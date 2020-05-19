أول رحلة جوية إماراتية إلى إسرائيل.. تنقل مساعدات للفلسطينيين

كشفت تقارير صحفية يوم الثلاثاء عن رحلة جوية مباشرة من دولة الإمارات إلى إسرائيل، رغم أن البلدين لا يقيمان علاقات دبلوماسية رسمية.

وأوضح تقرير لصحيفة هآرتز أن الرحلة التابعة لطيران الاتحاد أقلعت من أبوظبي، ومن المتوقع أن تحط في مطار بن غوريون، بهدف إيصال معدات طبية لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتأتي الرحلة بالتزامن مع تخطيط إسرائيل لتزويد السلطة الفلسطينية بمساعدات بقيمة 800 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار) للتعامل مع جائحة كورونا الفيروسية.

والرحلة الجوية المباشرة، التي نظمت عبر برنامج الغذاء العالمي بين أبوظبي وإسرائيل، ستكون الأولى من نوعها لطيران الاتحاد وقد تم تنسيق وصولها مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات العربية، إلا أن هناك العديد من الاتصالات السرية بين البلدين، فضلا عن زيارات علنية يقوم بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات.

وتتمتع إسرائيل بتمثيل رسمي في منظمة تابعة للأمم المتحدة في أبوظبي، وقد تمت دعوة إسرائيل هذا العام أيضا للمشاركة في معرض إكسبو العالمي بدبي.

