسك بصورة سليماني..تقرير يكشف كيفية استخدام إيران لمراكزها الثقافية لتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية-راديو فاردا 
أحد متمردي حركة فارك الكولومبية يمسك بصورة سليماني..تقرير يكشف كيفية استخدام إيران لمراكزها الثقافية لتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية-راديو فاردا 

بنت إيران شبكة منظمة من المراكز الثقافية والمساجد في أميركا اللاتينية، عادة ما يديرها مواطنون محليون دخلوا الإسلام وتدربوا في إيران، بهدف استقطاب مواطنين آخرين من دولهم وتوسيع تأثير إيران في المنطقة.

وعمليات الاستقطاب يمكن أن تتم عبر طرق عدة، منها التبشير والتزاوج من المواطنين المحليين، ثم توفير تعليم مجاني للمتحولين بكافة مستلزماته من إقامة وإعاشة وترحيل. بعد ذلك يدرب المتحولون الجدد إلى الإسلام الشيعي، على القيام بالرسالة ذاتها.

تمويل بالكامل

إيمانويل أوتولينغي، خبير في أنشطة إيران في أميركا اللاتينية، يقول إنه "عندما يتحول الناس إلى الاسلام الشيعي، فإنهم يسافرون إلى إيران ويتم تمويل الرحلة بالكامل من قبل النظام (الإيراني). عادة ما تكون رحلة لمدة شهرين حيث يأخذون دروسا، ويرون الثقافة الإيرانية [الدينية]، والمواقع المقدسة، أو ساحات المعارك في الحرب العراقية الإيرانية".

 ويضيف الرجل الذي يعمل بمؤسسة الدفاع عن الديقراطيات: "يتم تخصيص جزء من هذه العملية لتحديد الطلاب الموهوبين لأن معظمهم يعودون أو يقيمون في قم حتى لسنوات للتدرب على أن يصبحوا رجال دين".

شبكة منهجية

ويبدو أن اختيار إيران المراكز الثقافية لتوسيع نفوذها بالمنطقة، لم يكن من فراغ، فهذه الطريقة تسمح لها بالتحايل على النظم من خلال تنظيم فعاليات أو نشر نصوص باللغة الإسبانية أو نشر رسالتها على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى وسائل إعلام.

وتتكامل المراكز الثقافية في شبكة منهجية تقودها منظمة تسمى إسلام أورينت.

 "لديهم مجموعة كاملة من المنشورات للمجتمع من أصل إسباني، وهم ينتجون بأغلبية ساحقة باللغة الإسبانية ولكنهم بدأوا أيضا في النشر باللغة البرتغالية. وهذه المنشورات مثيرة للإعجاب. لديهم مجلة ربع سنوية في التاريخ أو الفلسفة أو أصول الدين كما لديهم منشورات للأطفال تدعى Los Angelitos" يقول أوتولينغي.

محسن رباني

ويقع مقر المنظمة في قم ويقودها محسن رباني، أحد الأشخاص القياديين في العمليات الإيرانية في أميركا اللاتينية الذين قدموا إلى الأرجنتين في بداية الثمانينيات لنشر رسالة الثورة الإسلامية. 

ووفقا للسلطات القضائية الأرجنتينية، فقد تورط محسن رباني في تفجير مركز الجالية اليهودية (AMIA) في بوينس آيرس في عام 1994. واستنادا إلى التحقيقات، أصدرت الحكومة الأرجنتينية مذكرة اعتقال دولية بحق رباني، ما أجبره على مغادرة الأرجنتين والعودة إلى إيران.

سهيل الأسد

لكن قبل انتقاله لإيران، قام رباني بعمليات ناجحة في رسالته التبشيرية، بتوجيه العديد من المتحولين ومساعدتهم على تعزيز دينهم.

كما طور علاقة قوية بشكل خاص مع السليل اللبناني الأرجنتيني المولد، سهيل الأسد، الذي أصبح لاحقا أحد أبرز الشخصيات في حملة الدعاية الإيرانية، ليس في الأرجنتين فحسب بل في أميركا اللاتينية.

لقد أصبح الأسد وجه الدعاية الإيرانية في المنطقة من خلال استضافة العديد من البرامج الدينية التي تم بثها على HispanTV، واستضاف سلسلة وثائقية حول المتحولين المسلمين في العديد من البلدان في القارة اللاتينية.

ووفقا لمصادر مفتوحة، فقد وضع الأسد الأسس لأكثر من 20 مركزا إسلاميا في أميركا اللاتينية، وزار أكثر من 80 جامعة، محاضرا عن الثورة الإسلامية في إيران أو عن الإسلام الشيعي.

وبهذه الطريقة، أصبح الأسد حلقة وصل مهمة بين المراكز الثقافية المحلية والمنظمة الراعية في قم (إسلام أورينت). 

ويتم تعزيز هذا الاتصال أيضا من خلال مركز التبادل الثقافي الإيراني الأميركي اللاتيني، الذي أنشأته إسلام أورينت في  كاراكاس عاصمة فنزويلا.

وبسبب الدور الذي يلعبه الأسد، فهو موضوع على قوائم مراقبة الإرهاب الدولية، وقد منع من دخول بعض الدول، من بينها المكسيك.

والأسد هو أيضا صهر عبد الكريم باز، رجل الدين الأرجنتيني الذي خلف رباني في مسجد التوحيد في بوينس آيرس. 

وبحسب إيمانويل أوتولينغي "يُقال إنه (باز) مسؤول عن مرافقة الأسد سرا من أميركا اللاتينية إلى إيران".

وقد ساعد في إنشاء العديد من المراكز الثقافية في تشيلي وبوليفيا. 

ما وراء الإسبانية

ومع ذلك، تمتد العملية الإيرانية في أميركا اللاتينية إلى ما وراء العالم الناطق بالإسبانية. 

في العاصمة البرازيلية ساو باولو، من الممكن العثور على العديد من المراكز الثقافية الإيرانية، بينها منظمة دينية إسلامية خيرية، ومركز أريسالا، ويديرهما رجل دين عراقي يسمى الشيخ طالب حسين الخزرجي.

ويقول أوتولينغي إن "الخزرجي متورط في شبكة إيران منذ أوائل الثمانينيات. قبل مجيئه إلى ساو باولو عام 1989، كان في تنزانيا". 

وقد ورد اسم الخزرجي  أيضا في وثائق التحقيق الخاصة بهجوم 1994 في بوينس آيرس باعتباره "موظفا في الحكومة الإيرانية قام بتجنيد المؤمنين لتقريبهم من طهران"، حسب أوتولينغي.

بلال محسن وهبي، هو شخصية أخرى كانت تعمل إلى جانب الخزرجي، وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل عشر سنوات، بصفته "الممثل الرئيسي لحزب الله في أميركا اللاتينية".

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية "فقد نقل المعلومات والتوجيهات بين قادة حزب الله في لبنان وعناصر حزب الله في أميركا الجنوبية".

استراتيجية منظمة

تمتلك إيران استراتيجية مفصلة ومنظمة للغاية لتوسيع نفوذها. ويقوم النظام الثقافي على ثلاث ركائز مرتبطة ببعض التسلسل الهرمي. 

من قم، تقود إسلام أورينت الشبكة في أميركا اللاتينية عبر مركزها التشغيلي للتبادل الثقافي بين إيران وأميركا اللاتينية ومقره كاراكاس. ترتبط هاتان المنظمتان بالمراكز الثقافية المحلية ويقودهما عادة السكان المحليون الذين تم تجنيدهم من قبل أحد المبشرين أو رجال الدين مثل محسن رباني أو سهيل الأسد أو طالب الخزرجي.

وفقًا لإيمانويل أوتولينغي، فإنهم ناجحون في عملياتهم، فهم "لا يستقطبون الجميع. عملية الاستقطاب بطيئة للغاية، فهم يقومون بفحص الأشخاص بعناية فائقة قبل أن ينضموا إليهم. لذا، فإنهم لا يجندون عشرات الآلاف من الناس، لكنهم على الأرجح بالمئات. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يستقطبونهم، يميلون إلى أن يكونوا مؤمنين حقيقيين، فهم يحتاجون إليهم مدى الحياة لكسب المجتمع المدني ببطء".

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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اليمن

بين فتاوى "دمهم دم حنش" والحل سعودي.. ماذا يحدث في جنوب اليمن وهل اقترب الانفصال؟

مصطفى هاشم - واشنطن
18 مايو 2020
عنصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية- 11 مايو 2020
عنصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية- 11 مايو 2020

تتسارع وتيرة الأحداث والمواجهات المسلحة في جنوب اليمن حيث يسير المجلس الانتقالي في خطته "استعادة الدولة الجنوبية"، في خطوة تعتبرها الحكومة اليمنية تمردا يجب مواجهته، في وقت تنشط دول الخليج الفاعلة في الملف اليمني على هذا الصعيد. 

ويشهد جنوب اليمن انقسامات عميقة في معسكر التحالف بقيادة السعودية التي تدعم الحكومة الشرعية، في حربها على ميليشيات الحوثي.

ومنذ 2014، يحارب المتمردون الحوثيون، المدعومون من إيران ويسيطرون على شمال البلاد،  القوات الحكومية المدعومة عسكريا من تحالف تقوده السعودية منذ 2015. 

فماذا يحدث في الجنوب؟ وهل بات اليمنيون أمام انفصال جديد لا محال؟ 

أرض المعركة

في 26 أبريل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ وإدارة ذاتية في جنوب اليمن، متهما الحكومة الشرعية بعدم تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الماضي، برعاية السعودية بين الطرفين. 

في المقابل، اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن خطوة "المجلس الانتقالي الجنوبي "انقلابا"، ووصفته بـ"تمرد المسلح"، وأعلنت أنها ستواجهه بالقوة العسكرية. 

وحشدت الحكومة الشرعية قواتها لاستعادة السيطرة على الأرض، والهجوم على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فاندلعت مواجهات منذ نحو ثمانية أيام، لكن "من دون أي تقدم يذكر للقوات الحكومية"، بحسب ما أفاد به القيادي في الحراك الجنوبي أحمد الصالح لـ"موقع الحرة". 

وبحسب الصالح، فإن آخر هذه المواجهات كانت فجر الاثنين، حين قتل ثلاثة أشخاص من القوات الحكومية وأسر آخرون، في حين تم الاستيلاء على 17 آلية عسكرية. 

 ويقول المسؤول في الحكومة اليمنية، مانع المطري، لـ"موقع الحرة" إن القوات الحكومية لم تبدأ المواجهات كما يتم ترويجه، بل تعرضت لقصف وتحشيد من المجلس الانتقالي، ما "دفعها لإعلان العملية العسكرية لوقف التمرد والأعمال العدائية". 

وأضاف المطري أن قوات المجلس الانتقالي التي يصفها بـ"الميليشيا" كانت قد حشدت قوات كبيرة لاجتياح محافظات شبوة وحضرموت ووضعتها في معسكرات تحيط بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وأضاف أن "الجيش الوطني استطاع أن يوقف ويفشل خطة الانتقالي وسيطر على أغلب المعسكرات التي استحدثتها مليشيا الانتقالي وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والمدافع والعربات المدرعة والدبابات وهو الآن في أطراف زنجبار، ويعمل على تطويقها قبل اقتحامها لضمان عدم حدوث أخطاء عسكرية أو الإضرار بالمدنيين". 

"فتاوى القتال"

ومؤخرا، بدأت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بإصدار فتاوى تكفيرية وتحرض على القتال وآخرها ما صدر الاثنين عن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حيث قال على حسابه على تويتر "أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم. والمقتول منهم إلى جهنم والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد".

اتهامات متبادلة

وأعلن المجلس الانتقالي أن خطوة إعلانه الإدارة الذاتية جاءت بعد عدم تنفيذ الحكومة الشرعية اتفاق الرياض المبرم بعد مواجهات عسكرية بين الطرفين في عدن في أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 آخرين، وإرغام عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار، ما دفع التحالف إلى استهداف حلفائه، المجلس الانتقالي، بضربات جوية.

ونص الاتفاق على تسليم السلاح وتشكيل حكومة من 24 وزيرا نصفها من الجنوبيين، مقابل عودة الأخيرة إلى عدن. 

لكن الاتفاق لم ينفذ في الآجال المحددة ولم يتم تنفيذ بنود مهمة وردت فيه، خصوصا تشكيل الحكومة الجديدة، أو عودة الحكومة. 

وقال الصالح لـ"موقع الحرة" إن المجلس الانتقالي الجنوبي قام بدوره في عودة الحكومة إلى عدن، حيث جاء رئيس الوزراء بعد تنفيذ اتفاق الرياض ومكث شهرين ثم استدعاه الرئيس اليمني في الرياض ولم يعد بعدها". 

وأضاف "لم يكن هناك وجود للحكومة في عدن، واختفت الخدمات مثل الكهرباء وتوقف صرف رواتب موظفي القطاع العام، فكان هناك فراغ، فأعلنا الإدارة الذاتية لتسيير شؤون المحافظات الجنوبية وعندما يتم الالتزام ببنود اتفاق الرياض فإننا مستعدون لتسليم المحافظات والمصالح إلى الحكومة". 

وعلق المطري بالقول إن "اتفاق الرياض واضح والحكومة نفذت الشق الخاص بها وتعثر التنفيذ بسبب رفض الانتقالي تنفيذ الخطوات التي عليه،وكان أولها تسليم الآليات الثقيلة لمعسكرات الحكومة تحت إشراف التحالف العربي بل بلغ بهم الأمر منع خفر السواحل من القيام بمهامه في حماية السواحل لضمان استمرار تهريب الأسلحة وتسلل الجماعات الإرهابية". 

وأنكر المطري سماح المجلس الانتقالي بعودة الحكومة وقال إن "رئيس الوزراء عاد إلى عدن وتم إعادته من المطار بعد أن سيطرت الميليشيا على المطار ومنعت هبوط الطائرة". 

وأضاف "تم منعنا من العودة قسرا وحاليا تشهد عدن وضعا إنسانيا مأساويا وتسيطر عليها الأوبئة بسبب التصرفات الطائشة للمجلس الانتقالي والاستهتار بحياة الناس". 

انفصال الجنوب؟

يقول الصالح لـ"موقع الحرة" إن المشروع الجنوبي هو "من أساسيات أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي واستعادة الدولة الجنوبية هذا أمر واضح ولا يوجد جنوبي يخجل منه وهو مشروع قائم" .

وأضاف أنه "من خلال التزاماتنا في التحالف لا يوجد هناك نية عن استعاة الدولة حاليا، لكن إذا تطورت الأمور سيقدم المجلس على خطوات جديدة تصب في هذا الاتجاه". 

وقال رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اللواء أحمد بن بريك، في مقطع فيديو له السبت إن جنوب اليمن في 2020 ليس كما كان في 1994 "الآن هناك قيادة موحدة للجنوب"، بحسب قوله.  

المطري بدوره أكد لـ"موقع الحرة" قوله إن "هذه الدولة اسمها الجمهورية اليمنية ولايوجد فيها قوات شمالية وقوات جنوبية، هناك مؤسسة عسكرية اسمها القوات المسلحة اليمنية هكذا هو وضعها الدستوري وهناك ميليشيات تريد أن تحل محل الدولة، والعالم يرى ذلك خطرا على الاستقرار في المنطقة فلا يوجد دولة في العالم بجيشين". 

وأضاف "لا ندري هذا التهريج والتضليل الذي يمارسة الانتقالي إلى أين سيوصلهم سوى أن يكون في خانة أدوات الفوضى مثله مثل جماعة الحوثي". 

"الحل في الرياض"

اختلف الطرفان على كيفية حل الصراع بينهما، لكنهما اتفقا على أن الحل قد يأتي مجددا من الرياض من خلال الضغط السعودي على كل طرف. 

ويرى الصالح أن الحل يكمن في "إيقاف حشد القوى العسكرية من الجبهات الشمالية، وسحب كل القوات وأن تقوم السعودية بالضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض بشقه السياسي، ثم بعد ذلك يأتي الخوض في الشق العسكري ودمج التشكيلات العسكرية". 

ويقول المطري "الخيار الوحيد هو تحكيم العقل والعودة لتطبيق اتفاق الرياض وفقا للتسلسل الذي تم الاتفاق عليه مسبقا". 

ويطالب المطري قوات المجلس الانتقالي بإنهاء التمرد وبالبدء الفوري في تطبيق اتفاق الرياض وعدم التدخل في المؤسسات الخدمية

ويحذر المطري من أن استمرار القتال يضع على الحكومة والتحالف السعودي مسؤولية "إعادة الأمور إلى نصابها وفرض الاستقرار في عدن بالقوة العسكرية". 

مصطفى هاشم - واشنطن