الكشف عن سبب كارثة الطائرة الباكستانية

أفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة (لايف آت سي.نت) أن قائد طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في ثاني محاولة للهبوط.

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق ودارت حول المطار للهبوط مرة أخرى، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة 8303 بأنه يبدو أنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.

ورد القائد "نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان". وأذن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.

وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين.

ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة التي قيل إنها من طراز إيرباص 320، وفقا للتسجيل الصوتي على الموقع المعني بحفظ تسجيلات الطائرات.

وأعلنت السلطات الباكستانية عن تحطم الطائرة صباح الجمعة، وقالت إنها كانت تقل أكثر من 100 شخص بمن فيهم الركاب والطاقم.

ولم تصدر بيانات رسمية بعد عن عدد ضحايا الكارثة.

وتداول مغردون باكستانيون فيديوهات مرعبة لسقوط الطائرة على حي سكني في كراتشي عاصمة الجنوب.