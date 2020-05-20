عربي ودولي

بعد إجبار الناس على ارتداء الكمامات.. هل تتجه أوروبا إلى إلغاء قوانين حظر النقاب؟

الحرة / ترجمات - دبي
20 مايو 2020
تستعد الكثير من المنظمات الحقوقية لتحدي قوانين حظر النقاب في أوروبا بعد فرض ارتداء الكمامات
تستعد الكثير من المنظمات الحقوقية لتحدي قوانين حظر النقاب في أوروبا بعد فرض ارتداء الكمامات

بعد أن أصبحت الكمامات وأغطية الوجه هي أحد أهم المعايير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتشدد الحكومات على ضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات العامة، بدأ التشكيك في مجموع من القوانين الأوروبية التي تنص على حظر النقاب بهدف السلامة العامة، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وبدأ الكثير من المنظمات والجمعيات تستعد لتحدي هذه القوانين والمطالبة بتعديلها أو إلغائها.

الحكومة الفرنسية صممت على موقفها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على رغم من فرضها ارتداء الكمامات في المدارس والمواصلات العامة، وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية لصحيفة التايمز أن قوانين النقاب لعام 2010 ستبقى كما هي. 

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن فرنسا تغرم الذي يغطون وجوهم بالنقاب أو الذين لا يرتدون كمامات.

وفي حين أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، لديها استثناءات لحظرها الذي يسمح بتغطية الوجه لأسباب "صحية"، لا يزال هناك إرباك بشأن ما يمكن اعتباره قناعاً للوقاية من فيروس كورونا.

 

الوضع سخيف

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إنه من المنطقي بدون تعريف قانوني أن يزداد الوضع تعقيدًا بسبب النقص العالمي في معدات الحماية الشخصية، والذي دفعت العديد من الأشخاص إلى استخدام الكثير من الأشياء الموجودة في المنزل كقناع للوجه للوقاية من الفيروس.

بدورهم، وصف العديد من محامي حقوق الإنسان الوضع في فرنسا بأنه "سخيف"، وأشاروا إلى أنها ليست وحدها في ذلك، فالعديد من البلدان الأوروبية تطلب الآن ارتداء أقنعة الوجه على الرغم من الحظر أغطية الوجه (النقاب).

في بلجيكا، صدر قانون في عام 2011 يحظر ارتداء الملابس في الشارع التي تحجب هوية المرء، ومع ذلك، وبسبب الفيروس التاجي، فإن الأقنعة أصبحت إلزامية في وسائل النقل العام وأماكن أخرى.

وفي هولندا، يُطلب من المواطنين الآن ارتداء الأقنعة في القطارات والحافلات، لكن في العام الماضي، دخل قانون حيز التنفيذ يحظر تغطية الوجه في وسائل النقل العام وفي المستشفيات والمدارس.

أما في النمسا، أصبحت أقنعة الوجه إلزامية الآن في المتاجر ووسائل النقل العام، ولكن في عام 2017 تم تمرير مشروع قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وهناك حالات مماثلة في الدنمارك وبلغاريا وأجزاء معينة من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وقالت مريم لصحيفة التايمز إنها كانت تتعرض للهجوم قبل فيروس كورونا لارتدائها النقاب، ولكن مع انتشار أغطية الوجه خلال الجائحة، جعلها تشعر بأنها "منتصرة".

وأضافت: "ها أنت ذا - كنت تعارض هذا العام الماضي، والآن أنت تنضم إلي، يمكنك أن ترى أن التهديد الأمني المفترض فجأة قد توقف".

 

غير قابل للتطبيق

 

وذكر روبرت وولف، رئيس نقابة المحامين النمساوية، "في ظل الظروف التي نعيشها الآن، فإن قانون حظر النقاب غير قابل للتطبيق في الواقع".

بينما أشار ساتفيندر غوس، وهو محام في لندن وخبير في حقوق الإنسان، إلى أن مرتدي النقاب في أوروبا هم الآن، بشكل قانوني، على "أرضية أكثر صلابة" بالنظر إلى الإرشادات الصحية التي تم نشرها حديثًا حول أهمية أغطية الوجه.

وأضاف غوس أنه إذا قام ضابط شرطة فرنسي بضبط امرأة لارتدائها النقاب في الأماكن العامة، من المحتمل أن تكون محاطة بآخرين يرتدون أغطية الوجه للوقاية من كورونا، فإن الضابط "سيشارك بشكل واضح في التمييز الديني والتمييز الجنسي "، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في هولندا، وصف توم زوارت، أستاذ القانون عبر الثقافات في جامعة أوتريخت، وضع بلاده بعد إلزام الناس بارتداء أغطية الوجه للوقاية من كورونا بـ"النفاق".

وقال زوارت أن رئيس الوزراء قال إذا لم تجد قناعا اصنع واحدا بنفسك أو استخدم شالا أو أي شيء آخر. فلماذا لا استخدم النقاب أو الحجاب للحماية من فيروس كورونا.
 
كريمة رحماني، رئيسة مجموعة تضم أكثر من 70 امرأة ترتدي النقاب في هولندا تدعى "لا تلمس نقابي" بدورها قالت: "الحكومة كانت تتحدث عن النقاب لسنوات وسنوات وتجعله مشكلة مع كل أنواع الحجج حول مدى خطورتي وانفصالي عن المجتمع، لكنهم جميعًا يرتدون أقنعة الآن".

وأكدت أنها لاحظت تغيرًا طفيفًا في تعامل الجمهور معها، مضيفة: "منذ تفشي المرض، لم يكن هناك أشخاص يتعرضون لي في الشارع، لقد اعتدت على أن ينظر إلي الناس بغضب، لكنني رأيت تغيرًا في أعينهم. لا يسعني إلا أن آمل أنه بعد كل هذا يمكننا أن نتحد ونتحدث عن تجربتهم مع غطاء الوجه الموجود في كل مكان الآن".
 
بينما صرحت إي تينداي أتشيوم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أنها تأمل في أن ارتداء الأقنعة من أجل النية الحسنة يجعل الناس يتغلبون على الخوف الذي ساعدهم على تمرير قانون حظر النقاب.

 

الحرة / ترجمات - دبي

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المجر تفرض السرية على تفاصيل عقد صيني لتمويل خط سكة حديد

فرانس برس
20 مايو 2020
Picture taken on April 2, 2020 shows the parliament building on the banks of Danube River in Budapest, Hungary. - Hungary on…
البرلمان المجري يصوت الثلاثاء، على فرض السرية على تفاصيل عقد لتمويل الصين خط سكة الحديد بين بودابست وبلغراد

صوّت البرلمان المجري الثلاثاء، على فرض السرية على تفاصيل عقد لتمويل الصين خط سكة الحديد بين بودابست وبلغراد، أكبر استثمار على الإطلاق في البنية التحتية في المجر.

ونص مشروع القانون على أن تفاصيل العقد يجب أن تبقى سرية لأن كشفها يمكن أن "يهدد قدرة المجر على اتباع سياستها الخارجية ومصالحها التجارية".

ويؤكد النص أن المجر تهدف بذلك إلى حماية نفسها من "تأثير خارجي غير ملائم" لأن المشروع يتعلق "بمصلحة وطنية عليا".

وسيسمح خط سريع لسكك الحديد بتحديث خط قديم يربط بين العاصمتين المجرية والنمساوية.

وبموجب الاتفاق الموقع مع المصرف الحكومي الصيني "إيكسيم"، ستمول الصين 85 بالمئة من كلفة الاستثمار الذي يقدر  بملياري يورو على الأقل عبر قروض والـ15 بالمئة المتبقية عبر أموالها الخاصة.

وكانت الحكومة المجرية ذكرت من قبل أن الإبقاء على تفاصيل العقد سرية، ضروري للحصول على القرض من المصرف الصيني.

وينص التشريع على أن بودابست تستطيع كشف الوثائق في أي وقت "بعد الاطلاع على موقف حكومة جمهورية الصين الشعبية" من ذلك.

وأثار الاستثمار انتقادات تفيد أنه يمنح بكين إمكانية التدخل في شؤون المجر وأن كلفة المشروع باهظة بالنسبة لدافعي الضرائب.

كما شكك منتقدو المشروع بربحيته وأشاروا إلى مخاطر تتعلق بالفساد مرتبطة ببناء القسم المجري من خط سكة الحديد الذي يبلغ طوله 350 كلم.

وستقوم ببناء الخط جزئيا أوساط أعمال قريبة من رئيس الوزراء فكتور أوربان ويفترض أن يشكل جزءا من خط حديد يربط بين أوروبا الوسطى ومرفأ بيريوس في اليونان الذي يديره الصينيون.

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الصينية المعروفة باسم "طرق الحرير" مشروع الاستثمارات العالمي الذي وقعه الرئيس الصيني شي جينبينغ لنقل بضائع صينية من الشرق إلى الغرب.

وانضمت إيطاليا وإسبانيا واليونان ودول في شرق أوروبا إلى المشروع.
وخط بودابست-بلغراد هو أول مشروع كبير لسكك الحديد تدعمه الصين داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب محللين.          
 

فرانس برس