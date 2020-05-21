البنتاغون يتحدث عن ممارسات "غير آمنة" للقوات الصينية في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي التقى "بصفة غير آمنة" مرات عديدة مع القوات المسلحة الصينية في بحر الصين الجنوبي خلال جائحة "كوفيد 19" التي تشكل مصدر توتر عميق بين البلدين.

وقال نائب مساعد وزير الدفاع في جنوب شرق آسيا، ريد ويرنر، لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن هناك حوادث "تسعة على الأقل" تتعلق بطائرات مقاتلة صينية وطائرات أميركية في الأجواء فوق الممر المائي المتنازع عليه منذ منتصف مارس.

وتابع مؤكدا أن الصين تواصل ممارستها لسلوك وصفه بـ "المحفوف بالمخاطر والتصعيد".

كما أخبر ويرنر شبكة فوكس نيوز أن سفينة حراسة صينية أبحرت مع مجموعة حاملة طائرات صينية، كانت تناور "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" بالقرب من مدمرة الصواريخ الأميركية يو أس أس موستين في بحر الصين الجنوبي الشهر الماضي.

صحيفة "بزنس إنسايدر" نقلت عن مسؤول في الدفاع قوله إن "بعض تلك الحوادث غير آمنة"، لكن الصحيفة لم تتعرض للتفاصيل في تلك الحوادث.

في الجانب الآخر، أشارت تقارير إعلامية صينية إلى أن قافلة بحرية صينية بقيادة لياونينغ كانت تجري "معارك وهمية" في بحر الصين الجنوبي في أبريل.

وقال ويرنر في الصدد، إن البنتاغون وجد أن "خط الاتجاه الحالي مقلق للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت العديد من الشكاوى الرسمية وغير الرسمية رداً على الحوادث الأخيرة.

وقال "لقد قمنا بما يجب"، مضيفا أن هذا حدث منتظم وليس عارضا.

المتحدث باسم البنتاغون، المقدم ديف إيستبورن، قال في بيان مؤخرا إن وزارة الدفاع "قلقة من النشاط الانتهازي المتزايد الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية لإرغام جيرانها على قبول مطالبها غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، في حين أن المنطقة والعالم تركز على معالجة جائحة كوفيد- 19".

وقال إيستبورن أيضا إن الخصوم يحاولون الاستفادة من الوضع العالمي، لكنه شدد على أن الجيش لا يزال مستعدًا لمواجهة هذا التحدي والدفاع عن المصالح الأميركية.

ويسعى الجيش الأميركي بشكل متزايد لجعل وجوده معروفًا في بحر الصين الجنوبي ومنطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ، خاصة بعد تهميش الفيروس التاجي لحاملة الطائرات البحرية الأميركية يو أس أس ثيودور روزفلت.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت سفن البحرية الأميركية بدوريات وعمليات الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وكذلك معابر مضيق تايوان، كما قامت قاذفات القوات الجوية الأميركية بدوريات في المنطقة.

ومنذ مارس، نفذت السفن الأميركية عمليات حضور متعددة بالقرب من بحر الصين الجنوبي، وأجرت سفن حربية تابعة للبحرية، بما في ذلك السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة "يو أس أس أميركا" ، تدريبات مشتركة مع دول أخرى، ونفذت القوات الجوية B-1B لانسر دوريتين استراتيجيتين.

وبعد عملية حرية الملاحة الأخيرة، قال الكولونيل لي هوامين، المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن على الولايات المتحدة التركيز على محاربة كوفيد- 19 بدلاً من القيام بعمليات عسكرية.

وتأتي التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث كان لدى الجيشين الأميركي والصيني عدد من التفاعلات غير الإيجابية على مر السنين، بينما تتصارع واشنطن وبكين على تفشي كوفيد- 19 الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا أخطاء الصين، التي تقول الولايات المتحدة إنها تسببت في الجائحة العالمية التي أودت بحياة مئات الآلاف وأصابت أكثر من أربعة ملايين شخص.