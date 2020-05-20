عربي ودولي

عبر واشنطن.. تحركات لأمراء سعوديين مسجونين لمواجهة محمد بن سلمان

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق (وسط الصوري بين الملك سلمان (يمين) ونجله ولي العهد الحالي.. من بين المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق (وسط الصوري بين الملك سلمان (يمين) ونجله ولي العهد الحالي.. من بين المعتقلين في الحملة الأمنية الأخيرة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أمراء مسجونين في السعودية يبحثون عن سبل لدفع واشنطن للتأثير على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومواجهته.

وأضاف التقرير أن سجناء بينهم أمراء من آل سعود العائلة المالكة في البلاد يسعون للوصول إلى جماعات الضغط وشركات لها روابط مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل مساعدتهم وسط انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانون منها.

وأجرى حلفاء للعديد من السعوديين خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات مع محامين ومستشارين في واشنطن من أجل تنفيذ حملات قانونية مدعومة بحملات من جماعات الضغط وشركات علاقات عامة من أجل وضع حد لما أسموه بـ "الاضطهاد السياسي".

ويأتي هذا التحرك في وقت حرج حيث تعاني البلاد من خلافات حادة وسط العائلة الملكية والتي أصبح "الأمير الشاب" يسيطر عليها، ناهيك عن التحديات التي تواجه المملكة في ظل جائحة كورونا وأزمة تراجع أسعار النفط.

روبرت ستريك، عضو أحد جماعات الضغط في واشنطن ويرتبط بعلاقات جيدة مع دوائر السياسية الخارجية في إدارة ترامب وقع مؤخرا على عقد بـ 2 مليون دولار، من أجل الدعوة للإفراج عن أمير هناك.

ووفق الأوراق الرسمية للعقد فإنه سيتم إطلاق حملة من أجل إطلاق الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا ودولة أوروبية، وهو عقد محدد بفترة 6 شهور، وهو باسم هاشم مغل وهو باكستاني يقيم في باريس وكان مساعدا سابقا للأمير سلمان.

باري بينيت، عضو في جماعة ضغط وكان مستشارا لحملة ترامب في 2016 وقع أيضا على عقد مشابه مع أمير مسجون كان منافسا كبيرا لمحمد بن سلمان.

وأيضا تواصل ممثلون عن الأميرة بسمة بنت سعود مع محامين ومستشارين في واشنطن ولندن لحشد الدعم لقضيتها، حيث تقبع في السجون السعودية منذ فترة.

ورغم كل الأزمات التي مرت بها السعودية تحت قيادة ولي العهد أكان بالتدخل العسكري في اليمن، أو مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحتى حرب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية التي أضرت بالمنتجين الأميركيين، إلا أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بدعم قوي من البيت الأبيض، وله علاقات وثيقة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ترامب، حسب نيويورك تايمز.

خلال الفترة الماضية تعالت أصوات في الكونغرس الأميركي ووزارتي الخارجية والدفاع بالقلق من سلوكيات ولي العهد التي برزت على الساحة الدولية.

وفي يناير 2018 قبضت السلطات السعودية على 11 أميرا من دون الكشف عن تفاصيل الأسباب وحتى أماكن اعتقالهم.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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السعودية تزيح العراق في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا

رويترز
20 مايو 2020
ناقلة نفط في منطقة الخليج
ناقلة نفط في منطقة الخليج

قالت وكالة رويترز إن بيانات من مصادرها أظهرت أن "السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل"، بعد أن "جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا".

وانخفض العراق إلى المركز الثاني في قائمة أكبر المصدرين للنفط إلى الهند، فيما حلت الإمارات ثالثا، بحسب رويترز التي قالت إن "شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، طلبت كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبريل، بعد أن قام البلدان "برفع إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي".

وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة بالمئة عن مارس، لكن بانخفاض 4.1 بالمئة عن أبريل 2019، وفقا للبيانات".

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقد أدى انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الكساد الذي تسبب به فيروس كورونا، و"حرب الأسعار" بين روسيا والسعودية، إلى انخفاض أسعار النفط الشهر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة.

وحتى بعد تدخل ترامب في أوائل أبريل لإقناع كل من السعودية وروسيا ومنتجي نفط آخرين لتقليص إنتاجهم، فإن ذلك لم يساعد ذلك بشكل كبير في تحسين الأوضاع، بعد أن تقلص الاستهلاك العالمي للنفط في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها الكثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رويترز