عربي ودولي

أعمال الإغاثة محدودة بسبب كورونا.. إعصار أمفان يسحق مناطق الهند وبنغلاديش الساحلية

الحرة / وكالات - دبي
21 مايو 2020
و بلغت سرعة الرياح المتواصلة التي حملها اعصار أمفان 170 كيلومترا في الساعة
و بلغت سرعة الرياح المتواصلة التي حملها اعصار أمفان 170 كيلومترا في الساعة

ضرب إعصار قوي المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية في الهند وبنغلاديش، مطيحا بالأسطح ومتسببا في أمواج غمرت السدود والجسور، وتاركا قرى بأكملها دون الوصول إلى المياه العذبة والكهرباء والاتصالات، وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا اليوم الخميس.
  
وضعف الإعصار بعد أن سحق المناطق الساحلية مساء أمس الأربعاء، وسط عمليات إجلاء جماعية. ويحذر المسؤولون من أن أعمال الإغاثة والإصلاح ستصبح أكثر صعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي استنزف بالفعل نظام الرعاية الصحية.
  
في بنغلاديش المنخفضة عن مستوى سطح البحر، لقي ثمانية أشخاص حتفهم بينما أبلغ عن 12 حالة وفاة في ولاية البنغال الغربية في الهند. وقال مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما في ولاية أوديشا الهندية في خليج البنغال. كانت معظم الوفيات بسبب انهيار الجدران وغرق الأشجار وتساقطها في كلا البلدين.
  
وبلغت سرعة الرياح المتواصلة التي حملها اعصار أمفان، وهو اعصار من الفئة الثالثة، 170 كيلومترا في الساعة مع هبات قصوى تبلغ 190 كيلومترا في الساعة عندما سحق المناطق الساحلية.
  
على الرغم من أن الاعصار فقد قوته مع تحركه نحو بنغلاديش، فإن المناطق المكتظة بالسكان في جنوب البنغال تحملت العبء الأكبر من هبوب العواصف التي دفعت مياه البحر إلى الداخل لمسافة 25 كيلومترا لتغرق المدن ومن ضمنها كولكاتا.
  
ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من الولاية في الأسبوع المقبل. وقال رئيس الأرصاد الجوية الهندية، مروتيونجاي ماهاباترا، إن الاعصار سوف يحدث خللا في حركة دوران الرياح المحلية ويسبب أيضا موجات حر في أجزاء من البلاد.
  
وقالت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي مساء أمس الأربعاء، إن الأضرار من الصعب تقييمها على الفور. وأضافت أن جزرا بأكملها عزلت عن البر الرئيسي، بما في ذلك المجتمعات التي تعيش على طول غابة سونداربانس، وهي واحدة من أكبر غابات المنغروف في العالم.
  
في بنغلاديش، انقطع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن مليون شخص، وفقا لوزارة الطاقة.
  
وقالت سلطات الاستجابة للكوارث إن مئات القرى غمرتها موجة مد عبر المنطقة الساحلية الشاسعة، وأضافت أن المياه تجاوزت نحو عشرة سدود تحمي من الفيضانات.

الحرة / وكالات - دبي

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عربي ودولي

أعمال الإغاثة محدودة بسبب كورونا.. إعصار أمفان يسحق مناطق الهند وبنغلاديش الساحلية

أكد حسان دياب رئيس الوزراء أن لبنان معرضة لأزمة غذائية بسبب كورونا
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"ربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز".. دياب: لبنان معرض لأزمة غذاء كبرى

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لبنان.. معركة البقاء

"ربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز".. دياب: لبنان معرض لأزمة غذاء كبرى

رويترز
21 مايو 2020
أكد حسان دياب رئيس الوزراء أن لبنان معرضة لأزمة غذائية بسبب كورونا
أكد حسان دياب رئيس الوزراء أن لبنان معرضة لأزمة غذائية بسبب كورونا

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات جائحة كوفيد-19.

كما حذر دياب في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي.

وقال إن من الضروري مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب الأزمة.

وأكد دياب أنه بغير ذلك ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

ويواجه لبنان أزمة شديدة حتى قبل تفشي مرض كوفيد-19، فقد هوت قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أكتوبر الماضي وسط نقص في النقد الأجنبي، كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشدة، وتخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية في مارس الماضي.

وأشار دياب في مقاله إلى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من المثلين منذ بداية 2020.

ويستورد لبنان أكثر من نصف احتياجاته من الغذاء.

وكتب: "يواجه لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".

وقال: "قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول احتجاجات الجوع، فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز".

وأفاد أن مرض كوفيد-19 والقيود التي فرضت لاحتوائه أدت إلى تدهور كبير في الأزمة الاقتصادية وأحدثت اضطرابا عميقا في سلسلة الإمدادات الغذائية، وتابع أن 80% من القمح اللبناني مصدره أوكرانيا وروسيا لكن روسيا أوقفت في الشهر الماضي صادرات القمح في حين أن أوكرانيا تدرس اتخاذ قرار مماثل.
 

رويترز