عربي ودولي

"يعرف الكثير من الأسرار".. من هو الرجل الذي يلاحقه محمد بن سلمان؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
الأمير محمد بن سلمان وصل لمرحلة ماسة لإعادة بناء الجسور مع الكونغرس الأميركي
السلطات السعودية لم تؤكد اعتقال أبناء سعد الجابري

ضابط استخبارات سعودي سابق وخبير في تكنولوجيا الذكاء الصناعي، لعب دورا في حرب المملكة على تنظيم القاعدة، الآن يعيش في كندا خائفا على حياته، حسبما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

سعد الجابري، يحاول مقاومة ضغوط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعودة إلى السعودية، حسبما ذكر أحد أبنائه ومحاموه للصحيفة.

منذ مارس قامت السلطات السعودية باعتقال اثنين من أبناء الجابري وأحد أشقائه، ثم لم تعرف عنهم العائلة شيئا، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن ابنه خالد الذي يعيش في كندا أيضا.

ولم تؤكد السلطات السعودية هذه الاعتقالات أو تصدر أي بيانات بشأنها.

ويعتقد ابن الجابري ومسؤول أميركي عمل معه أن محمد بن سلمان يخشى من وجود الجابري خارج البلاد لأن الجابري بحكم وظيفته كان مطلعا على معلومات سرية.

ونقلت الصحيفة عن جيرالد فايرشتاين، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن قوله إن الجابري كان يعمل على عدد من الملفات الحساسة خلال سنوات عمله في الاستخبارات السعودية.

وانتهت سنوات عمل الجابري في الاستخبارات بعد صراع على السلطة بين ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير محمد بن سلمان. الجابري، كان حليفا قويا لبن نايف الذي اعتقل في مارس.

الجابري خبير في اللغويات وحاصل على دكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة إدنبره في اسكتلندا، عمل في

وزارة الداخلية وحصل على رتبة لواء، وأصبح اليد اليمنى لولي العهد السابق محمد بن نايف.

وحسب نيويورك تايمز، احتفظ الجابري بعلاقات جيدة مع مسؤولين استخباريين أميركيين وبريطانيين.

لعب الجابري دورا في حرب المملكة على تنظيم القاعدة وحماية منشآت النفط السعودي من هجماتها.

الصحيفة نقلت عن بروس ريدل، ضابط الاستخبارات الأميركية السابق قوله إن الداخلية السعودية بحكم جهازها الرقابي القوي، لديها معلومات وأسرار بعضها يتعلق حتى بأفراد الأسرة الحاكمة.

وبينما يعتقد مسؤولون غربيون أن اطلاع الجابري على هذه الأسرار هو سبب ملاحقته، نقلت نيويورك تايمز عن مصدر سعودي وآخر أميركي قولهما إن الرياض اتهمت الجابري بالفساد.

وذكر المصدران أن الجابري متهم باستغلال منصبه السابق للحصول على ثروة، وإن ولي العهد السعودي يريد هذه الأموال كجزء من حملته على الفساد.

وشنت الرياض مؤخرا حملة على الفساد اعتقل خلالها عدد من رجال الأعمال والأمراء.

وكان الجابري خارج البلاد عام 2017عندما تمت تنحيه محمد بن نايف من ولاية العهد، ولذلك قرر عدم العودة إلى البلاد، لكن اثنين من أبنائه كانا في السعودية.

وقال خالد الجابري للصحيفة الأميركية إن شقيقيه سارة وعمر منعا من السفر خارج البلاد قبل أن يتم اعتقالهما رفقة عمهما عبد الرحمن الجابري.

وكان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليه بلاده في اسطنبول قد زادت مخاوف أشخاص مثل الجابري الذين اعتقدوا أنهم قد يكونون في مأمن خارج المملكة.

وكانت  صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن أمراء مسجونين في السعودية يبحثون عن سبل لدفع واشنطن للتأثير على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومواجهته.

وأضاف التقرير أن سجناء بينهم أمراء من آل سعود العائلة المالكة في البلاد يسعون للوصول إلى جماعات الضغط وشركات لها روابط مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل مساعدتهم وسط انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانون منها.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.
سوريا

تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر

الأمير محمد بن سلمان وصل لمرحلة ماسة لإعادة بناء الجسور مع الكونغرس الأميركي
عربي ودولي

"يعرف الكثير من الأسرار".. من هو الرجل الذي يلاحقه محمد بن سلمان؟

ترامب أعلن الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"
أميركا

واشنطن تكشف أسباب الانسحاب الأميركي من "الأجواء المفتوحة"

تسمح المعاهدة للأطراف الموقعة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدول الأخرى
أميركا

بشرط.. الولايات المتحدة ترجح عودتها لمعاهدة "الأجواء المفتوحة"  

مقاتلات روسية شاركت في العمليات العسكرية في سورية- أرشيف
ليبيا

دبلوماسيون: تحقيق أممي بشأن المقاتلات الروسية في ليبيا

رمضان قديروف وفلاديمير بوتين
أزمة كورونا

نقل رئيس الشيشان إلى مستشفى في موسكو بشبهة الإصابة بكورونا

ترامب قال إن روسيا لم تلتزم بالاتفاقية
أميركا

أول تعليق من روسيا على انسحاب أميركا من "الأجواء المفتوحة"

سوريا

تطورات في قضية رجل الأعمال السوري.. قرار بمنع رامي مخلوف من السفر

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف.

أصدر القضاء السوري قرارا الخميس، بحظر سفر مؤقت لرجل الأعمال رامي مخلوف.

ويأتي القرار الجديد بعد أيام من قرار رسمي بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعائلته، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه، بحسب رويترز.

وكان مخلوف قد ظهر في عدد من الفيديوهات مؤخرا، يتحدث عن عمليات اعتقال يتعرض لها العاملون في شركته.

وقد كشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن تعداد العاملين الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف ارتفع إلى نحو 60 شخصا.

وقال مخلوف إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة "سيرتيل" للاتصالات. واستخدم في مقطع مصور نشره على فيسبوك مصطلح "أثرياء الحرب"، مضيفا أن ما يطلب منه هو "تنازل" لأشخاص معينين".

وشدد مخلوف في فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين العاملين في الشركة حاليا.

ويخوض مخلوف صراعا مع حكومة الأسد منذ أن وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها رجل الأعمال، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وقال مخلوف يوم الأحد إن الدولة تريد "أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (...) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة".

الحرة - واشنطن