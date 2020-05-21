ضرب إعصار قوي المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية في الهند وبنغلاديش، مطيحا بالأسطح ومتسببا في أمواج غمرت السدود والجسور، وتاركا قرى بأكملها دون الوصول إلى المياه العذبة والكهرباء والاتصالات، وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا اليوم الخميس.
وضعف الإعصار بعد أن سحق المناطق الساحلية مساء أمس الأربعاء، وسط عمليات إجلاء جماعية. ويحذر المسؤولون من أن أعمال الإغاثة والإصلاح ستصبح أكثر صعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي استنزف بالفعل نظام الرعاية الصحية.
في بنغلاديش المنخفضة عن مستوى سطح البحر، لقي ثمانية أشخاص حتفهم بينما أبلغ عن 12 حالة وفاة في ولاية البنغال الغربية في الهند. وقال مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما في ولاية أوديشا الهندية في خليج البنغال. كانت معظم الوفيات بسبب انهيار الجدران وغرق الأشجار وتساقطها في كلا البلدين.
وبلغت سرعة الرياح المتواصلة التي حملها اعصار أمفان، وهو اعصار من الفئة الثالثة، 170 كيلومترا في الساعة مع هبات قصوى تبلغ 190 كيلومترا في الساعة عندما سحق المناطق الساحلية.
على الرغم من أن الاعصار فقد قوته مع تحركه نحو بنغلاديش، فإن المناطق المكتظة بالسكان في جنوب البنغال تحملت العبء الأكبر من هبوب العواصف التي دفعت مياه البحر إلى الداخل لمسافة 25 كيلومترا لتغرق المدن ومن ضمنها كولكاتا.
ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من الولاية في الأسبوع المقبل. وقال رئيس الأرصاد الجوية الهندية، مروتيونجاي ماهاباترا، إن الاعصار سوف يحدث خللا في حركة دوران الرياح المحلية ويسبب أيضا موجات حر في أجزاء من البلاد.
وقالت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي مساء أمس الأربعاء، إن الأضرار من الصعب تقييمها على الفور. وأضافت أن جزرا بأكملها عزلت عن البر الرئيسي، بما في ذلك المجتمعات التي تعيش على طول غابة سونداربانس، وهي واحدة من أكبر غابات المنغروف في العالم.
في بنغلاديش، انقطع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن مليون شخص، وفقا لوزارة الطاقة.
وقالت سلطات الاستجابة للكوارث إن مئات القرى غمرتها موجة مد عبر المنطقة الساحلية الشاسعة، وأضافت أن المياه تجاوزت نحو عشرة سدود تحمي من الفيضانات.
أعمال الإغاثة محدودة بسبب كورونا.. إعصار أمفان يسحق مناطق الهند وبنغلاديش الساحلية
ضرب إعصار قوي المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية في الهند وبنغلاديش، مطيحا بالأسطح ومتسببا في أمواج غمرت السدود والجسور، وتاركا قرى بأكملها دون الوصول إلى المياه العذبة والكهرباء والاتصالات، وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا اليوم الخميس.