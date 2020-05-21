الجيش الفنزويلي يرافق ناقلات وقود إيرانية

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأربعاء، إن قوة من الجيش سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى فنزويلا بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وجاءت تعليقات بادرينو بعد أن قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن شحنات الوقود من إيران يجب أن "تزعج" أميركا اللاتينية.

وإيران وفنزويلا التي تعاني نقصا في البنزين، عضوان في منظمة أوبك، وتخضع صناعة النفط في كل من البلدين لعقوبات أميركية. ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن واشنطن تدرس الرد على شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا.

وتحمل الناقلات الخمس حوالي 1.5 مليون برميل من الوقود. وتظهر بيانات رفينيتيف إيكون أنها مرت في قناة السويس في الأسبوعين الأولين من مايو. ومن المتوقع أن تصل إلى فنزويلا بين أواخر مايو وأوائل يونيو.

وقال بادرينو في مقابلة على شاشة التلفزيون الرسمي "عندما تدخل (الناقلات) منطقتنا الاقتصادية الحصرية سترافقها زواق وطائرات من القوات المسلحة الوطنية للترحيب بوصولها وتوجيه الشكر للشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه"، مضيفا أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غوايدو إن قيام حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باستيراد الوقود يظهر سوء إدارتها لصناعة النفط في البلاد.

وشبكة تكرير الخام في فنزويلا طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا، لكنها انهارت بعد سنوات من نقص الاستثمارات.

والجمعة الماضي، حذرت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري، من أن أي عملية "قرصنة" أميركية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات.

والتزمت إيران الصمت منذ أكثر من أسبوعين، حيال اتهامها بخرق العقوبات المفروضة عليها وعلى فنزويلا بفتح قناة مقايضة مع نظام مادورو، تقتضي تزويده بالبنزين مقابل شحنات الذهب التي تورد مباشرة إلى طهران عبر جسر جوي، كشفت عنه صحيفة بلومبرغ مطلع مايو الجاري.

لكن تحذير الوكالة الإيرانية الجمعة، الذي نقلته وكالة رويترز، يعد اعترافا بعمليات المقايضة التي عمدت إليها طهران بعيدا عن أعين الشرعية الدولية، واستخفافا بالعقوبات المسلطة على كاراكاس وطهران.

بينما يأتي تصريح الوزير الفنزويلي للدفاع في نظام مادورو لابتزاز المجتمع الدولي الذي يرفض التعامل مع أنظمة دكتاتورية غير شرعية، منها "تعاضد قوى الشر" كما وصفه أحد الصحفيين الفرنسيين بين نظامي طهران وكاراكاس.

وتتحجج كاراكاس بأزمة كورونا لتمرير صفقات مشبوهة (بما أنها معاقبة من طرف المجتمع الدولي) كما تبرر ذلك بضرورة دعم شعبها في ظل الحصار الاقتصادي الذي تسبب به تعنت الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض التخلي عن السلطة رغم أن منافسه خوان غوايدو حظي بدعم أكثر من خمسين دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وقبل أسبوعين، أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو، أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد.