"100 متر".. تحذير أميركي جديد للبحارة الإيرانيين

وجهت البحرية الأميركية يوم الثلاثاء تحذيرا للبحارة بالبقاء على بعد 100 متر على الأقل من السفن الحربية الأميركية وإلا سيخاطرون "بتفسيرهم على أنهم مهددون ويخضعون لإجراءات دفاعية مشروعة". وذلك في إشعار جديد كشفت عنه وكالة رويترز.

ويأتي ذلك الإشعار بعد تعليمات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشهر الماضي وجه فيها البحرية الأميركية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية، تضايق السفن الأميركية.

ويوضح الإشعار أن "اقتراب سفن مسلحة لمسافة 100 متر قد يفسر على أنه تهديد ويواجه بإجراءات دفاعية قانونية"

وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن الإشعار الجديد للبحارة ليس تغييرا في قواعد الاشتباك العسكرية الأميركية.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الشهر الماضي تسجيل عدة محاولات تحرش من جانب الإيرانيين بالبوارج الأميركية.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أكد لـ"الحرة" أن كل الخيارات متاحة للرد على أي تحرش إيراني، فيما شدد أن البحرية الأميركية تراقب، ووفق إجراءات دفاعية واحترازية، تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة.

وحذر المسؤول أن أي تعرض خطير للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة، سيرتب نتائج سلبية وخطيرة.

فيما قال المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الخليج العربي، المايجور روبرت لودويك، لـ"الحرّة" إن سلاح البحرية الأميركي يواصل الإبقاء على تواجد عسكري قوي في المنطقة، بهدف توفير استقرار إقليمي وتأمين حرية الملاحة البحرية للسفن التجارية في مياه الخليج العربي.



