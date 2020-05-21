عربي ودولي

البنتاغون يتحدث عن ممارسات "غير آمنة" للقوات الصينية في بحر الصين الجنوبي

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
ناقلة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي في نيسان أبريل الماضي
ناقلة أميركية تعبر بحر الصين الجنوبي في نيسان أبريل الماضي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي التقى "بصفة غير آمنة" مرات عديدة مع القوات المسلحة الصينية في بحر الصين الجنوبي خلال جائحة "كوفيد 19" التي تشكل مصدر توتر عميق بين البلدين.

وقال نائب مساعد وزير الدفاع في جنوب شرق آسيا، ريد ويرنر، لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن هناك حوادث "تسعة على الأقل" تتعلق بطائرات مقاتلة صينية وطائرات أميركية في الأجواء فوق الممر المائي المتنازع عليه منذ منتصف مارس.

وتابع مؤكدا أن الصين تواصل ممارستها لسلوك وصفه بـ "المحفوف بالمخاطر والتصعيد".

كما أخبر ويرنر شبكة فوكس نيوز أن سفينة حراسة صينية أبحرت مع مجموعة حاملة طائرات صينية، كانت تناور "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" بالقرب من مدمرة الصواريخ الأميركية يو أس أس موستين في بحر الصين الجنوبي الشهر الماضي.

صحيفة "بزنس إنسايدر" نقلت عن مسؤول في الدفاع قوله إن "بعض تلك الحوادث غير آمنة"، لكن الصحيفة لم تتعرض للتفاصيل في تلك الحوادث.

في الجانب الآخر، أشارت تقارير إعلامية صينية إلى أن قافلة بحرية صينية بقيادة لياونينغ كانت تجري "معارك وهمية" في بحر الصين الجنوبي في أبريل.

وقال ويرنر في الصدد،  إن البنتاغون وجد أن "خط الاتجاه الحالي مقلق للغاية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قدمت العديد من الشكاوى الرسمية وغير الرسمية رداً على الحوادث الأخيرة.

وقال "لقد قمنا بما يجب"، مضيفا أن هذا حدث منتظم وليس عارضا.

المتحدث باسم البنتاغون، المقدم ديف إيستبورن، قال في بيان مؤخرا إن وزارة الدفاع "قلقة من النشاط الانتهازي المتزايد الذي تمارسه جمهورية الصين الشعبية لإرغام جيرانها على قبول مطالبها غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، في حين أن المنطقة والعالم تركز على معالجة جائحة كوفيد- 19".

وقال إيستبورن أيضا إن الخصوم يحاولون الاستفادة من الوضع العالمي، لكنه شدد على أن الجيش لا يزال مستعدًا لمواجهة هذا التحدي والدفاع عن المصالح الأميركية.

ويسعى الجيش الأميركي بشكل متزايد لجعل وجوده معروفًا في بحر الصين الجنوبي ومنطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ، خاصة بعد تهميش الفيروس التاجي لحاملة الطائرات البحرية الأميركية يو أس أس ثيودور روزفلت.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت سفن البحرية الأميركية بدوريات وعمليات الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وكذلك معابر مضيق تايوان، كما قامت قاذفات القوات الجوية الأميركية بدوريات في المنطقة.

ومنذ مارس، نفذت السفن الأميركية عمليات حضور متعددة بالقرب من بحر الصين الجنوبي، وأجرت سفن حربية تابعة للبحرية، بما في ذلك السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة "يو أس أس أميركا" ، تدريبات مشتركة مع دول أخرى، ونفذت القوات الجوية B-1B لانسر دوريتين استراتيجيتين.

وبعد عملية حرية الملاحة الأخيرة، قال الكولونيل لي هوامين، المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن على الولايات المتحدة التركيز على محاربة كوفيد- 19 بدلاً من القيام بعمليات عسكرية.

وتأتي التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث كان لدى الجيشين الأميركي والصيني عدد من التفاعلات غير الإيجابية على مر السنين، بينما تتصارع واشنطن وبكين على تفشي كوفيد- 19 الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا أخطاء الصين، التي تقول الولايات المتحدة إنها تسببت في الجائحة العالمية التي أودت بحياة مئات الآلاف وأصابت أكثر من أربعة ملايين شخص.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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البنتاغون يتحدث عن ممارسات "غير آمنة" للقوات الصينية في بحر الصين الجنوبي

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عربي ودولي

الجيش الفنزويلي يرافق ناقلات وقود إيرانية

الحرة / وكالات - واشنطن
21 مايو 2020
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يصافح الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يصافح الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين)

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأربعاء، إن قوة من الجيش سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى فنزويلا بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وجاءت تعليقات بادرينو بعد أن قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن شحنات الوقود من إيران يجب أن "تزعج" أميركا اللاتينية.

وإيران وفنزويلا التي تعاني نقصا في البنزين، عضوان في منظمة أوبك، وتخضع صناعة النفط في كل من البلدين لعقوبات أميركية. ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن واشنطن تدرس الرد على شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا.

وتحمل الناقلات الخمس حوالي 1.5 مليون برميل من الوقود. وتظهر بيانات رفينيتيف إيكون أنها مرت في قناة السويس في الأسبوعين الأولين من مايو. ومن المتوقع أن تصل إلى فنزويلا بين أواخر مايو وأوائل يونيو.

وقال بادرينو في مقابلة على شاشة التلفزيون الرسمي "عندما تدخل (الناقلات) منطقتنا الاقتصادية الحصرية سترافقها زواق وطائرات من القوات المسلحة الوطنية للترحيب بوصولها وتوجيه الشكر للشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه"، مضيفا أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غوايدو إن قيام حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باستيراد الوقود يظهر سوء إدارتها لصناعة النفط في البلاد. 

وشبكة تكرير الخام في فنزويلا طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا، لكنها انهارت بعد سنوات من نقص الاستثمارات.

والجمعة الماضي، حذرت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري، من أن أي عملية "قرصنة" أميركية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات.

والتزمت إيران الصمت منذ أكثر من أسبوعين، حيال اتهامها بخرق العقوبات المفروضة عليها وعلى فنزويلا بفتح قناة مقايضة مع نظام مادورو، تقتضي تزويده بالبنزين مقابل شحنات الذهب التي تورد مباشرة إلى طهران عبر جسر جوي، كشفت عنه صحيفة بلومبرغ مطلع مايو الجاري.

لكن تحذير الوكالة الإيرانية الجمعة، الذي نقلته وكالة رويترز، يعد اعترافا بعمليات المقايضة التي عمدت إليها طهران بعيدا عن أعين الشرعية الدولية، واستخفافا بالعقوبات المسلطة على كاراكاس وطهران.

بينما يأتي تصريح الوزير الفنزويلي للدفاع في نظام مادورو لابتزاز المجتمع الدولي الذي يرفض التعامل مع أنظمة دكتاتورية غير شرعية، منها "تعاضد قوى الشر" كما وصفه أحد الصحفيين الفرنسيين بين نظامي طهران وكاراكاس.

وتتحجج كاراكاس بأزمة كورونا لتمرير صفقات مشبوهة (بما أنها معاقبة من طرف المجتمع الدولي) كما تبرر ذلك بضرورة دعم شعبها في ظل الحصار الاقتصادي الذي تسبب به تعنت الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض التخلي عن السلطة رغم أن منافسه خوان غوايدو حظي بدعم أكثر من خمسين دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وقبل أسبوعين، أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو، أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد. 

الحرة / وكالات - واشنطن