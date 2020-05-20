أكثر من 1179.. حصيلة قياسية لوفيات كورونا في البرازيل

حصد فيروس كورونا المستجد حصد خلال 24 ساعة، أرواح 1179 مصاباً في البرازيل، في حصيلة يومية قياسية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، سجلت لغاية اليوم 271.628 إصابة مثبتة مخبرياً بالفيروس الفتاك، من بينها 17.971 وفاة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل عتبة الألف وفاة، علماً بأن الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 مايو الجاري، حين سجلت وفاة 881 مصاباً خلال 24 ساعة.

وإذا استمر هذا الاتّجاه التصاعدي في أعداد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن البرازيل، البلد الأكثر تضرّراً في أميركا اللاتينية بالفيروس، ستشهد مرحلة يتسارع فيها تفشي الوباء وصولاً إلى الذروة المتوقع بلوغها بحسب خبراء في مطلع يونيو.

والإثنين أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما تخطت في غضون 72 ساعة فقط كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في أعداد المصابين، وقفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مدى تفشّي الوباء في صفوف سكّانها.

ويعتبر خبراء أن أعداد الإصابات والوفيات المعلن عنها هذه، هي أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوص المخبرية وأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون 15 مرة أكثر من الرقم الرسمي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بـ320 ألفا و255 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.

وسجلت رسمياً أكثر من أربعة ملايين و850 ألفا و670 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ما لا يقل عن مليون و770 ألفا و500 مصاب.