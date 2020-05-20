فيديو لاعتداء عسكري لبناني على طبيب يشعل مواقع التواصل.. وقيادة الجيش تتحرك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو يظهر قيام عناصر من الجيش اللبناني بالاعتداء على طبيب في طوارئ إحدى مستشفيات الشمال.

وقال مغردون أن الطبيب الذي تعرض للاعتداء هو الدكتور لؤي شلبي، والحادثة حصلت في طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس أثناء قيامه بواجبه الطبي بمعاينة مصاب بطلق ناري جراء إشكال فردي.

وبحسب المعلومات التي توافرت فقد أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً، وعندما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب.



مزعجة جداً مشاهد اعتداء الجيش على طبيب في الشمال ... بالرغم من اي تفصيل المشهد مزعج جداً ومضرّ بصورة ودور وسمعة الجيش اللبناني. #LebaneseArmy pic.twitter.com/ilQXYnoOtg — News📰 Update 🌎 (@LebaneseUpdates) May 20, 2020

أراد عناصر الجيش التحقيق مع المصاب عندما كانت حالة المصاب حرجة ومن غير الممكن التحقيق معه... عندها حاول عناصر الجيش إسكات الطبيب والذي بدوره حاول منع إجراء التحقيق إذ أن حالة المريض لا تسمح بالتحقيق معه إذ كان يغيب عن الوعي



(٢) pic.twitter.com/s8loCO0hib — تأميم المصارف (@Ta2mimalMasaref) May 20, 2020

في كلّ دول العالم، يكرّم الأطباء خاصةً في هذا الوقت بالذات مع تحديات فيروس كورونا.

مساء أمس في طوارىء مستشفى دار الشفاء، تعرّض الدكتور لؤي شبلي لاعتداء من قبل عناصر من الجيش اللبناني، حيث أن الدكتور رفض التحقيق مع مصاب بطلق ناري قبل اعطاءه الإسعافات الأولية.

برسم العدالة. pic.twitter.com/P4URKYiku7 — ThawraTV (@TvThawra) May 20, 2020

طيب معقول!!!! معقول!

شو هالبلطجة بالتعاطي؟ لو في محاسبة حقيقية لكل عنصر تصرف تخطى حدودك وتصرف بهمجية ما كنا شفنا ولا اي عسكري بيتخطى حدوده.ولولا لغة التقديس من البعض ما كنا شفنا هالتمادي.

الجيش والقوى الامنية لخدمة الناس والبلد مش للتخويف والتعنيف!

كل التضامن مع د لؤي شبلي. pic.twitter.com/ezi38pAPok — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) May 19, 2020

وبعد ساعات من الاعتداء، أصدرت قيادة الجيش بيانا أسفت فيه لما حصل، مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريَّون هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها.

وأشارت إلى أنها قد اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذَين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة".

وأكدت احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة.

تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن تعرّض طبيب لاعتداء من قبل عسكريين في إحدى المستشفيات.

إنّ قيادة الجيش إذ تأسف لما حصل تؤكّد أن ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/9R9IIjYsAI — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 20, 2020

مستشفى دار الشفاء في طرابلس بدورها، أكدت تعرض أحد أطباء الطوارئ لديها للضرب من أحد العسكريين، وقالت في بيان: "إننا في إدارة المستشفى إذ نستنكر هذا العمل المدان بكل المقاييس، ونحن على يقين من أن هذا الخطأ الفردي الذي قام به العنصر لا يمثل فيها قيادته ومرجعيته، نؤكد استمرارنا بعملنا وواجبنا الإنساني في تقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى من دون استثناء، وتعاوننا مع كل الهيئات والمؤسسات العسكرية منها والمدنية".