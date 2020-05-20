عربي ودولي

أكثر من 1179.. حصيلة قياسية لوفيات كورونا في البرازيل

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
حصيلة وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف لأول مرة
حصيلة وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف لأول مرة

حصد فيروس كورونا المستجد حصد خلال 24 ساعة، أرواح 1179 مصاباً في البرازيل، في حصيلة يومية قياسية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، سجلت لغاية اليوم 271.628 إصابة مثبتة مخبرياً بالفيروس الفتاك، من بينها 17.971 وفاة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل عتبة الألف وفاة، علماً بأن الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 مايو الجاري، حين سجلت وفاة 881 مصاباً خلال 24 ساعة.

وإذا استمر هذا الاتّجاه التصاعدي في أعداد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن البرازيل، البلد الأكثر تضرّراً في أميركا اللاتينية بالفيروس، ستشهد مرحلة يتسارع فيها تفشي الوباء وصولاً إلى الذروة المتوقع بلوغها بحسب خبراء في مطلع يونيو.

والإثنين أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما تخطت في غضون 72 ساعة فقط كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في أعداد المصابين، وقفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مدى تفشّي الوباء في صفوف سكّانها.

ويعتبر خبراء أن أعداد الإصابات والوفيات المعلن عنها هذه، هي أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوص المخبرية وأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون 15 مرة أكثر من الرقم الرسمي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بـ320 ألفا و255 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس  استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.

وسجلت رسمياً أكثر من أربعة ملايين و850 ألفا و670 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ما لا يقل عن مليون و770 ألفا و500 مصاب.

الحرة / وكالات - واشنطن

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حصيلة وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف لأول مرة
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أكثر من 1179.. حصيلة قياسية لوفيات كورونا في البرازيل

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واشنطن تقدم 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لكوفيد-19

الحرة / خاص - واشنطن
20 مايو 2020
مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في رام الله- أرشيف
مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في رام الله- أرشيف

تواصل الولايات المتحدة الريادة في الاستجابة العالمية ضد وباء كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بناء على عقود من القيادة في مجال الصحة المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الشعب الأميركي قدم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي للمرض عالميا، مؤكدة حرصها على أن يظل التمويل الأميركي الضخم وجهودها العلمية، جزءا مركزيا ومنسقا من الجهد العالمي ضد كوفيد-19.

ومنذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، التزمت الإدارة الأميركية بتوفير أكثر من 900 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية واقتصادية وإنمائية مقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية، لمكافحة الوباء. 

وهذا التمويل، الذي يقدمه الكونغرس، سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، "بدأنا في الوفاء بالتزام الرئيس ترامب بتوفير أجهزة تنفس صناعي بملايين الدولارات لشركائنا وحلفائنا في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية"، حسب البيان.

ومن بين ما تشمله المساعدة الأميركية، توفير ما يقرب من 300 مليون دولار كمساعدة صحية طارئة لصالح برامج الصحة العالمية، ونحو 300 مليون دولار أخرى كمساعدة إنسانية في حالة الكوارث، وأكثر من 150 مليون دولار من حساب صندوق الدعم الاقتصادي، لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأميركية من خلال تمويل جهود التخفيف على المدى القصير، ومعالجة تأثيرات الوباء على المدى الطويل.

يضاف إلى ذلك ما يقرب من 160 مليون دولار لمساعدة المنظمات الدولية وشركائها على مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء في معسكرات اللاجئين والنازحين والمهاجرين وغيرهم من المستضعفين.

ولا تشمل هذه المساعدة المقدمة من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مئات ملايين الدولارات الإضافية التي تقدمها الدوائر والوكالات الحكومية الأميركية الأخرى، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الدفاع الأميركية.

وتضاف المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالي 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.

 

الحرة / خاص - واشنطن