عربي ودولي

دول أوروبية تحذر إسرائيل من "رد مشترك" بشأن ضم إجزاء من الضفة الغربية

21 مايو 2020
French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian speaks during the questions to the government session at the National Assembly in…
دول أوروبية تحذر إسرائيل من "رد مشترك" بشأن ضم إجزاء من الضفة الغربية

 أعلنت فرنسا الأربعاء أنّها تُعدّ مع دول أوروبية أخرى، من بينها خصوصاً ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، "تحرّكاً مشتركاً" لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، محذّرة الدولة العبرية من أنّها قد تواجه "رداً" أوروبياً إذا ما نفّذت خطّتها بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "نحن نعمل مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء، لوكسمبورغ وإيرلندا، (...) لبلورة تحرّك مشترك".

وأضاف أنّ الهدف من هذا التحرّك هو إعادة "الجميع إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أنه سيجتمع "في غضون أيام قليلة" مع نظيره الإسرائيلي الجديد.

وأوضح الوزير الفرنسي "سنعمل بهذا الاتّجاه مع بعضنا البعض بتكتّم، وبطريقة أكثر علنية إذا ما أتيحت لنا الفرصة في الأيام المقبلة".

كما لفت لودريان إلى أنّ إسرائيل قد تواجه إجراءات أوروبية انتقامية إذا ما مضت قدماً بخطّتها ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية.

وقال الوزير الفرنسي "نحن نعمل سوياً على تحرّك مشترك للدرء، وربّما للردّ، إذا ما نفّذت" الحكومة الإسرائيلية الجديدة مخطّطها بضمّ أراض فلسطينية محتلّة.

وشدد لودريان على أنّ إقدام إسرائيل على هذا الأمر "سيشكّل بالنسبة لنا انتهاكاً خطيراً" للقانون الدولي و"سيعرّض حلّ الدولتين، وإمكانية التوصّل إلى سلام دائم، لخطر بطريقة لا عودة عنها".

والأحد وافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.

وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ووفقا للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.

وأعطت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر يناير الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ولفت لودريان إلى أنّ بلاده "على اتّصال مع الدول العربية، وبخاصة مع الأردن ومصر والدول الموقّعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، حتى تنقل هذه الدول رسائل على مستوى رفيع إلى الحكومة الإسرائيلية" وكذلك إلى السلطة الفلسطينية.

وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس التهديد الثلاثاء بإنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل إذا ما نفّذت مخطّطها بضمّ أراض في الضفة الغربية المحتلة.
 

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الجيش الفنزويلي يرافق ناقلات وقود إيرانية

الحرة / وكالات - واشنطن
21 مايو 2020
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يصافح الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يصافح الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين)

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو الأربعاء، إن قوة من الجيش سترافق ناقلات إيرانية تحمل وقودا إلى فنزويلا بمجرد دخولها إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وجاءت تعليقات بادرينو بعد أن قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن شحنات الوقود من إيران يجب أن "تزعج" أميركا اللاتينية.

وإيران وفنزويلا التي تعاني نقصا في البنزين، عضوان في منظمة أوبك، وتخضع صناعة النفط في كل من البلدين لعقوبات أميركية. ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن واشنطن تدرس الرد على شحنات الوقود الإيرانية إلى فنزويلا.

وتحمل الناقلات الخمس حوالي 1.5 مليون برميل من الوقود. وتظهر بيانات رفينيتيف إيكون أنها مرت في قناة السويس في الأسبوعين الأولين من مايو. ومن المتوقع أن تصل إلى فنزويلا بين أواخر مايو وأوائل يونيو.

وقال بادرينو في مقابلة على شاشة التلفزيون الرسمي "عندما تدخل (الناقلات) منطقتنا الاقتصادية الحصرية سترافقها زواق وطائرات من القوات المسلحة الوطنية للترحيب بوصولها وتوجيه الشكر للشعب الإيراني على تضامنه وتعاونه"، مضيفا أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غوايدو إن قيام حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باستيراد الوقود يظهر سوء إدارتها لصناعة النفط في البلاد. 

وشبكة تكرير الخام في فنزويلا طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا، لكنها انهارت بعد سنوات من نقص الاستثمارات.

والجمعة الماضي، حذرت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري، من أن أي عملية "قرصنة" أميركية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات.

والتزمت إيران الصمت منذ أكثر من أسبوعين، حيال اتهامها بخرق العقوبات المفروضة عليها وعلى فنزويلا بفتح قناة مقايضة مع نظام مادورو، تقتضي تزويده بالبنزين مقابل شحنات الذهب التي تورد مباشرة إلى طهران عبر جسر جوي، كشفت عنه صحيفة بلومبرغ مطلع مايو الجاري.

لكن تحذير الوكالة الإيرانية الجمعة، الذي نقلته وكالة رويترز، يعد اعترافا بعمليات المقايضة التي عمدت إليها طهران بعيدا عن أعين الشرعية الدولية، واستخفافا بالعقوبات المسلطة على كاراكاس وطهران.

بينما يأتي تصريح الوزير الفنزويلي للدفاع في نظام مادورو لابتزاز المجتمع الدولي الذي يرفض التعامل مع أنظمة دكتاتورية غير شرعية، منها "تعاضد قوى الشر" كما وصفه أحد الصحفيين الفرنسيين بين نظامي طهران وكاراكاس.

وتتحجج كاراكاس بأزمة كورونا لتمرير صفقات مشبوهة (بما أنها معاقبة من طرف المجتمع الدولي) كما تبرر ذلك بضرورة دعم شعبها في ظل الحصار الاقتصادي الذي تسبب به تعنت الرئيس نيكولاس مادورو الذي رفض التخلي عن السلطة رغم أن منافسه خوان غوايدو حظي بدعم أكثر من خمسين دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وقبل أسبوعين، أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو، أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد. 

الحرة / وكالات - واشنطن