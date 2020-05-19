عربي ودولي

تحطم مروحية عسكرية روسية قرب موسكو ومقتل طاقمها

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
Russian Mi-8 helicopters fly over Novosibirsk during a rehearsal for the Victory Day parade on May 7, 2020. - President…
مروحية من طراز Mi-8

لقي طاقم مروحية عسكرية روسية مصرعهم، الاثنين، بعد سقوط طائرتهم خلال محاولة للهبوط في موسكو، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إن "طاقم طائرة من نوع Mi-8 قتلوا خلال سقوط طائرتهم في منطقة كلين في موسكو"، مضيفة أن "المعلومات الأولية تشير إلى حصول خلل تقني".

وقالت مصادر صحفية إن التحطم حصل على بعد 20 كيلومترا من منطقة كلين.

ويستخدم هذا النوع من المروحيات في النقل، وهي من بين المروحيات الأكثر إنتاجا في العالم، وحلقت لأول مرة عام 1961 ودخلت الخدمة عام 1967.

ويصل سعر المروحية الواحدة من هذا النوع إلى 5-8 مليون دولار، والنموذج الأساسي مخصص لنقل الركاب والجنود، وهو مجهز في العادة بمقاعد لثمانية وعشرين شخصاً.

وتتسع هذه الطائرة لنقل 24 جندياً، مع كامل معداتهم، أو 12 نقالة لإخلاء الجرحى.

 

الحرة - واشنطن

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تحطم مروحية عسكرية روسية قرب موسكو ومقتل طاقمها

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غندلمان: نتلقى آلاف الطلبات من عرب وإيرانيين للهجرة إلى إسرائيل

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
مسؤول إسرائيلي يقول إن بلاده تتلقى سنويا آلاف طلبات الهجرة إليها من مواطنين عرب
مسؤول إسرائيلي يقول إن بلاده تتلقى سنويا آلاف طلبات الهجرة إليها من مواطنين عرب

قال عوفير غندلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن بلاده تتلقى سنويا آلاف الطلبات من مواطنين إيرانيين وعرب للهجرة إليها.

وأكد غندلمان لموقع "الحرة" أن طلبات الهجرة إلى إسرائيل ترد من مواطنين عرب "من كل الدول العربية تقريبا".

وعن خلفيات طلبات مواطنين عرب وإيرانيين الهجرة لإسرائيل، قال غندلمان إنها "متنوعة جدا وعلى رأسها البحث عن كل من فرص العمل ومنح للدراسة الجامعية وتلقي علاج طبي وزوجة وحياة كريمة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قد نشر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها إن طلبات الإيرانيين للهجرة إلى إسرائيل "تتزايد باستمرار"، واعتبرها دليلا على أن "الجهود التي يبذلها نظام الملالي الطغياني لغسل دماغ الشعب الإيراني ضد إسرائيل، فشلت كليا".

 

ولم يقدم غندلمان تفاصيل إضافية عن هويات طالبي الهجرة العرب إلى إسرائيل، لكنه قال إنها ظاهرة قديمة وليست وليدة اليوم، وأضاف "من أجل الحفاظ على سلامة العرب الذين عبروا عن رغبتهم بالهجرة إلى إسرائيل، لا أستطيع إعطاء تفاصيل عنهم. هذه ظاهرة قديمة جدا ولم تبدأ اليوم".

ويقول موقع تايمز أو إسرائيل إن "هناك حوالي 38 ألف مهاجر وطالب لجوء أفريقي في إسرائيل وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية. حوالي 72 بالمئة منهم إريتريون و20 بالمئة سودانيون"، كانوا قد دخلوا عبر الحدود المصرية، من منطقة سيناء، قبل أن تنجز "إسرائيل بناء سياج إلكتروني بطول 242 كيلومترا على طول الحدود مع سيناء" عام 2014.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اعتقال "مشتبهيْن تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد أن تم رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إن الغرض من التسلل على ما يبدو "هو البحث عن عمل".

 

الحرة - واشنطن