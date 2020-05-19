عربي ودولي

كانت تدرس القانون.. جريمة صادمة في بريطانيا ضحيتها فتاة لبنانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الشابة اللبنانية آية هاشم (19 عاما)
الشابة اللبنانية آية هاشم (19 عاما) | Source: social media

ضجت وسائل الإعلام البريطانية بحادثة مقتل الطالبة اللبنانية  اللاجئة آية هاشم (19 عاما) وذلك بعدما أطلق عليها النار أثناء ذهابها للتسوق.

الفتاة كانت قد لجأت مع عائلتها إلى بريطانيا بعدما تدهورت الأوضاع في لبنان ليطلق عليها مجهول النار، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص مشتبه بهم وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

الجريمة وقعت عصر الأحد حيث ذهبت آيه لأحد المحلات التجارية على بعد 100 متر من منزلها في بلاكبيرن بمقاطعة لانكشاير 

الشرطة أوضحت أنها لم تصل إلى دليل يكشف الدافع من وراء هذه الجريمة، لكنها تضع فرضيتي العنصرية أو الإرهاب.

الشابة آية طالبة في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وكانت ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.

وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتيها.

انا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الاسى والحزن واللوعة ننعى الى صاحب الزمان عج ورسول رب العالمين رسول الرحمة محمد صلى...

Posted by Ismail Hachem on Sunday, May 17, 2020

جمعية الأطفال في بلاكبيرن قالت كانت آية شابة رائعة حقا، وصوت ملهم للأطفال والشباب، وقلوبنا مع عائلتها في هذا الوقت المروع.

مشروع مجتمع اللاجئين في بلاكبيرن نعى أيضا آية: "بحزن شديد وألم يمدي القلب علينا أن نشارككم أننا فقداننا آية الابنة الكبرى الحبيبة لسمر وإسماعيل هاشم من لبنان".

With great sadness and heartache we have to share with you that we have lost Aya, beloved eldest daughter of Samar and...

Posted by ARC Project Blackburn on Monday, May 18, 2020

وأشار كثيرون ممن يعرفون آيه إلى أنها كانت تحلم وتطمح بدراسة القانون الدولي، ولكن هجوما بلا معنى أودى بحياتها.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مهمة الكاظمي الأولى.. فورين بوليسي تكشف خطورة ما ينتظر حكومة العراق

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
الكاظمي أمام مهمة صعبة في العراق
الكاظمي أمام مهمة صعبة في العراق

يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي تحديات لفرض الإصلاح بشكل تدريجي في البلاد، وترى مجلة فورين بوليسي أن الحكومة العراقية تواجه تحديات خطيرة عليها التعامل معها.

وتشير المجلة إلى أن التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين الماضيين بالتنافس على السلطة، متناسين مصالح الشعب والتي أدت إلى ثورة شعبية استطاعت فيها قوى الشارع إثبات نفسها وتطالب بعزل الطبقة السياسية الحاكمة.

ووفق تحليل  فورين بوليسي، فإن الكاظمي يواجه الآن تحديات داخلية وأخرى خارجية، حيث يعاني العراق من أزمة صحية داخلية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأزمة أمنية بسبب المخاوف من عودة تنظيم داعش، ناهيك عن أزمة اقتصادية سواء بما يعانيه الناس داخليا أم بسبب انخفاض أسعار النفط التي ستخفض إيرادات الخزينة.

ويشير التحليل إلى أن رئيس الوزراء الجديد لن يكون ثوريا ويصلح النظام مرة واحدة أو أنه سيتعامل بمبدأ الرجل السلطوي، ولكنه يسعى إلى إصلاح تدريجي للنظام الداخلي.

المهمة الأولى

ويضيف التحليل أن مهمة الكاظمي  الأولى ستكون في ردم الفجوة بين المواطنين والنخب السياسية من جهة، والتوفيق ما بين النخب السياسية بعضها مع بعض من جهة أخرى، وبما يعني أنه سيقود إصلاحا مبنيا على التوازن ضمن الأوضاع الراهنة.

وتقول المجلة إن الكاظمي ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي يأتي ببرنامج إصلاح شامل، ولكن أيامه الأولى تكشف تحديات مركبة سيواجهها خلال الفترة الحالية والتي يجب أن يتعاون معه فيها الرئيس العراقي برهم صالح من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة.

صالح كان له دور كبير بعد الفترة التي استقال فيها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي من أجل اختيار بديل له، حيث رفض العديد من المرشحين الذين كانت تحاول جهات مرتبطة بميلشيات مدعومة من إيران الدفع بترشيح أسماءهم.

استراتيجية الكاظمي الأولى، سعت إلى إقناع المتظاهرين بأنه يسمع مطالبهم ويمثل أصواتهم، حتى لا يقع في فخ فقدان الثقة بالحكومة العراقية والتي أفقدتها الشرعية خلال السنوات الماضية، وكان إعادة الملازم عبدالوهاب الساعدي الذي أخرج من الخدمة من دائرة مكافحة الإرهاب في أواخر سبتمبر الماضي أحد أبرز هذه الخطوات التي اتخذها الكاظمي بعد تسلمه لمنصبه.

كما شكل رئيس الوزراء الجديد لجنة من أجل التحقيق في جميع حالات قتل وسجن المتظاهرين التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحتى بنهج اختيار الوزراء فقد اتبع الكاظمي مقاربة جديدة، وبدلا من انتظار ترشيحات الأحزاب والقوى السياسية، أرسل أسماء المرشحين ليستمزجهم بها ولهم خيار الموافقة أو الاعتراض عليها، وبالنهاية أرسل القائمة جاهزة لمجلس النواب.

ولكن الكاظمي حرص على أن تتسلم الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية أسماء معروفة في البلاد مشهود لهم بالكفاءة بالعمل وليس لأنهم ينتمون لأحزاب أو قوى معينة.

ورغم أنه يرفض الفساد المرتبط بالنظام، إلا أن عليه إيجاد تفاهمات ضمنية واسعة مع الأحزاب حتى يمضي في مهمته الأولى والأكثر حساسية واتباع استراتيجية إصلاحية مفتاحها مطالب الشارع، وإصلاحات تطال قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية النزيهة.

الحرة / ترجمات - واشنطن