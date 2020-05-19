كانت تدرس القانون.. جريمة صادمة في بريطانيا ضحيتها فتاة لبنانية

ضجت وسائل الإعلام البريطانية بحادثة مقتل الطالبة اللبنانية اللاجئة آية هاشم (19 عاما) وذلك بعدما أطلق عليها النار أثناء ذهابها للتسوق.

الفتاة كانت قد لجأت مع عائلتها إلى بريطانيا بعدما تدهورت الأوضاع في لبنان ليطلق عليها مجهول النار، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص مشتبه بهم وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

الجريمة وقعت عصر الأحد حيث ذهبت آيه لأحد المحلات التجارية على بعد 100 متر من منزلها في بلاكبيرن بمقاطعة لانكشاير

الشرطة أوضحت أنها لم تصل إلى دليل يكشف الدافع من وراء هذه الجريمة، لكنها تضع فرضيتي العنصرية أو الإرهاب.

الشابة آية طالبة في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وكانت ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.

وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتيها.

انا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الاسى والحزن واللوعة ننعى الى صاحب الزمان عج ورسول رب العالمين رسول الرحمة محمد صلى... Posted by Ismail Hachem on Sunday, May 17, 2020

جمعية الأطفال في بلاكبيرن قالت كانت آية شابة رائعة حقا، وصوت ملهم للأطفال والشباب، وقلوبنا مع عائلتها في هذا الوقت المروع.

مشروع مجتمع اللاجئين في بلاكبيرن نعى أيضا آية: "بحزن شديد وألم يمدي القلب علينا أن نشارككم أننا فقداننا آية الابنة الكبرى الحبيبة لسمر وإسماعيل هاشم من لبنان".

With great sadness and heartache we have to share with you that we have lost Aya, beloved eldest daughter of Samar and... Posted by ARC Project Blackburn on Monday, May 18, 2020

وأشار كثيرون ممن يعرفون آيه إلى أنها كانت تحلم وتطمح بدراسة القانون الدولي، ولكن هجوما بلا معنى أودى بحياتها.