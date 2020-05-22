عربي ودولي

أفريقيا تواجه "تهديدا ثلاثيا"

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
تحذيرات من "تهديد ثلاثي" يواجه القارة الأفريقية
تحذيرات من "تهديد ثلاثي" يواجه القارة الأفريقية

يشكل الجراد وكوفيد-19 والفيضانات المميتة "تهديدا ثلاثيا" للملايين في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حسبما حذر مسؤولون اليوم الخميس، بينما أعلن البنك الدولي عن برنامج بقيمة 500 مليون دولار للبلدان المتضررة من أسراب الجراد الصحراوي التاريخية.

يتحرك جيل جديد وأكبر من الحشرات الشرهة، التي يبلغ تعدادها بالمليارات، في شرق أفريقيا، حيث لم تشهد بعض البلدان مثل هذا الانتشار للجراد منذ 70 عاما. فيما يعود جزئيا إلى تغير المناخ.

يعرض التهديد الإضافي المتمثل في كوفيد-19 المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، للخطر منطقة كانت بالفعل موطنا لحوالي 20 في المئة من سكان العالم الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الملايين في جنوب السودان والصومال.

كما أن اليمن في شبه الجزيرة العربية المجاورة مهدد، ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه إذا لم تتم السيطرة على الجراد هناك، فإن الدولة المنكوبة بالصراع ستظل موردا كبيرا لمزيد من الأوبئة في المنطقة.

أدت عمليات الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 إلى إبطاء الجهود المبذولة لمكافحة الجراد، وخاصة واردات المبيدات اللازمة للرش الجوي التي تعد أداة السيطرة الفعالة الوحيدة.

في السياق، قال كيث كريسمان، كبير مسؤولي التنبؤ بالجراد لدى منظمة الأغذية والزارعة التابعة للأمم المتحدة، "لسنا في حالة وباء، ولكن إذا كانت هناك أمطار جيدة في الصيف وعمليات مكافحة فاشلة، فقد نواجه وباء بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف أن هناك الآن خطرا يتمثل في أن يشق الجراد طريقه في الأشهر القادمة إلى منطقة الساحل الجرداء ومترامية الأطراف في غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد تتأثر تشاد والنيجر وموريتانيا، وهو عبء آخر على المنطقة التي تتعرض لتهديد متزايد من هجمات المتطرفين.

تستعد منظمة الأغذية والزراعة لزيادة مناشدتها للحصول على مساعدة بقية 310 ملايين دولار لأن سبل عيش الملايين من الناس في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا وأماكن أخرى معرضة للخطر، وبينهم المزارعون والرعاة.

وفي هذا الصدد، قال دومينيك بيرجيون، مدير الطوارئ في المنظمة، إن حوالي 400 ألف هكتار من الأراضي تمت حمايتها بالفعل من الجراد، أو ما يكفي من المحاصيل لإطعام نحو 5 ملايين شخص، لكن هذا "جزء واحد فقط من المعادلة".

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تشيوي دونغ يوي، إن عدد الجراد في تزايد مستمر على الرغم من جهود المكافحة، وإذا لم يستمر هذا العمل، فإن التهديد المشترك مع كوفيد-19 والفيضانات "قد يكون لهم أثر كارثي".

قالت منظمة الأغذية والزراعة في آخر تقييم لها إن الوضع في أجزاء من شرق أفريقيا لا يزال "مقلقا للغاية"، لأن الأسراب الجديدة ستتشكل من منتصف يونيو فصاعدا، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد للعديد من المزارعين.

وسيفيد برنامج البنك الدولي الجديد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار الدول المتضررة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتستفيد أوغندا وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا من مدفوعات مبدئية تبلغ 160 مليون دولار. وسيتم توجيه بعض الأموال مباشرة إلى المزارعين كمدفوعات نقدية. وقال البنك إن خطط مساعدة اليمن والصومال بلغت "مرحلة متقدمة".

وفي تعقيب، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في بيان "إن الطوارئ العاجلة للإمدادات الغذائية إلى جانب الجائحة والإغلاق الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة تعرض بعضا من أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم إلى خطر أكبر".

ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تسببت الفيضانات الأخيرة في أجزاء من شرق أفريقيا في مقتل ما يقرب من 300 شخص وتشريد 500 ألف، وتباطؤ أعمال مكافحة الجراد وزيادة خطر تفشي الفيروس.

وقال مدير المجموعة في أفريقيا سيمون ميسيري في بيان "إننا نواجه وضعا إنسانيا معقدا بشكل غير عادي".

الحرة / وكالات - واشنطن

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إسرائيل

هل "يجند" حزب الله الجيش السوري لشن حرب ضد إسرائيل؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
جنود في الجيش الإسرائيلي بمنطقة الجولان
جنود في الجيش الإسرائيلي بمنطقة الجولان

كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن حزب الله اللبناني يجهز الفيلق الأول التابع للجيش النظامي السوري، لشن حرب مستقبلية ضد إسرائيل.

وأوضح التقرير أن حزب الله يدرب القادة والجنود السوريين، بجانب جمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان.

وقد تزايد نفوذ حزب الله اللبناني على الجيش السوري، بعدما عاد النظام إلى جنوب سوريا لإعادة بناء قواته، والتي دمرت بفعل الحرب الأهلية الجارية.

ويرى تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أنه في حال ما قرر حزب الله شن هجوم من الجولان، فإنه سيستخدم الفيلق الأول التابع للجيش السوري، والذي يمتلك أسلحة مهمة ولوجيستيات متاحة.

ولن يدعم حزب الله الجيش السوري بالقوة العسكرية أو القدرة على التنقل فحسب، بل بالعناصر البشرية أيضا، بحسب "جيروزاليم بوست".

وقد اتهم الجيش الإسرائيلي، الجيش السوري بمساعدة حزب الله سابقا، من خلال تأسيس قاعدة عسكرية دائمة على مرتفعات الجولان.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم مقراته الجنوبية بقيادة الحاج هاشم (قائد القوات الجنوبية بحزب الله)، ليس فقط في جمع المعلومات عن الجيش الإسرائيلي، وإنما لتدريب القوات على الحرب مع إسرائيل.

ورغم أن القادة في المقرات الجنوبية يتبعون لحزب الله، فإن الجنود سوريون، بحسب تقرير مركز "JCPA".

وقد استطاع "الحاج هاشم" تجنيد أكثر من 3 آلاف و500 شخص من جنوب غرب سوريا منذ منتصف 2018، من خلال حوافز مالية.

ويتم جمع المعلومات الاستخباراتية على يد الجيش السوري من خلال العشرات من مراكز المراقبة التابعة له والمنتشرة على هضبة الجولان، والتي يدخلها أحيانا عناصر من حزب الله.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه على الرغم من اعتقاد الجيش الإسرائيلي في عدم وجود نية من جانب حزب الله لشن حرب على إسرائيل في المستقبل القريب، فإن حزب الله قد يهاجم إسرائيل في حال ما تضرر النظام الإيراني في طهران بفعل حدث مهم.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعي أن حملة "الحرب بين الحروب" ضد إيران في سوريا، والتي ارتفعت حدتها في الأسابيع الأخيرة، قد تدفع بحزب الله إلى شن هجوم على إسرائيل. 

وإضافة إلى نشاطات حزب الله في مرتفعات الجولان، فإن التنظيم، الذي لجأ سابقا إلى الاعتداء على القوات الإسرائيلية في منطقة "مزارع شيبا"، قد نشط مؤخرا على طول الحدود اللبنانية، وفي حال اندلاع معركة في الشمال، فإن خبراء عسكريين تابعين للقوات الإسرائيلية يتوقعون بأنها ستتعدى جبهة واحدة لتنتشر على امتداد الحدود مع سوديا ولبنان بأكملها. 

وبالتالي، يشير تقرير الصجيفة، إلى أن القوات الإسرائيلية في حالة إنذار وشددت احتياطاتها في الشمال، من ناحية جمع المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات وغيرها تمهيدا للتصدي لأي طارئ قد يودي إلى شن حرب في المنطقة. 

الحرة / ترجمات - واشنطن