التوتر بين الصين وأميركا يمتد إلى اجتماع للأمم المتحدة حول سوريا

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امتد التوتر المتنامي بين الصين والولايات المتحدة حول جائحة فيروس كورونا إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، حول عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادل المبعوثان الصيني والأميركي الانتقادات اللاذعة علنا بشأن الزعامة العالمية.

ودعت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة كيلي كرافت الصين إلى "البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19" من خلال دعم "قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود" إلى سوريا.

وردا على ذلك قال سفير الصين لدى المنظمة الدولية تشانغ جون إن بكين تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس "والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل عن مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى".

وتشكك الولايات المتحدة في شفافية الصين بشأن تفشي الفيروس. وفي الشهر الماضي علقت واشنطن المخصصات المالية التي تقدمها لمنظمة الصحة العالمية متهمة إياها بالترويج "‬‬‬للتضليل" الصيني. ونفت منظمة الصحة العالمية الاتهام وقالت الصين إنها تتحلى بالشفافية.

وأدت المواجهة بين الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي إلى تعثر المساعي التي يقوم بها المجلس منذ أشهر للاتفاق على قرار يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في أنحاء المعمورة حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة الجائحة.

وأصاب الفيروس أكثر من 4.8 مليون شخص وأودى بحياة ما يزيد عن 319000 في أنحاء العالم. وكان الظهور الأول للفيروس في مدينة ووهان الصينية آواخر العام الماضي.

وخلال الجلسة الخاصة بسوريا ناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة المجلس، تجديد التفويض لإرسال مساعدات عبر نقطتي حدود من تركيا، واصفا ذلك بأنه بمثابة "شريان حياة لملايين المدنيين".

ووافق مجلس الأمن في يناير على المضي قدما في عملية المساعدات عبر الحدود المستمرة منذ ستة أعوام من موقعين في تركيا لمدة ستة أشهر أخرى لكنه تراجع عن نقاط العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين.

ويتعين أن يوافق على قرار لتجديد التفويض بحلول العاشر من يوليو.

ودعت السفيرة الأميركية المجلس إلى تجديد التفويض لإرسال المساعدات من الحدود العراقية لكن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال "لا تضيعوا وقتكم على جهود لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة".

رويترز

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أكثر من 1179.. حصيلة قياسية لوفيات كورونا في البرازيل

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
حصيلة وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف لأول مرة
حصيلة وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف لأول مرة

حصد فيروس كورونا المستجد حصد خلال 24 ساعة، أرواح 1179 مصاباً في البرازيل، في حصيلة يومية قياسية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، سجلت لغاية اليوم 271.628 إصابة مثبتة مخبرياً بالفيروس الفتاك، من بينها 17.971 وفاة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل عتبة الألف وفاة، علماً بأن الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 مايو الجاري، حين سجلت وفاة 881 مصاباً خلال 24 ساعة.

وإذا استمر هذا الاتّجاه التصاعدي في أعداد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن البرازيل، البلد الأكثر تضرّراً في أميركا اللاتينية بالفيروس، ستشهد مرحلة يتسارع فيها تفشي الوباء وصولاً إلى الذروة المتوقع بلوغها بحسب خبراء في مطلع يونيو.

والإثنين أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما تخطت في غضون 72 ساعة فقط كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في أعداد المصابين، وقفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مدى تفشّي الوباء في صفوف سكّانها.

ويعتبر خبراء أن أعداد الإصابات والوفيات المعلن عنها هذه، هي أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوص المخبرية وأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون 15 مرة أكثر من الرقم الرسمي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بـ320 ألفا و255 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس  استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء.

وسجلت رسمياً أكثر من أربعة ملايين و850 ألفا و670 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ما لا يقل عن مليون و770 ألفا و500 مصاب.

الحرة / وكالات - واشنطن