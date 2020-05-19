تحطم مروحية عسكرية روسية قرب موسكو ومقتل طاقمها

لقي طاقم مروحية عسكرية روسية مصرعهم، الاثنين، بعد سقوط طائرتهم خلال محاولة للهبوط في موسكو، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إن "طاقم طائرة من نوع Mi-8 قتلوا خلال سقوط طائرتهم في منطقة كلين في موسكو"، مضيفة أن "المعلومات الأولية تشير إلى حصول خلل تقني".

وقالت مصادر صحفية إن التحطم حصل على بعد 20 كيلومترا من منطقة كلين.

ويستخدم هذا النوع من المروحيات في النقل، وهي من بين المروحيات الأكثر إنتاجا في العالم، وحلقت لأول مرة عام 1961 ودخلت الخدمة عام 1967.

ويصل سعر المروحية الواحدة من هذا النوع إلى 5-8 مليون دولار، والنموذج الأساسي مخصص لنقل الركاب والجنود، وهو مجهز في العادة بمقاعد لثمانية وعشرين شخصاً.

وتتسع هذه الطائرة لنقل 24 جندياً، مع كامل معداتهم، أو 12 نقالة لإخلاء الجرحى.