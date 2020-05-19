عربي ودولي

منظمة الأغذية والزرراعة تؤكد وجود 55 مليون جائع في الدول العربية

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
لا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة
لا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة

قال تقرير صدر حديثاً عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن مستوى توفر الغذاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مُرضٍ بشكل عام في معظم بلدان المنطقة، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن كوفيد-19.

وحمل التقرير عنوان "كوفيد-19 وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة".

وقال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا "يجب ألا تشعر البلدان في جميع أنحاء المنطقة بالذعر أو الخوف من أزمة الغذاء. يوجد في المنطقة ما يكفي من احتياطي الغذاء وإنتاج المحاصيل لخدمة السكان. ومع ذلك، يجب أن نتخذ احتياطاتنا للمخاطر المستقبلية التي يسببها كوفيد-19، ولا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً المتضررة من النزاعات أو عدم الاستقرار".

ويعيش في الدول العربية 55 مليون جائع بالفعل، ولا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة. إذ يعيش أكثر من 40 مليون من هؤلاء الجياع في بلدان النزاع، مقارنة بحوالي 14 مليون شخص جائع يعيشون في بلدان لا تعاني من النزاع.

وهناك مخاوف من أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور الاقتصادات وفقدان الوظائف وتعطل الأسواق.

ورغم استقرار الوضع حالياً، إلا أن الجائحة العالمية قد تؤثر سلباً على بعض بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ قد تتعرض البلدان إلى صدمات أولية على صعيد العرض والطلب مرتبطة بكوفيد-19.

 ومع ذلك، فإن تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وفترة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية والمحلية قد يكون لها آثار كبيرة على إنتاج الغذاء توافره وإمكانية الوصول له.

وأضاف ولد أحمد "يعيش في البلدان المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار في المنطقة 30.8 مليون شخص يعانون من أزمة غذائية، وهم الأكثر عرضة للمعاناة من الاضطرابات الناجمة عن الوضع العالمي الحالي".

وقد تنزلق هذه البلدان نحو مستوى أكثر من انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما إذا تم قطع أو تعطيل شريان المساعدات الغذائية.

ويسلط التقرير، الذي صدر حديثاً، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، لكنه يتساءل عما إذا كانت لديها القدرة على الحفاظ على هذه الإجراءات على مدى فترة أطول.

وقد قدمت معظم دول المنطقة حزماً اقتصادية، وأسست صناديق طوارئ، وعززت برامج الحماية الاجتماعية. كما تم إيلاء اهتمام خاص لقطاع الزراعة، على سبيل المثال، من خلال تأخير الضرائب وتوفير تسهيلات ائتمانية جديدة للمزارعين.

ومع ذلك، ما يزال الشك قائماً حول مدى قدرة البلدان على الاستمرار في هذه التدابير، وما إذا كانت ستواجه مفاضلة صعبة بين فرض إجراءات الصحة والسلامة الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس وبين الحفاظ على حركة الاقتصاد.

وقال ولد أحمد "بعد تقييم تأثير الجائحة على الأمن الغذائي في المنطقة، نوصي بأن تنفذ البلدان خطط عمل استراتيجية للأمن الغذائي في ظل كوفيد-19 لضمان حصول جميع سكانها على الغذاء الكافي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل النظم الغذائية".

ويورد التقرير ستة مجالات عمل يجب على الحكومات التركيز عليها لوضع خطط عمل للأمن الغذائي وتنفيذها في هذه الأوقات الصعبة:

·       ضمان استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية

·       ضمان التنسيق والتشاور المؤسسي مع جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية مع تنفيذ التدابير الصحية لوقف انتشار كوفيد-19.

·       حماية الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والفئات الضعيفة بما في ذلك المزارعين.

·       دعم صغار المنتجين والشباب الريفيين وتشجيع الابتكار.

·       تعزيز النظم الغذائية الصحية أثناء الجائحة وبعدها.

·       دعم العمل الجماعي الإقليمي لحماية المتضررين من الأزمات في المنطقة.

وقال التقرير إن جائحة كوفيد-19 "قد كشفت هشاشة النظم الصحية والغذائية في المنطقة. وقد أظهرت هذه الأزمة مدى ترابط أهداف التنمية، وهي توفر أساساً منطقياً قوياً لإجراء التحول في أنظمتنا الصحية والغذائية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم عقد العمل الإطار اللازم لتحقيق هذا التحول".

الحرة - واشنطن

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منظمة الأغذية والزرراعة تؤكد وجود 55 مليون جائع في الدول العربية

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السودان

السودان يعلق على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بدفعه تعويضات

الحرة / خاص - واشنطن
19 مايو 2020
الخرطوم تجدد نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى
الخرطوم تجدد نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى

علقت الحكومة السودانية، مساء الاثنين، على قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بدفع السودان تعويضات عقابية لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في أغسطس عام 1998.

وقالت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة العدل، الاثنين،  إنها "تتطلع إلى تسوية قضايا التعويضات المالية  مع الولايات المتحدة، رغم نفيها التام لأي علاقة لها بالهجومين أو أي هجمات إرهابية أخرى".

وقتل في الهجمات، التي نفذها تنظيم القاعدة، المئات بينهم 12 أميركيا، وأصيب آلاف آخرون.

وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، يتهمونه في بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات، لكن معظهم ليسوا أميركيين بل كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.

ويتعلق حكم المحكمة العليا الأميركية الصادر الاثنين بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، والتي بلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.

لكن حكم الاثنين نظر فقط في التعويضات العقابية والبالغ قدرها 4.3 مليون دولار، وهو قابل للاستئناف.

وقالت الحكومة السودانية إن المحكمة العليا الأميركية "أعادت فرض تعويضات عقابية عليها  بمبلغ 826 مليون دولار،  لكنها امتنعت عن التقرير بشأن صحة بقية التعويضات العقابية والبالغة 3.5 مليار دولار، لأنها فرضت بناء على القانون  الولائي وليس الفدرالي".

واستطردت في البيان "لذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين"، بحسب البيان.

وهذا ما أكدته لموقع "الحرة"، القائمة بأعمال السفارة السودانية في واشنطن أميرة عقارب، التي قالت إن "حكم اليوم  يعتبر درجة من درجات التقاضي.. وليس حكما نهائيا.. وإعادته لمحكمة الاستئناف تعطي فرصة كبيرة للسودان في مباشرة  التقاضي والدفع بشأن المبلغ المتبقي.. فالمحكمة حكمت فقط بخصوص مبلغ ٨٢٦ مليون دولار".

وصوت لصالح القرار الأميركي ثمانية من قضاة المحكمة العليا التسعة، فيما لم يشارك القاضي بريت كافانا في القضية. 

وأكدت الحكومة السودانية في البيان أنها "إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تود أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدي التركات الثقيلة للنظام المباد".

 وعبرت حكومة السودان "عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد مجددا ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى" حسب البيان. 

وتتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بدعم الإرهاب، ولهذا السبب لا يزال السودان مشمولا في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي.

 وفي محاولة لشطب السودان من القائمة، تبذل الحكومة الحالية بقيادة عبد الله حمدوك جهودا حثيثة لإنجاز ذلك، من بينها التوصل مع واشنطن إلى اتفاق بشأن الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في اليمن في عام 2000.


 

الحرة / خاص - واشنطن